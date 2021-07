PILLOLE DI GOSSIP - ANTONELLA ELIA A PROPOSITO DEL "GF VIP" E DELLA SUA LITE CON SAMANTHA DE GRENET: ”LA COSA MI È STATA SUGGERITA. IO NON AVEVO LA PIÙ PALLIDA IDEA CHE SAMANTHA AVESSE FATTO LA PUBBLICITÀ DEL GORGONZOLA. NON È FARINA DEL MIO SACCO. ERA PER FAR RIDERE, SOLO CHE..” – POI ATTACCA LELE MORA: ”MI HA SPREMUTA COME UN LIMONE. FORSE PERCHÉ NON HO UNA LUCIDITÀ SUFFICIENTE” – LA GREGORACI E LE VOCI SU PRETELLI, IL MEME STRACULT DELLA MALGY E GLI EX DI BELEN …

Ivan Rota per Dagospia

Il meme di Cristiano Malgioglio accanto alla Regina Elisabetta ha fatto il giro del mondo con milioni di visualizzazioni soprattutto in Inghilterrra: lui vestito da regina contrapposto alla vera queen ha scatenato ogni tipo di commenti. La regina di sangue rosso, come si definisce Malgy, ha vinto su quella di sangue blu.

Antonella Elia 1.Dopo Pietro Delle Piane che aveva messo in dubbio la veridicità di Temptation Island , sputando nel piatto in cui aveva accettato di mangiare, ecco che arriva la (ex?) compagna Antonella Elia a proposito del GF Vip e della sua lite con Samantha De Grenet:”Io lo dico. La cosa mi è stata suggerita. Io non avevo la più pallida idea che Samantha avesse fatto la pubblicità del Gorgonzola. Non è farina del mio sacco. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia. Però quella cosa mi è stata detta, mi è stato detto di dirglielo e io: ‘Va bene, lo dico’. Non dirò mai chi me l’ha suggerito. Io, però, non l’avevo neanche mai vista quella pubblicità.” É iniziata la caccia al suggeritore.

Antonella Elia 2. Ospite di Francesca Fagnani a Belve se l’é presa con Lele Mora: “ Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole”. Si attende una replica.

Gabriel Garko si è regalato un lussuoso viaggio per il suo compleanno. L’attore ha appena spento quarantanove candeline e ha deciso per ldi trascorrere qualche giorno sulle isole Azzorre, un arcipelago portoghese in mezzo all’Oceano Atlantico. Pere non da solo. L’attore ha condiviso con i suoi follower anche alcune immagini tra cui uno scatto in cui appare a cena in un ristorante mentre spegne la candelina messa sopra ad una mini-torta di compleanno. Pere che Garko abbia un ritorno di fiamma...

Festeggia il compleanno un altro giovane attore, Francesco Butteri che ha conquistato tutti con la pubblicità di un famoso antinfiammatorio e con quella worldwide di Bata: le sue foto campeggiano in tutti i negozi. Ha già partecipato alla fiction “ Non dirlo al mio Capo 2”, al film “ Nato a Casal di Principe” e frequenta una famosa accademia cinematografica. Con lui si é congratulata persino una diva come Cate Blanchett. Inoltre é stato ritratto dal compianto Giovanni Gastel, un fotografo di fama mondiale nipote di un mito come Luchino Visconti.

La data di giovedì 8 luglio 2021 sarà ricordata per sempre da Barbara d’Urso, chiamata a celebrare le nozze di due dei suoi più cari amici. Con la fascia tricolore su un elegante completo bianco, la conduttrice televisiva e attrice ha unito in matrimonio la giornalista Annalia Venezia e Filippo Labó, condividendo sui social la grande emozione per un evento così speciale. Tanti amici a festeggiare gli sposi alla Balera dell’ Ortica, altri lontani, ma come presenti.

Ecco che di nuovo Elisabetta Gregoraci si ritrova a dover fare i conti con alcune insinuazioni e accuse a lei rivolte dal popolo del web. Su Instagram, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata accusata da un utente di essere l’amante di Pierpaolo Petrelli. Voce infondata alla quale la Gregoraci ha risposto con un lapidario:” Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei.”

Gli ex di Belen Rodriguez hanno commentato a loro modo la nascita della figlia Luna Marí. Stefano Di Martino non si é sforzato: ha messo solo un like alla foto della piccola, Fabrizio Corona , che sta portando avanti la sua strana crociata contro il DDL Zan , ha pubblicato una storia su Instagram con la scritta: “Auguri gorda, (così lui chiama Belen) ,benvenuta Luna“.

Platinette ha rivelato un particolare interessante: “Una ventina di anni fa realizzai un album e chiesi ad Ambra di duettare con me in ‘Ma che musica maestro’, brano proprio della Carrà, a cui mandammo la registrazione. La incontrai poi in radio e mi disse che avevo molto fiuto. L’intuito è stata sempre una caratteristica importante di Raffaella”.

Fabrizio Colica, il noto comico romano che con il fratello Andrea ha dato vita al duo ‘Le Coliche’ ha celebrato i fiori d’arancio con il compagno Giacomo Visconti. La coppia ha pronunciato il fatidico sì in un romantico matrimonio celebrato a Imola. Dopo i festeggiamenti il comico/ YouTuber ha voluto dedicare al suo sposo delle dolci parole:” Dopo il primo lockdown siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati...”

Fiori d’arancio anche per Giorgia Gabriele che a Viareggio ha impalmato il compagno Andrea Grilli, padre di suo figlio Matteo. Dopo la fine della sua relazione con Gianluca Vacchi, l’influencer ha aperto le porte del suo cuore al noto manager di moda. Sicuramene una vita più tranquilla...

Lo aveva già fatto con Josè Mourinho, dando il benvenuto al nuovo allenatore della A.S. Roma con la Pizza SpecialOne ed oggi, all’indomani della storica finale di #Euro2020 che ha visto Mancini e i suoi salire sul tetto d’Europa, il giovane Frontoni saluta i nuovi Campioni con l’ultima creazione che ha battezzato come #PizzaItalia , una pizza bianca con mozzarella, pesto fatto in casa e pomodorini pachino, condita a crudo con della succosa mozzarella di bufala, foglie di basilico fresco, pepe nero e granella di pistacchio.

Altro che fair play: gli inglesi non sanno perdere. Mentre il mondo celebra ed esalta la vittoria dei ragazzi capitanati da Mancini, ritenuta strameritata non solo per quanto mostrato nel corso di tutto il torneo ma anche per la forte superiorità espressa nella finale di Wembley, in Inghilterra si grida allo scandalo causa l’arbitro e si indirizza non una, ma cinque petizioni all'UEFA affinché faccia rigiocare la partita. Vabbé...

Per il secondo anno consecutivo, il “Cenacolo Artom” sbarca in piazzetta a Portofino. Arturo Artom, dopo aver portato nel Borgo Carlo Cottarelli lo scorso anno, torna quest’anno insieme con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.La prima parte della serata si é basata sulla storia personale di Massimo Garavaglia: capacità e visioni si combinano negli aneddoti di una vita all'interno dei quali, sliding doors e contaminazioni culturali, diventano ingredienti essenziali. A seguire, un forte approndimento sulle tematiche di attualità economica e sulle sfide che il Paese dovrà affrontare in autunno.

Importante dibattito alla Versiliana: “La realtà sociale, politica e culturale degli Emirati Arabi Uniti“. Sul palco Giovanni Bozzetti, autore del libro “Emirati: nulla è impossibile. Guida al nuovo centro mondiale del business”, e il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, esperto di Paesi del Golfo e imprenditore che insieme alla moglie ha investito negli Emirati aprendo una galleria d’arte. Sono stati intervistati dal giornalista de “Il Giornale” e inviato di guerra Gian Micalessin per parlare di un tema d’attualità dato che l’Expo Dubai inizierà il 1° ottobre e rappresenterà la prima grande opportunità di rilancio per il sistema imprenditoriale.

Sembrava di essere tornati ai tempi d’oro del Festival dei Due Mondi, quando il maestro Giancarlo Menotti mescolava nella terrazza di casa sciure eleganti, giovanotti rampanti, intellettuali e industriali: ci voleva la presentazione de La Milanese, il best seller della scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Michela Proietti – ormai incoronata nuova Lina Sotis dopo le otto ristampe del libro – per riportare un po’ di glamour a Spoleto.

A Casa Menotti, ospiti della imprenditrice dell’olio Maria Flora Monini, la signora dei tartufi Olga Urbani, la top pr Laura Radi, la mecenate Federica Cucinelli, moglie del re del cachemire Brunello e mamma di Carolina Cucinelli, la più chic della platea, che ha intervistato la scrittrice con il sottofondo della musica dell’Accademia di Santa Cecilia. Non solo dame, ma anche gentlemen umbri: Filippo Buitoni, Mario Spagnoli (con splendida fiancé), il gallerista Massimiliano Donnari, l’ avvocato e socialite Michele Antonioni e l’imprenditore del wellness Luca Brustenghi. Al termine aperitivo spoletino-milanese, abbinando la cultura allo champagne.

Il regista americano Bennett Miller e lo scrittore Erri De Luca sono i vincitori del premio 'Ischia Truman Capote', assegnato nell'ambito del World Script market del 19esimo Ischia Global Film e Music festival (18-25 luglio) ideato da Pascal Vicedomini. Miller è stato candidato all'Oscar nel 2006 per 'Truman Capote - A sangue freddo' che valse la statuetta Philip Seymour Hoffman per

