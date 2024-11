PILLOLE DI GOSSIP! CI SARÀ ANCHE ELISABETTA CANALIS ALL'ATTESO INCONTRO TRA MIKE TYSON E JAKE PAUL: IL MOTIVO – MAURITO ICARDI: “IO TRATTATO COME UN IDIOTA DA WANDA” - ALICE CAMPELLO TORNA A MILANO (SOLO QUANDO NON C’E’ ALVARO MORATA) - GEMMA DI "UOMINI E DONNE" HA TROVATO L’AMORE? - SINNER PARLA DELL’EX PREPARATORE FERRARA ENTRATO NELLO STAFF DI BERRETTINI – TUTTO SUL GRANDE FRATELLO - CATERINA COLLOVATI VS SHAILA: “LA SUA È UNA STRATEGIA, NON GLI INTERESSA NULLA DI LORENZO, NON CI SONO SENTIMENTI" (VIDEO) - LO SFOGO DI MARIA DE FILIPPI A “RTL 102.5” – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Ci sarà anche Elisabetta Canalis all'atteso incontro tra Mike Tyson e Jake Paul a Arlington. "È il regalo di compleanno di Georgian (il suo fidanzato, ndr). Tifo Mike Tyson, come credo la maggior parte delle persone, e credo che vincerà lui. Secondo Cimpeanu sarà invece Paul ad avere la meglio "perché Tyson ha 60 anni e i pugni che prendi a 60 anni sono diversi da quelli che prendi a 20".

Mauro Icardi ha rotto il silenzio dopo che si è diffusa la notizia della denuncia di Wanda Nara per violenza di genere e furto (sarebbe spariti 70mila dollari dai conti dell'ex vincitrice di Ballando con le Stelle). "È tutta un'esagerazione di Wanda. Non ho usato alcun tipo di violenza. È casa mia e ho i miei diritti. Mi ha umiliato davanti al mondo intero come un idiota quando ha mostrato il mio messaggio, e anche questa è violenza psicologica". Il riferimento è allo screenshot reso pubblico da Wanda Nara, in cui l'ex marito la implorava di tornare insieme.

Maria De Filippi a Rtl 102.5: "Un tizio (forse 65 anni) ogni settimana sui social tiene un “concione” su di me, dice delle stron*ate serie, un sacco di palle e le dice con serietà", Dopo aver pensato al cazziatone in tv, all'ennesimo insulto, 10 giorni fa è scattata la querela.

E poi precisa: "Mi sono imbattuta in un tizio che ha raccontato di una eredità che io avrei rubato a mio figlio e ai suoi figli. Io ho rinunciato all'eredità di Maurizio in favore di mio figlio e dei suoi figli”.

È stato chiesto a Jannik Sinner se avesse parlato con Umberto Ferrara e/o Matteo Berrettini prima che i due iniziassero la loro collaborazione: “Li ho visti a Montecarlo l'ultimo giorno prima di venire a Torino. Quello che posso dire è che Umberto è davvero un bravo preparatore, sicuramente farà un ottimo lavoro per Matteo. Lui ha avuto tanti problemi fisici in passato, Umberto è molto bravo e farà un buon lavoro con Matteo".

Ha ricevuto da sua madre per il compleanno una vasectomia. A raccontarlo è stato l’ attore Armie Hammer durante una puntata del suo podcast che ha ospitato sua madre, Dru. “Diciamo che cosa ti ho regalato per il compleanno quest’anno? Chiamo Armie e gli chiedo: “Cosa vorresti per il tuo compleanno quest’anno?”, e lui mi risponde: “Non lo so, magari dei soldi. Qualsiasi cosa”. Così, io gli dico: “Credo che ti regalerò una vasectomia!”“. Armie Hammer ha già due figli, Harper e Ford non ne vuole altri.

Alice Campello torna a Milano. Lei che non ha mai amato la città . E questo sarebbe stato il motivo della separazione dal marito Alvaro Morata, quando le ha detto che sarebbe tornato a giocare a Milano. In molti hanno pensato a un gesto di rappacificazione tra i due. Purtroppo non è cosí. Torna solo quando lui non c’è, lontano con la nazionale spagnola per le partite di Nations League.

La storica Gemma di Uomini e Donne ha trovato l’ amore? Fabio condivide molte passioni con Gemma, restituendole quell'allegria che credeva perduta. Solo che nell’episodio del 12 novembre 2024, Fabio e Gemma si sono confrontati su alcune divergenze. Un filmato mostrava un’esterna in un maneggio dove Gemma, scherzando, accennava al fatto che il bacio tanto atteso non fosse ancora arrivato. Fabio ha spiegato che, avendo trascorso 40 anni accanto alla sua defunta moglie, non può semplicemente lasciarsi andare con leggerezza. Stiamo a vedere.

É stata trovata viva Chanel Maya Banks, l’attrice di Gossip Girl sparita nel nulla da due settimane. Stranamente suo marito aveva un labbro rotto, segni e graffi sul collo e sulle braccia. La conferma del ritrovamento della Banks è stata poi diramata dalla polizia di Los Angeles: “Non c’è pericolo. Banks sta bene. È stata tolta dal sistema delle persone scomparse e abbiamo chiuso le nostre indagini”.

GRANDE FRATELLO

In questi giorni é stata descritta Helena come l'ossessionata instabile. Che dire di Lorenzo Spolverato che sta letteralmente girando stanza per stanza da persona a persona a sparlare di Helena con tutti ed inculcare pensieri negativi su di lei?

Javier dice ad Helena di avere fiducia in sé stessa e di volersi bene: "ci rendiamo conto delle nostre radici e diciamo io sono meglio di questa roba..tu sei una persona sensibile ma non significa debole"..

E contro Shaila Gatta si è scagliata senza senso Caterina Collovati a Pomeriggio Cinque. Non poteva che andare contro l'ennesima donna: ora parla della Gatta che ha messo in atto una strategia. Che bella scoperta.

Maria Vittoria su Amanda:

"Le ho detto: Piuttosto fatti una domanda sul perché tu difendi a spada tratta Lorenzo Spolverato?

Te arriva na cortellata e je dici: No guarda non hai preso la milza. Dammela più forte, mira meglio”.

MariaVittoria ha riportato a Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso altre informazioni ricevuta nelle ore precedenti da Tommaso: “Mi ha detto che qui il mio ruolo è quello di [gesto del serpente]. Sì vipera, c’è a chi piace fuori e chi non lo ama. Sì qualcuno apprezza e altri no. Ma in generale mi vedono come questo… no, non cobra, vipera. Poi chi mi ama e chi mi odia. Niente ve l’ho detto perchè me l’ha detto lui. Mi ha detto che ci sono cose positive e negative su di me, a qualcuno sto simpatica e a altri no invece“.

Le gravi accuse di Erica, la fidanzata nascosta, nei confronti di Stefano quello del triangolo con Alfonso e Federica: “Mi diceva sempre che dovevo dimagrire. “Ma perché non vai in palestra? Non ti curi abbastanza. Hai il sedere e i fianchi grossi”. Anche a livello sessuale, quando gli piangevo davanti rideva e mi diceva “Ma non vedi che sei ridicola?”. Una volta, nel mezzo di un attacco di panico, mi ha lasciato in mezzo alla strada a piangere. Lo supplicavo di farmi scendere perché mi mancava l’aria e lui mi rispondeva “Erica ma la vuoi smettere? Devo andare a lavorare. Ma non vedi come ti sei ridotta?”

