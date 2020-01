NEL PIENO DI UNA CAMPAGNA ELETTORALE COSÌ PESANTE, AVEVAMO TUTTI BISOGNO DI UN BEL FILM DI GUERRA CON LA MISSIONE IMPOSSIBILE, I SOLDATINI CORAGGIOSI, I TEDESCHI CATTIVI E L’IDEA CHE STAI VEDENDO IL FILM CHE VINCERÀ UN BEL PO’ DI OSCAR. “1917” È PRIMO CON 2,2 MILIONI, SEGUITO DA ''ME CONTRO TE'' (1,4 MLN) E ''FIGLI'' (1,4 MLN) - ZALONE SCOMPARE AL SESTO POSTO E DI FATTO CHIUDE CON UN TOTALE DI 45,6 MLN - IN USA DOMINANO WILL SMITH E MARTIN LAWRENCE, SUPERFLOP PER ''DOLITTLE'' E ''THE TURNING'' PRODOTTO DA SPIELBERG

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 27 gennaio 2020.

1917 sam mendes

Alla fine, nel pieno di una campagna elettorale così pesante, avevamo tutti bisogno di un bel film di guerra con la missione impossibile, i soldatini coraggiosi, i tedeschi cattivi, gli ufficiali che non capiscono, le pallottole che ti sfiorano e l’idea che stai vedendo il film che vincerà un bel po’ di Oscar. “1917” di Sam Mendes, con la fotografia clamorosa di Roger Deakins che accompagna un lungo piano sequenza di 90 minuti, ha funzionato perfettamente anche col pubblico italiano e il film questa settimana è primo con 2 milioni 155 mila euro, battendo il potente “Me contro te Il film – la vendetta del Signor S”, il film boom coi due youtubber siciliani Sofì e Luì per Under 10, secondo posto con 1 milione 427 mila euro, che già vantano un totale di 8,4 milioni in due settimane.

1917 sam mendes 3

Terzo è “Figli” di Giuseppe Bonito con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea con 1 milione 427 mila euro, che non è un grande incasso visto che è alla sua settimana di esordio, ma va detto che il film non è stato lanciato come film comico e questo penso che abbia nuociuto ai suoi incassi, visto che ha un potenziale davvero maggiore. Seguono “Piccole donne” con 889 mila euro per un totale di 4,8 milioni, “Jojo Rabbit” con la stessa cifra e un totale di 1,9 mentre “Tolo Tolo” di Checco Zalone scompare al sesto posto con un totale di 45,6 milioni che ormai sembra proprio quello definitivo.

figli mastandrea cortellesi

In America trionfa anche alla sua seconda settimana “Bad Boys For Life” con Will Smith e Martin Lawrence con altri 34 milioni di dollari, un totale di 120 e un globale di 215 milioni. Ottimo secondo posto per “1917” di Sam Mendes, 15,8 milioni con un totale di 103 milioni e un globale di 200, segno che i film da Oscar si stanno muovendo.

Terzo è il superflop Dolittle, 180 milioni di budget, ma solo 12,5 di incasso questa settimana per un totale di 44 milioni. Ahi! Quarto posto per il nuovo film di Guy Ritchie che torna alle atmosfere gangsteristiche dei vecchi tempi, il suo “The Gentlemen” con Matthew McConaughey, Charlie Hunnan e Colin Farrell incassa 11 milioni per un totale di 33 milioni.

figli mastandrea cortellesi

Fra le nuove uscite non si è mosso benissimo il nuovo horror prodotto da Steven Spielberg “The Turning” diretto da Floria Sigismondi, raffinata regista di videoclip, con Mackenzie Davis nel ruolo della governante di due bambini diabolici, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince, in una casa infestata dai fantasmi, solo 7,3 milioni. Il film, stroncatissimo dalla critica americana, è una nuova versione del romanzo di Henry James “Giro di vite” del 1898, già portato sullo schermo da Jack Clayton nel 1961 con il bellissimo “The Innocents”. Spielberg lo voleva fare da anni.

sam mendes golden globe sofì e luì sofì e luì sofì e luì sofì e luì sofì e luì