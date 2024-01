PILLOLE DI GOSSIP! ELIO LORENZONI A UNA FESTA SENZA BELEN. LEI SCRIVE SUI SOCIAL FRASI CRIPTICHE: "VOGLIO ESSERE LIBERA". ARIA DI CRISI? - TAYLOR SWIFT E LE SLINGUAZZATE CON TRAVIS KELCE (CHE CONQUISTA IL SUPER BOWL) – "FURBIZIO" CORONA MEJO DEL MAGO OTELMA: "ILARY E TOTTI TORNERANNO INSIEME NEI PROSSIMI 5 ANNI" - ALESSIA MARCUZZI E LE VOCI SUI SUOI FLIRT: “NOTIZIE ASSURDE, CHI LAVORA CON ME MI PROIBISCE DI RISPONDERE” - GIGI HADID E BRADLEY COOPER NON SI NASCONDONO PIU’, LE ULTIME DAL "GRANDE FRATELLO"

Ivan Rota per Dagospia

Mai vista una Taylor Swift tanto innamorata: era alla partita dei Kansas City Chiefs, che hanno battuto i Baltimore Ravens e conquistato il loro posto al Super Bowl 2024. La cantante non perde un match del compagno Travis Kelce. Dopo la partita i due si sono lasciati andare a baci prolungati e slinguazzate sotto gli occhi di tutti.

La divinazione di Fabrizio Corona, in questo caso Mago Otelma, su Ilary Blasi e Francesco Totti: “Lei ha paura del futuro, ma nei suoi occhi vediamo un sogno. Un sogno, che è al tempo stesso una premonizione che vi faccio io: non escludo che entro i prossimi cinque anni la famiglia si possa riunire e amare nuovamente”.

Alessia Marcuzzi riguardo il gossip su di lei: “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale".

Al Grande Fratello, Sfefano Miele spesso non ricorda di essere ripreso dalle telecamere: con Beatrice Luzzi e Fiordaliso stavano parlando di Mahmood e la cantante ha chiesto: “Lui è egiziano forse? Algerino? La mamma è della Sardegna? Lui è stato fidanzato con Elodie, o dico una cosa falsa?“. Il gieffino ha subito risposto: “No lui è gay!“.

Laura Pausini al concerto di Barcellona ha omaggiato Sandra Milo: “Adesso (prima di cantare Incancellabile) voglio fare un omaggio che sento dal cuore. Vorrei spendere due parole per un grande talento italiano che si chiama Sandra Milo. Vorrei dedicare questo concerto intero e questa canzone in particolare a questa donna stupenda. Lei era veramente un raggio di luce. Ciao Sandrina, ti mandiamo tanto amore, tu amavi la Spagna e vedi, anche da qui ti amiamo e ti salutiamo con tutto il cuore, un abbraccio, ciao Sandra“.

Grande Fratello. Perla: "Mi è dispiaciuto che hanno fatto vedere quello che ha detto Mirko a Temptation Island, era una cosa nostra"

Massimiliano Varrrse riferito a Beatrice Luzzi: “Usare la parola boss è sbagliato e grave per quello che c’è dietro.” Sempre lui dopo un secondo: “…scagnozzo, mandante.” Anche Signorini del resto ha detto che, con quel nome e cognome, con Perla Vatiero potrebbe farci dieci puntate di Gomorra…

Comunque ieri sera gli autori del Grande Fratello hanno fatto tenerezza per la loro prevedibilitá. A Varrese é stato dato spazio per sproloquiare (ma perchè lo difendono?) ma non si sono visti ne commentati i suoi epiteti riferiti a Beatrice Luzzi questa settimana: sterco e merda.

Le frasi della serata: Anita: “Deve liberarsi da questa sua sofferenza Vittorio (Beatrice).” Beatrice: “MA TU SEI MALATA.” E poi Perla: “Circondati d’amore Beatrice sei cattiva.” E tu prendi dei tranquillanti, ANALFABETA. Greta: “cosa dico a mio fratello.” Come faceva a sapere che le avrebbe fatto visita?

Alfonso Signorini e Cesara Buonamici dicono che Greta é una ragazza dolcissima. Peccato che reciti male. E arriva a salutarla il fratello che dice sembra suo gemello. Nel mondo della notte milanese conoscono bene lei è suo fratello. Ma non parliamone. Meglio piangere come loro. E anche qui Cesara Buonamici non ce la fa: é convinta dell’ amicizia tra Greta e Perla. Ma le ha viste a Temptation Island?

Massimiliano Varrese prova paura per Monia, la sua ex. Lei ha Giovanni fuori e Max non l’ ha presa bene e dice che deve difendersi e che non sapeva dell’ esistenza del terzo incomodo. Il gieffino si dice turbato e crede nei valori di Monia (che ieri sera é stata eliminata). Al televoto Beatrice, Vittorio, Stefano e Letizia.

Belen Rodriguez ha pubblicato delle foto e un video su Instagram dove si vede il padre Gustavo con Luna Marì in braccio. Belen é molto legata ai suoi genitori, una follower di Belen ha lasciato un commento rivolto proprio al papá : "Belen sei sempre stupenda, ma concedimi di dire la verità... Sono un'ammiratrice di tuo padre, veramente un bell'uomo". E la showgirl ha risposto tirando in ballo la madre, Veronica Cozzani: "Non sei l'unica a dirlo! Shhh che mia mamma è gelosa".

Mentre Belen si divertiva (?) tra cavalli, mucche e capre, Elio Lorenzoni veniva avvistato a una festa in discoteca intento a chiacchierare con una misteriosa sconosciuta… a corredo di un video in cui Paolo Crepet parlava di quanto fosse importante sentirsi ed essere liberi, Rodriguez ha scritto: «Voglio essere libera». Che succede?

Dopo mesi di gossip finalmente Gigi Hadid e Bradley Cooper sono stati paparazzati insieme: i due sono una coppia ufficiale

Proposta di matrimonio in tenuta da neve per Ed Westwick, il famoso Chuck Bass della serie 'Gossip Girl'. L'attore ha infatti postato su Instagram una foto che lo vede in ginocchio davanti alla fidanzata Amy Jackson a cui porge un anello. La risposta dell'attrice britannica di Bollywood é presiss: "Hell yes!". La proposta è arrivata su un ponte sospeso a Gstaad.

