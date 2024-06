PILLOLE DI GOSSIP! IL DIFENSORE DELLA JUVE DEAN HUIJSEN, EX ROMA, "SVACCANZA" CON L’ATTRICE HARD MARTINA SMERALDI – L’EX CENTROCAMPISTA DELLA NAZIONALE TEDESCA SCHWEINSTEIGER PERDE LA TREBISONDA DAVANTI ALLE CURVE DI GEORGINA, COMPAGNA DI RONALDO – WANDA NARA SENZA VELI NEL SINGOLO “IBIZA” (VIDEO) E LE FOTO DI MELISSA SATTA COL SUO NUOVO AMORE CARLO BERETTA - ALESSANDRO BORGHESE RACCONTA DI AVER VOMITATO DOPO AVER MANGIATO PER SBAGLIO DELLA MERDA (NON ERA STATO PULITO BENE L’INTESTINO DI AGNELLO) – IL VIDEO DELLA STREPITOSA IMITAZIONE DELLO CHEF BY MAX GIUSTI

Ivan Rota per Dagospia

Bastian Schweinsteiger sta facendo discutere per un commento in diretta su Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo. L'ex centrocampista della nazionale tedesca si è lasciato distrarre dalle curve di Georgina scatenando i tabloid: c'è chi azzarda che il siparietto potrebbe causare problemi a “Schweini” con sua moglie, la stella del tennis Ana Ivanovic.

Il calciatore della Juventus Dean Huijsen, ex Roma, si sta godendo una pausa a Mykonos prima di tornare in ritiro. E sapete con chi é in vacanza? Con Martina Smeraldi, attrice hard molto “quotata” e influencer (non si sa de che…)

Una rivelazione di Carla Bruni a Fiamma Tinelli per Oggi. “Fiorello ha detto che quando la imitava, “che volgarité”, lei voleva denunciarlo”. “Ma non è vero, anzi l’ho ringraziato! Una volta pensammo pure di fare uno sketch insieme: dovevo aprirgli la porta, dire “ma che volgarrre”, e sbattergliela in faccia. Non c’è stato modo, peccato. Non mi dispiace affatto essere presa in giro, per una persona che si sente inconsistente è un onore”.

Wanda Nara non ci lascia mai a bocca asciutta. L’argentina ha deciso di fare anche la cantante e ha lanciato il suo primo singolo ‘Ibiza’ (che fantasia!) Per lanciare il brano la moglie di Icardi ha condiviso anche un estratto del videoclip in cui si mostra senza veli: indossa solo un paio di stivali.

Primi provini per la prossima edizione di Tale e Quale Show: ci riprova l’ indomita Patrizia Pellegrino, ci prova per la prima volta il gieffino Vittorio Menozzi.

Beatrice Luzzi pare fare di nuovo coppia Giuseppe Garibaldi: video romantici al parco con tanto di baci stanno facendo impazzire i loro fan.

E la Luzzi diventa sociologa ripensando a quanto é stata vittima del branco nella casa del Grande Fratello: “Io penso di essere stata strumento di una esigenza collettiva, perchè questo grande consenso che ho trovato quando sono uscita,di cui ringrazio con tutta me stessa…e non tornavo a restituire questo affetto”.

Il cantante Ermal Meta è diventato papà a 43 anni: è nata Fortuna. Ha detto: “La mia mano non è mai stata così grande e nemmeno il cuore”. Alla figlia, nata dalla relazione con la compagna Chiara Sturdà, il cantautore ha dedicato il suo ultimo album ‘Buona Fortuna’.

L’ ex gieffino Massimiliano Varrese: “Se farei Uomini e Donne? Se sono single? Sì. Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. Se farei il tronista? In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Faccio un po’ la carriera al contrario. Sono stato sempre un artista di nicchia…” Di nicchia?

L’ex gieffino Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, sterebbe non con Jessica Selassié, ma con un’altra ex gieffina: Sonia Lorenzini. Lo

Ha detto Deianira Marzano ospite a Radio Marte da Gabriele Parpiglia: “…in questi giorni è stata a casa di Barù in Toscana“.

Alessandro Cecchi Paone dalla parte di Fedez: “Ci sono tante cose positive e lo è anche la riappacificazione che ha avuto con il Codacons…Non posso proprio dimenticare l’impennata di donazioni di sangue che lui ha provocato quando ha fatto un appello, dopo che anche lui ne ha avuto bisogno…ricordiamoci quello che ha fatto Fedez per la comunità LGBTQ, ha detto cose molto importanti e forti. Il fatto che abbia condiviso la sua malattia? Ha fatto del bene agli altri!”

Alessandro Borghese ospite di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel loro podcast 2046 ha parlato episodi fortemente disgustosi. Il cuoco ha raccontato di aver vomitato dopo aver mangiato per sbaglio della merda! I ristoratori non avevano pulito bene l’ intestino di agnello.

