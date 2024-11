sophie codegoni alessandro basciano

Ivan Rota per Dagospia

Wanda Nara infiamma i social! La showgirl argentina fa impazzire i suoi followers con gli ultimi scatti postati. E l'incidente sexy sfiorato diventa virale…

Morata-Alice Campello,mejo di una soap! Il calciatore ha cambiato la sua foto profilo su Instagram inserendo una in cui è presente anche l'ex moglie. I due sono tornati ad essere più vicini che mai dopo il trasferimento dell'influencer a Milano, anche se per il momento non si può ancora parlare di un ritorno di fiamma

La Talpa chiude in anticipo per bassi ascolti, Gilles Rocca interviene in difesa di Leotta: "Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti".

Giuseppe Candela dixit: “Mediaset può anche decidere di non bruciare del tutto Diletta Leotta, piazzandola per esempio in un programma blindato (Le Iene). Ma se non ha saputo condurre un reality registrato, telecomandata e aiutata dal montaggio, come può reggere una diretta con l'Isola dei Famosi?”

E c’é ancora chi spera in un ritorno di fiamma a scoppio ritardatissimo visto che si sono lasciati nel 2002. Michelle Hunziker ha postato su Instagram una foto di 27 anni fa, quando faceva coppia con l’ ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora era ancora piccola: “Pensare che oggi hai un batuffolo così tu stessa”, ha scritto pensando al nipotino Cesare, ma i suoi fan sognano che la coppia si ricomponga.

Fedez rosica di brutto. Chiara Ferragni a Roma con Giovanni Tronchetti Provera non si risparmia nell’ esibire il suo amore tra cene e hotel di lusso. E il suo ex come reagisce? Pubblicando su Instagram una canzone di Dargen D’Amico che sembra fare il verso alla Ferragni: “Mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l’uomo che si è fatto un nome per farsi un cognome“. Più chiaro di così…

Ma é Sanremo o qualcosa di più piccante? Grelmos, nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi, che ha passato il turno a Sanremo Giovani, qualificandosi per il prossimo step del contest che potrebbe condurla sul palco dell’Ariston per l’edizione del 2025, si mostra su Instagram con scatti davvero hot. É seguita da oltre un milione di follower su Instagram e più di due milioni su TikTok.

Francesco Totti in palestra ad allenarsi seriamente. Proprio come era uso fare fino a otto anni fa, quando portava la maglia della Roma. Corsa sul tapis roulant, sollevamento pesi, skip avanti e indietro. Si preparava al torneo di padel con Candela, Toni e Llorente. A Dubai vanno in scena le Finals dell’EA7 World legends padel tour, il tour mondiale riservato alle leggende del pallone e di altri sport. In palio In palio 100mila euro e due anelli. Orologi e borse niente…

Continua la triste telenovela di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che a La Vita in Diretta ha detto: “Ti ammazzo come un cane? Se io avessi mai detto una frase del genere, cosa non vera, come mai lei nei giorni prima dell’arresto mi chiede di accompagnarla a fare la spesa? Se tu hai paura non lo fai. Sicuramente ci sono state delle situazioni in cui anche a livello verbale ci sono state da parte mia delle mancanze di rispetto, come parole forti. Ma mai minacce…Io non sto bene, sto cercando di poter superare questo momento con la giustizia. Ma la verità fin da subito ha fatto i suoi passi. Bisogna denunciare quando davvero si ha paura di chi si ha di fronte. Io non sono vittima. Ma non è vittima neanche lei”.

La Talpa era Lucilla Agosti che ha detto: “Vorrei sapere perché hanno scelto me, dal profondo. Me lo farò spiegare perché. Insomma, due chiacchiere con lo psicologo me le faccio“. Il programma é stato vinto da Alessandro Egger che si conosce solo per essere stato il bambino della Kinder. Tra l’altro cosa non veritiera: quello vero era Matteo Farneti.

Ufficialmente Angelo Madonia è stato allontanato da Ballando con le Stelle e la Rai ha parlato di “divergenze professionali emerse nel corso del programma“. Alla base ci sono invece gli scontri verbali con Selvaggia Lucarelli. Il maestro di ballo ha condiviso un post contro la giudice: “Vorrei chiedere alla Carlucci ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? E necessario per

gli ascolti?”

E anche molti altri dicono la loro sul caso. Guillermo Mariotto, proprio lui sempre sopra le righe, dice: “Ai miei tempi le cose erano più rigide. Quando iniziò Ballando Con le Stelle c’era l’eliminazione in direttissima per aver commesso un peccato quasi mortale”. Milly Carlucci dichiara: “La tensione tra la giuria e Angelo Madonia? Sì, può capitare, ma non dovrebbe mai capitare. I ballerini non dovrebbero perdere il controllo. Questo perché i maestri poi fanno parte praticamente della produzione. Noi tutti dovremmo avere l’aplomb di chi gestisce il programma. Però poi siamo tutti umani e queste cose possono accadere”.

Ecco cosa ne pensa Selvaggia Lucarelli: “Cosa mi è parso della reazione di Madonia? Guarda, io posso anche capire che una persona sia un po’ nervosa. Ma lui deve valorizzare Federica. Non essere per nulla simpatico e avere una reazione così ruvida, tra l’altro anche insensata perché poi la mia era una battuta, ero davvero ironica. Lui facendo così danneggia la sua partner in pista“.

Ricordiamo che Madonia si è incazzato con la Lucarelli per una battuta : “Sarà anche una coincidenza. Però stasera esce Sonia Bruganelli (compagna del ballerino) e nasce la coppia Madonia e Pellegrini”. Niente di così tremendo, anzi.

Arriva il turno di Federica Pellegrini che faceva coppia con Madonia: “A me dispiace davvero tanto essere sempre in mezzo come un pero. E mi dispiace soprattutto perché era una bella serata, abbiamo ballato benissimo.

Quindi non c’era nemmeno motivo che succedesse tutto questo. Il ballo è stato bellissimo, forse per la prima volta ho sentito di aver ballato veramente. Se mi sono sentita a disagio nel momento in cui Angelo ha battibeccato? Diciamo che mi sono sentita a disagio più volte. Io abbozzo, però mi dispiace anche essere tira… in mezzo alle discussioni, che poi non mi appartengono nemmeno. Io sono qui per lavorare, ho la mia famiglia a casa che mi guarda. E quello per me è l’importante“.

E ora davvero Alfonso Signorini diventerà la Santa Giovanna D’Arco di Mediaset. Dopo innumerevoli e folli cambi di programmazione, il reality di Canale 5 torna in onda il lunedì in prima serata e raddoppia anche l'appuntamento sempre di sabato.

I sondaggi del portale a tema GF ForumFree vedono Helena Prestes come grande favorita con il 39% dei voti. Poi Luca Calvani (24%), Lorenzo Spolverato (16%) che continua a fare incetta di consensi nonostante i suoi riprovevoli comportamenti . Shaila Gatta è data al 9% seguita da Stefano Tediosi (6%), mentre Amanda chiude al 5%.

Federica Petagna, stanca di essere considerata una ragazza vuota e superficiale, nel mezzo della cena, davanti a tutti, compie un gesto tanto clamoroso, quanto inaspettato che lascia tutti spiazzati e che cambierà definitivamente il suo percorso: si mette il lucida labbra. Anzi, il gloss.

Sempre lei in uno sbalzo di neuroni: "Fedeeee". Amanda: "...chi è fede?" Federica: "Io mi chiamo: fedeeee, fedeeee" Amanda: "ah..." Forse le é morto il criceto che le girava in testa…

Lorenzo Spolverato proprio non ce la fa a non nominare Helena Prestes: ieri è andato a dormire alle quattro del mattino parlando di lei e si sveglia oggi parlando di lei.

Qualcuno lo deve aiutare perché sta raggiungendo un livello di ossessione quasi pericoloso. Le ha messo contro quasi tutti e parla metaforicamente (?) di bastonate.

Due veri “scappati di casa”. L’ inutile Giglio: “Perchè io non posso andare contro questa persona qua (Helena) solo perché è un tornado?” Meglio per lui tenersela buona. Gli fa eco l’idraulico Tommaso che non capisce un tubo: “Io il suo passato non lo ascolto”. Non lo capirebbe.

Maria Vittoria: “Amo, senti , ma secondo te Helena sta provando qualcosa per Luca Calvani?” Tommaso: “Questa è un po’ instabile”. Jessica che rosica perché le piace Luca: “Boh, non lo so”. Adesso basta dare dell’ instabile.

