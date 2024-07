8 lug 2024 19:47

PILLOLE DI GOSSIP! CORONA ASFALTA IL CENTRAVANTI DELLA NAZIONALE SCAMACCA: “HA UN CERVELLO VUOTO. SE NON FOSSE PER I TATUAGGI APPARISCENTI CHE HA, SAREBBE UN PENNELLONE CHE, A PARTE GLI ULTIMI 4 MESI CON L’ATALANTA, NON HA FATTO NULLA DI BUONO” – COSA C’E’ TRA CRISTIANO IOVINO, L’UOMO DEL CAFFÈ CON ILARY BLASI E DELLA RISSA CON FEDEZ, E L’EX GIEFFINA SOLEIL SORGE? SINNER PREOCCUPATO DOPO IL RITIRO DELLA KALINSKAYA A WIMBLEDON – LA MODELLA EMY BUONO AFFERMA DI AVERE AVUTO UNA STORIA CON SOFIA GIAELE DE DONÀ – LA QUOTA “PORCO” DI IRAMA- NINA MORIC È STATA DI NUOVO BECCATA CON… - VIDEO