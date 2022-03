PICCOLA KATY, GRANDI CHIAPPE! - INCIDENTE HOT PER KATY PERRY: MENTRE STAVA CANTANDO SUL PALCO DI "AMERICAN IDOL", I PANTALONI DELLA CANTANTE SI SONO STRAPPATI, LASCIANDOLA CON IL CULO ALL'ARIA - LA POPSTAR HA DIMOSTRATO DI AVERE I NERVI DI GHIACCIO, INVECE DI FERMARE LA PERFORMANCE, HA CONTINUATO A CANTARE CON DELLO SCOTCH SULLA PARTE STRAPPATA… - VIDEO

katy perry con i pantaloni strappati

Da www.liberoquotidiano.it

Uno strappo proprio lì... sul lato B. È accaduto a Katy Perry mentre era impegnata a cantare sul palco di American Idol, talenta show che la vede tra i giudici da quattro anni. Davanti a tutti Katy Perry ha deciso di intonare "Teenage Dream", senza dimenticare il balletto tanto da abbassarsi quasi fino al pavimento. Peccato però che i suoi pantaloni di pelle rossi hanno ceduto strappandosi sul di dietro. Increduli e divertiti di Luke Bryan e Lionel Ritchie, giudici assieme a lei nello show più famoso degli Stati Uniti.

katy perry con i pantaloni strappati

La cantante non si è imbarazzata e ha deciso di continuare mantenendo lo stesso look e ponendo solo dello scotch sulla parte strappata. Non solo, perché Katy con ironia ha pubblicato tutto sui social commentando: "Vi farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati su #americanidol stasera! Sintonizzatevi ora per un bel momento lacerante".

Per la cantante compagna di Orlando Bloom non è la prima volta. Katy era stata infatti protagonista di un momento molto simile: nessuna esibizione, soltanto una esilarante gag con i giudici e col pubblico, mostrando divertita il suo outfit ancora una volta strappato. D'altronde è anche per lei se la trasmissione colleziona grandi ascolti.

