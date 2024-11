https://video.corriere.it/spettacoli/bianca-balti-si-mostra-per-la-prima-volta-sui-social-senza-capelli/34f85eeb-0d4d-4c73-87c6-e54ec6fdaxlk

Ivan Rota per Dagospia

Francesca De André beve detersivo pensando sia yogurt: “Ho rischiato di morire”. La nipote di Faber era a Milano nella sua abitazione insieme ad alcuni amici quando è avvenuto l'incidente che le sarebbe potuto costare la vita. Qualcuno insinua dei dubbi sui social: “Non ha sentito l'odore?”

Dopo essere stata operata di tumore Sabrina Salerno rivela: “Se serve asporterò il seno. Da sempre sogno di ridurlo”

Prima di andarci a letto nella casa del Grande Hermano, Shaila Gatta aveva espresso dubbi sulle tendenze sessuali di Lorenzo Spolverato. Grazia Sambruna, ospite del podcast di Cecilia Capriotti, dopo aver detto che “Spolverino” fa il modello per pigiami da discount, ha sganciato una chicca: “Fuori dalla casa lo aspetta un uomo ricco, ma non é un parente”.

Sopra la casa del Grande Fratello sono passar tre aerei per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ma é stata una botta per i due. Il primo aveva un messaggio per Javier Martinez: “Javi vola alto, l’Italia sa“. Shaila si é messa a piangere. Poi ne sono volati altri due , uno per Javier e l’altro per Helena Prestes. I fan della modella brasiliana le hanno scritto: “Helena per noi tu non sei un gioco”. La Prestes era felice: “Grazie. Voi ed io insieme. Bravi avete capito tutta la situazione“.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono sempre più affiatati e dopo essere stati a Londra a casa di lui sono andati in Puglia dove l’attrice gli ha presentato amici e famiglia: “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo questa volta! Gli ho presentato gli amici e la famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa“, ha dichiarato lei in un video. Lui si è scoperto e ha detto di avere la pancia per il troppo cibo.

Torna Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti dovrebbero esserci Fabio Volo, Marrazzo, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Valeria Golino, Elisabetta Canalis e Andrea “Meloni” Giambruno.

Dopo due anni di Serena Bortone e due anni di Caterina Balivo il prossimo nome in testa per prendere quel posto sarebbe quello di Nunzia De Girolamo. Ma c’è un altro conduttore che starebbe scalpitando : Pierluigi Diaco.

Amici 24: TrigNO risulta essere quello che rispetta meno le regole . Si pensa quindi all’espulsione. A favore sono: Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Deborah Lettieri e Rudy Zerbi. Lorella Cuccarini è contraria. Anna Pettinelli decide per un cartellino giallo e lo invita ad uscire dallo studio negandogli la possibilità di esibirsi in puntata. Come andrà a finire?

L'influencer ha arredato da sola l'abitazione dove vivono già lei, il compagno Goffredo Cerza, il figlio e i loro due gatti, Saba e Kida.

Aurora Ramazzotti mostra sui social la sua nuova casa. Il regalo inaspettato di Michelle Hunziker: per il nipotino Cesare: un peluche con la voce registrata di Michelle.

Ed Westwick, famoso per il ruolo in Gossip Girl, e Amy Jackson sono in attesa del loro primo figlio. L'annuncio tramite una serie di fotografie pubblicate sui profili Instagram dei due dove lei mostra il pancione. Kelly Rutherford, che ha recitato con Ed Westwick nella serie tv Gossip Girl, è stata tra le prime a fare gli auguri alla coppia.

Mattia Briga ha pubblicato un nuovo singolo, “Vieni con me”, la canzone come spiegato direttamente da lui è dedicata alla moglie Arianna Montefiori che ha detto: “Ci hai messo cinque anni a farmi una canzone, forse non ti convinceva la nostra relazione. Hai scritto tante rime per altre persone solo per spararti qualche munizione. Va bene ti perdono, tanto so che nel tuo cuore oltre a me c’è una squadra di pallone”. La Lazio, ovviamente.

Taylor Mega non si trattiene più e ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai si fa una confessione molto privata. “Non posso avere figli, mi hanno detto che mi sta bene”, svela. Gli hater l’attaccano anche sul suo problema, quello di non poter diventare madre. Uno di questi ha scritto: “Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene’. E lei: “Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti”.

