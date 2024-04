PERLA VATIERO, VINCITRICE DELL'ULTIMA EDIZIONE DEL "GRANDE FRATELLO", FINISCE NEL MIRINO DEL CODACONS - DOPO IL CASO CHIARA FERRAGNI, L'ASSOCIAZIONE IN DIFESA DEI CONSUMATORI HA DECISO DI MONITORARE ANCHE LE ATTIVITÀ DI ALTRE STELLINE DI INSTAGRAM - SECONDO ALCUNE SEGNALAZIONI, LA VATIERO STAREBBE FACENDO DELLE SPONSORIZZAZIONI SOSPETTE SUI SOCIAL DOVE STA CERCANDO DI AFFERMARSI COME INFLUENCER…

Da corrieredellosport.it

perla vatiero 56

Perla Vatiero, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, nel mirino del Codacons. Secondo alcune segnalazioni la ragazza starebbe facendo delle sponsorizzazioni sospette sui social network, dove sta cercando di affermarsi come influencer dopo la vittoria nel reality show di Alfonso Signorini. La questione è stata affrontata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa SDL.

"Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un’occhiata a Perla Vatiero, che ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie. - ha spiegato Parpiglia - Secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. Perla pubblicizzava tra l’altro i ‘fuffa guru’ (quelli che si vendono come specialisti e professionisti del proprio settore per far iscrivere i follower a corsi online che promettono guadagni facili, ndr), quindi non proprio il massimo".

perla vatiero mirko brunetti

La segnalazione non è passata inosservata al presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, che ha fatto sapere: "Me lo sono segnato. E colgo l’occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che quotidianamente va ad analizzare i clean pubblicitari e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni". Per ora nessun commento da parte di Perla Vatiero, tornata tra le braccia dell'ex fidanzato Mirko Brunetti che aveva mollato la scorsa estate a Temptation Island

perla vatiero 4 perla vatiero letizia petris perla vatiero beatrice luzzi perla vatiero perla vatiero letizia petris perla vatiero 44