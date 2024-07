PILLOLE DI GOSSIP! “IL NERO SFINA”, FABRIZIO CORONA FA BODYSHAMING SU EMMA CHE REPLICA AL VELENO: “PER LA TUA DISFUNZIONE ERETTILE NON CI SONO RIMEDI. SFIGATO IDIOTA E INUTILE" – L’EX PATRON DI SANREMO ADRIANO ARAGOZZINI CONTRO AMADEUS - COSA C’È TRA EROS RAMAZZOTTI E DESIRÉE POPPER? - LE GAFFE DI ILARY TAGLIATE, DAVID E VICTORIA BECKHAM SVACCANZANO IN SARDEGNA – IL VIDEO IN CUI GWYNETH PALTROW PARLA ITALIANO E IL COMMENTO STRACULT: “PARLA MEGLIO DI TONY EFFE”

Ivan Rota per Dagospia

Cosa c’è tra Eros Ramazzotti e Desirée Popper? Il cantante e l'attrice hanno assistito al concerto dei Coldplay a Roma. La brasiliana, nota per il ruolo di Consuelo nella serie tv Mare Fuori, ha taggato su Instagram l'ex marito di Michelle Hunziker e alcuni amici. Non è chiaro se tra Eros e Desirée ci sia solo una bella amicizia o qualcosa di più…

Adriano Aragozzini ha appena finito di festeggiare il matrimonio di sua figlia. Un successo, come i suoi Festival di Sanremo, dal 1989 al 1993. Un matrimonio celebrato da Piero Chiambretti. In un intervista a Libero si é tolto un “sassolone” dalla scarpa. Se l’é presa con Amadeus.

Ecco cosa ha detto: “… il signor Amadeus, tanto celebrato per questo “miracolo d’ascolti”, ha americanizzato il Festival. Se va a vedere gli ascolti della Rai, nel mio Sanremo del 1989 non c’è stata una serata che Amadeus abbia battuto, ma nessuno lo ha scritto…Come artista non lo discuto, ma come uomo è inesistente. Ho dei messaggi sul telefono che conservo. Riguardano i giorni in cui l’ho cercato per proporre il mio artista, ma Amadeus ha scartato due brani”.

A “furor di social” la si voleva opinionista al prossimo Grande Fratello, ma, nonostante l’ amicizia di Alfonso Signorini, non le è stato proposto. Vedremo invece Beatrice Luzzi a Tale e Quale Show come concorrente. Dopo la scelta di Diletta Leotta conduttrice de La Fattoria e la riconferma di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli al GF, ora Canale 5 si lascia sfuggire la Luzzi.

Glen Powell è il nome di punta di Hollywood: il biondino muscoloso per la promozione di Tutti tranne te, e Sydney Sweeney ce l'avevano messa tutta per far credere al pubblico di avere una storia esattamente come nel film. Tutto fake. Powell ora lo si dice fidanzato con Daisy Edgar-Jones, ma la cosa puzza di bruciato: i due sono protagonisti del remake del film Twisters.

Fabrizio Corona sotto una clip in cui Emma Marrone balla con un abito nero, ha scritto:"Il nero sfina”. Lei ha risposto: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione erettile non ci sono rimedi. Sfigato idiota e inutile". Una valangata di like, ma Dillinger, il sito di Corona ha cancellato il commento della cantante.

Theo James dopo essere stato in Sardegna per il weekend dedicato all'Alta Moda di Dolce&Gabbana era volato a Capri per girare un sexy spot per il profumo della maison in compagnia di Vittoria Ceretti, la fidanzata di Leonardo di Caprio. Tra lei e James, dicono i presenti, anche troppo feeling.

Tante star in Italia: David e Victoria Beckham hanno iniziato i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di matrimonio in Sardegna. Gwyneth Patrow è tornata in Umbria e ha soggiornato al Castello di Reschio si dice in “compagnia” dei sex toys che produce. Infine Harry Styles lo si vede per le stradine di Civita di Bagnoregio, il paese in provincia di Viterbo al confine tra Lazio e Umbria, dove ha preso casa anni fa su consiglio dell’ amico Alessandro Michele.

A volte è meglio sorvolare sulle critiche: "Sono una persona fortunata, ma ciò che ho è frutto di sacrifici", ha detto Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e moglie del tronista Marco Fantini. Un lungo sfogo social in risposta alle continue offese e critiche ricevute dagli haters sul suo stile di vita per molti troppo privilegiato.

“Residuati” da Grande Fratello: la montanara Giselda Torresan ha detto: “… mai stata chiusa dietro le sbarre. Mai fatto un mutuo, sempre lavorato onestamente. Ma il padre dov’è o dove è stato?”, riferito al padre di Greta Rossetti che è stato in prigione. Oltre alla Rossetti e al fidanzato Sergio D’ Ottavi che l’ hanno sfanculata poteva mancare Marcella, la madre TikToker di Greta? Ha detto di aver querelato la Torresan: “Vado dai carabinieri e poi porto la carta al mio legale…” Come una telenovela turca.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, dopo essere stata in Georgia (eh si, in Georgia) per prendere parte al loro Ballando con le Stelle, vorrebbe partecipare all’ edizione italiana. Milly Carlucci ci sta pensando.

Molti tagli nel programma Battiti Live, tagliate purtroppo le gaffe di Ilary Blasi: chiama la canzone di Fred di Palma, Notti Magiche invece che Notte Cattiva. Poi all’ inizio dice: “Se sono pronta per partire? No! Non ho voglia, io passavo di qui per caso“. Tagliato anche il momento con Tony Effe, in cui la Blasi chiede al rapper di farsi una foto con la figlia Chanel.

Dopo due anni insieme, nel novembre del 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati. Nel gennaio del 2022 i due sono tornati insieme, ma dopo un anno la coppia è scoppiata di nuovo. Shawn Mendes e Camila Cabello ieri erano insieme alla finale di Copa America. Non c’è due senza tre?

Dopo dodici anni insieme, Eddie Murphy e Paige Butcher si sono sposati ad Anguilla, nei Caraibi orientali, nel corso di un'intima cerimonia a cui hanno partecipato solo i parenti e gli amici più stretti. Presenti aanche i due bambini della coppia: Izzy Oona, nata nel 2016 e Max Charles, decimo figlio numero dell'attore.

