PIER SILVIO, METTETE D’ACCORDO – L’AD DI MEDIASET ATTACCA LA RAI: “UN'OFFERTA ESAGERATA PER I MONDIALI. CHE SENSO HA SPENDERE 200 MILIONI DI DIRITTI PIÙ I COSTI DI PRODUZIONE? E’ SERVIZIO PUBBLICO?” - A PARTE CHE SONO 160 MLN, MA PIER SILVIO BERLUSCONI E’ LO STESSO CHE NEL 2018, AI TEMPI DEI MONDIALI IN RUSSIA SU MEDIASET, GONFIAVA IL PETTO PERCHE’ IL BISCIONE “OFFRIVA UN VERO SERVIZIO PUBBLICO"?

1 - P.S. BERLUSCONI, DALLA RAI UN'OFFERTA ESAGERATA PER I MONDIALI

PIER SILVIO BERLUSCONI 3

(ANSA) - I diritti del calcio, "vista la concorrenza dei vari Ott, rischiano di diventare un prodotto troppo caro per la tv generalista": ne è convinto PierSilvio Berlusconi, ad di Mediaset. Con la messa in onda dei Mondiali del Qatar sulla Rai "per noi inizia un periodo tostarello, perché anche senza Italia avranno la loro rilevanza.

Avevamo fatto un'offerta, buttando il cuore oltre ostacolo, ma la cifra che ha offerto la Rai è veramente esagerata. Alla fine siamo contenti che ce li abbia la Rai, meglio loro che qualunque altro competitor. Ma da cittadino mi pongo la domanda: che senso ha spendere 200 milioni di diritti più i costi di produzione?

E' servizio pubblico? Qualcuno può pensare che le partite nonsarebbero state visibili e per la maggior parte gratuitamente?Con la differenza che i soldi sarebbero stati spesi da aziendeprivate e non da un'azienda pubblica che vive con il contributodi noi italiani".

PIERSILVIO BERLUSCONI

2 - MONDIALI MEDIASET: 297 MILIONI DI TELESPETTATORI IN TV E BOOM SUL WEB

Da www.gazzetta.it – articolo del 16 luglio 2018

Grande soddisfazione di Mediaset per i numeri del Mondiale appena concluso e trasmesso in diretta e gratuitamente. L’ascolto cumulato di tutti i 64 match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, trasmessa da Rai più Sky.

Ecco i dati d’ascolto più significativi:

PARTITA PIU’ VISTA IN ASSOLUTO: la finale Francia-Croazia, pur se disputata in orario pomeridiano: 11.688.000 spettatori, share 66.58% (69.51% tra i 15-44enni).

PARTITA PIU’ VISTA IN PRIME-TIME: Croazia-Inghilterra: 10.785.000 spettatori, share 47.23% (51.89% target commerciale)

MEDIA ASCOLTI PARTITE IN DAY-TIME: 3.815.000 spettatori, share 30.7% (34.1% sul target commerciale)

MEDIA ASCOLTI PARTITE IN PRIME-TIME: 7.133.000 spettatori, share 34.19% (38.81% sul target commerciale).

Interessanti anche i dati digital. Le partite Mediaset viste in diretta sul web e sui dispositivi mobili hanno registrato oltre 35 milioni di visualizzazioni.

PIER SILVIO BERLUSCONI

ORGOGLIO — Circa 20 milioni di utenti unici hanno fruito dei contenuti digital Mediaset relativi a Russia 2018 con oltre 600.000 download dell’app ufficiale Mediaset Mondiali FIFA 2018. Soddisfatto l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Per prima cosa un caldo ringraziamento a chi il Mondiale l’ha raccontato: tutta la nostra squadra di giornalisti, operatori, tecnici e addetti agli studi che per un mese consecutivo hanno dato il meglio senza alcuna sbavatura.

carlo fuortes foto di bacco

Bravi davvero. Perché questa avventura è stata un orgoglio per tutti noi che lavoriamo a Mediaset. E’ stato un orgoglio averci pensato e poi creduto quando tutto il sistema televisivo era scettico. E’ stato un orgoglio aver deciso in modo innovativo di portare tutti i 64 match del Mondiale in diretta nelle case degli italiani. Ed è stato un orgoglio aver fatto tutto questo, sia in Italia sia in Spagna, in maniera totalmente gratuita, senza canoni o abbonamenti. Per un editore, questa è la soddisfazione più grande: offrire un vero servizio per il pubblico".

pier silvio berlusconi pier silvio berlusconi ai palinsesti mediaset 2018 silvio berlusconi con pier silvio 1