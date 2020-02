IL PICCO DI SANREMO OVVIAMENTE COI RICCHI E POVERI: 62,3%. PUR FINENDO MEZZ'ORA DOPO RISPETTO A BAGLIONI DELL'ANNO SCORSO, HA FATTO PIÙ ASCOLTI - SU CANALE5 'MATRIMONIO AL SUD' (6,8%) - SCIARELLI (5,7%), ''JFK'' SU LA7 (1,1%) - 'PRIMAFESTIVAL' (30,8%) - 'STRISCIA' (13,4%) - MORENO (2,4%), PALOMBA (4-3%), GRUBER (4,5%) - E.DANIELE COL FESTIVAL (26-25,6%) - 'FORUM' (16,7%), ISOARDI (14,6%) - EFFETTO FESTIVAL ANCHE PER ''LA VITA IN DIRETTA'' E PER IL TG1 DELLE 20 (28,4%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio 2020, su Rai1 Sanremo Start – dalle 20.51 alle 21.30 – ha raccolto 11.906.000 spettatori e il 41.91% mentre la seconda serata de Il Festival di Sanremo 2020 ha conquistato 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share (qui i dati auditel delle seconde serate del Festival. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.35 alle 23.54 – ha ottenuto 12.841.000 spettatori (52.5%), la seconda parte – dalle 23.58 all’1.43 – ha ottenuto 5.451.000 spettatori (56.14%).

elettra lamborghini 8

Su Canale 5 Matrimonio al Sud ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 6.85% di share. Su Rai2 Alien Covenant ha interessato 642.000 spettatori pari al 2.43% di share. Su Italia 1 Auguri per la tua Morte ha intrattenuto 867.000 spettatori (3.26%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.404.000 spettatori pari ad uno share del 5.75%. Su Rete4 Salvate il Soldato Ryan totalizza un a.m. di 554.000 spettatori con il 2.57% di share. Su La7 JFK – Un caso ancora aperto ha registrato 240.000 spettatori con uno share dell’1.12%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 517.000 spettatori con il 2.08%. Sul Nove Presa Mortale ha raccolto 275.000 spettatori con l’1.03%. Sul 20 Lucifer registra 211.000 spettatori con lo 0.73%.

Ascolti TV Access Prime Time

Prima Festival supera gli 8 milioni.

Su Rai1 Prima Festival ottiene 8.228.000 spettatori con il 30.85%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.795.000 spettatori con uno share del 13.36%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 699.000 spettatori con il 2.45%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 979.000 spettatori con il 3.49%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.250.000 spettatori con il 4.77% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.596.000 spettatori pari al 5.69%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.065.000 individui all’ascolto (3.99%), nella prima parte, e 851.000 spettatori (2.98%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.255.000 spettatori (4.53%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 571.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 342.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Insinna da record in entrambi i segmenti.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.194.000 spettatori (23.41%) mentre L’Eredità ha raccolto 6.014.000 spettatori (27.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 3.263.000 spettatori (18.48%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.433.000 spettatori (20.89%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 809.000 spettatori (4%), nel primo episodio, e 1.142.000 spettatori (4.75%) nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 672.000 spettatori (3.54%). Ieneyeh ha totalizzato 519.000 spettatori (2.22%). Su Rai3 Blob segna 1.196.000 spettatori con il 4.86%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 605.000 individui all’ascolto (3.52%), nella prima parte, e 900.000 spettatori (3.81%). Su La7 Perception ha appassionato 185.000 spettatori (share dell’1.14%), nella seconda parte, e 214.000 spettatori (share dell’1.03%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 546.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 224.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

La prima parte di Storie Italiane supera il 26% grazie al Festival.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.225.000 telespettatori con il 21.46%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.661.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 922.000 spettatori (14.19%), nella prima parte, e 828.000 spettatori (13.27%) nella seconda parte. Su Rai 2 Streghe ha raccolto 153.000 spettatori con il 2.35%. Su Italia 1 The Mentalist ottiene un ascolto di 225.000 spettatori pari al 3.27% di share. Su Rai3 Agorà convince 534.000 spettatori pari all’8.18% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 415.000 spettatori con il 6.63%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 133.000 spettatori (2.02%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 256.000 spettatori con il 4.19%. A seguire Coffee Break ha informato 299.000 spettatori pari al 4.76%.

Daytime Mezzogiorno

La Prova del Cuoco al 14.6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.942.000 spettatori (25.61%). La Prova del Cuoco ha raccolto 1.816.000 sp, ttatori con il 14.6% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.627.000 telespettatori con il 16.67%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 529.000 spettatori con il 6.47%, nella prima parte, e 1.116.000 spettatori con il 9.46% nella seconda parte. Su Italia 1 The Mentalist raccoglie 371.000 spettatori con il 4.02%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 838.000 spettatori con il 5.76%.

Su Rai3 Inaugurazione Anno Giudiziario ha interessato 201.000 spettatori con il 2.56%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 933.000 spettatori (8.94%). Quante Storie ha raccolto 809.000 spettatori (5.75%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 116.000 spettatori con l’1.43%, nella prima parte, e 248.000 spettatori (1.93%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 704.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 491.000 spettatori con share del 6.32% nella prima parte, e 639.000 spettatori con il 5.02% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La Vita in Diretta da Sanremo agguanta la leadership.

fiorello amadeus elettra lamborghini

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.293.000 spettatori pari al 15.63% della platea. Il Paradiso delle Signore ha convinto 1.920.000 spettatori con il 15.79%. La Vita Diretta ha raccolto 2.487.000 spettatori con il 17.99% (presentazione: 1.931.000 – 15.82%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.518.000 spettatori con il 15.57%. Una Vita ha convinto 2.484.000 spettatori con il 15.87% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.134.000 spettatori con il 22.94% (finale: 2.518.000 – 20.43%). Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.236.000 spettatori con il 19.04%.

Amici di Maria De Filippi – Verso il Serale ha raccolto 2.293.000 spettatori con il 19.56%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.323.000 spettatori pari al 19.11% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.999.000 spettatori (15.39%), nella prima parte, 2.195.000 spettatori (14.77%), nella seconda parte, e 2.518.000 spettatori (15.1%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 891.000 spettatori con il 6.42%. Squadra Speciale Cobra 11 ottiene 619.000 spettatori con il 5.14%, nel primo episodio, e 748.000 spettatori con il 5.75%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.045.000 spettatori con il 6.48%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.000.000 spettatori (6.25%), nel primo episodio, 904.000 spettatori (5.94%), nel secondo episodio, e 794.000 spettatori (5.62%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 573.000 spettatori (4.42%), nel primo episodio, e 556.000 spettatori (4.49%), nel secondo episodio. Grande Fratello Vip ha raccolto 343.000 spettatori con il 2.43%.

junior cally 3

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.678.000 spettatori con il 16.66%. Question Time ha raccolto 434.000 spettatori (3.24%). Aspettando Geo… segna 905.000 spettatori con il 7.52%. Geo ha registrato 1.688.000 spettatori con l’11.59%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.084.000 spettatori con il 7.26%. Su La7 Tagadà ha interessato 414.000 spettatori (share del 3.16%) mentre Tagadoc ha ottenuto 200.000 spettatori con l’1.54%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 196.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi ha convinto 321.000 spettatori pari al 2%. Su Rai Premium la replica di Sanremo Start ha ottenuto 186.000 spettatori (1.19%) mentre la prima parte della prima serata del Festival di Sanremo ha ottenuto 372.000 spettatori (2.94%) mentre la seconda parte ha ottenuto 398.000 spettatori (2.9%).

Seconda Serata

Il TG1 sulla scia del Festival al 35.79%.

amadeus sabrina salerno 2

Su Rai1 TG1 è stato seguito da 1.524.000 spettatori con il 35.79% di share. Su Canale 5 Anna Karenina ha totalizzato una media di 242.000 spettatori pari ad uno share del 2.66%. Su Rai2 Equals segna 217.000 spettatori con l’1.49%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 498.000 spettatori con il 4.34%. Su Italia1 Final Destination è visto da 413.000 spettatori (2.83%). Su Rete 4 Made – Due Imbroglioni a New York è stato scelto da 110.000 spettatori con l’1.63% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.826.000 (23.61%)

Ore 20.00 7.014.000 (28.42%)

ricchi e poveri sanremo 2020

TG2

Ore 13.00 2.488.000 (16.61%)

Ore 20.30 1.460.000 (5.44%)

TG3

Ore 14.25 1.830.000 (11.87%)

Ore 19.00 2.188.000 (11.06%)

TG5

Ore 13.00 3.082.000 (20.32%)

Ore 20.00 4.662.000 (18.68%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.548.000 (12.27%)

Ore 18.30 872.000 (5.28%)

sala stampa sanremo durante mamma maria dei ricchi e poveri

TG4

Ore 12.00 389.000 (3.72%)

Ore 18.55 753.000 (3.81%)

TGLA7

Ore 13.30 696.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.237.000 (4.98%)