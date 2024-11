PILLOLE DI GOSSIP! A “LA TALPA” MARINA LA ROSA DEMOLISCE ANDREA PRETI: “E’ UN CRETINO” – LA REPLICA DEL MODELLO: MALEDUCATA. QUESTA SIGNORA FA REALITY DA 30 ANNI” - SONIA BRUGANELLI PENSA DI LASCIARE “BALLANDO”: “SONO DEMOTIVATA” – E POI RIVELA COSA LE DICE BONOLIS SULLE SUE ESIBIZIONI: ‘CON TRE COSTOLE AMMACCATE, CHE STAI A FA?’ – IL BOMBAROLO “FURBIZIO” CORONA STRAPARLA SUI GAY IN SERIE A - TOMMASO MARINI, CONCORRENTE A “BALLANDO”: “ANCORA NON HO INCONTRATO L’AMORE DELLA MIA VITA” – AL “GRANDE FRATELLO” SHAILA RIVELA: “STAVO CON UN RAGAZZO, ERA ALTISSIMO MA LA MIA TESTA GLI ARRIVAVA AL PISELLO”. FEDERICA: “VABBÉ ERI GIÀ LÀ”...

Ivan Rota per Dagospia

Il “bombarolo” Fabrizio Corona ne sgancia un’altra: “Un nuovo volto su caso degli omosessuali in Serie A che non sono liberi di fare coming out per “pressioni” dall’alto. Il 4° calciatore che si aggiunge alla lista dei famosissimi calciatori di Serie A che sono omosessuali e non si sono mai dichiarati apertamente, tutt’altro. Per quanto riguarda questo quadro calciatore, vi dico che è uno degli attaccanti più forti del nostro campionato. Ho solo cominciato. Vi scoperchierò giorno dopo giorno tante cose gravi che accadono in Serie A e che i media nazionali fanno finta di non vedere e non sapere”.

Sonia Bruganelli risponde ad Alberto Matano che le chiede cosa ne pensa Paolo Bonolis della giuria di Ballando con le Stelle: “Lo sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo già mentre stavo parlando. Perché io prima parlo e poi penso e questo è il mio grande problema. Comunque nulla di assurdo. Io e Paolo ridiamo e scherziamo sulla giuria, si scherza davvero. Che cosa dice dei miei balli? Paolo fa televisione da una vita e conosce bene i meccanismi televisivi. Che dice delle mie esibizioni? Mi dice ‘con tre costole ammaccate, che stai a fa?’. Ecco quello che mi ripete“. E nient’altro?

E Sonia Bruganelli sta pensando di abbandonare il programma: “Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata, questo significa che la leggerezza con cui entravo in sala prove (perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto) non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi. Sono demotivata”.

Emma Marrone ha annunciato che si fermerà perché vuole tempo per lei. "Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall'uscita del disco in poi". E ha aggiunto che non andrà nemmeno a Sanremo. Sul palco del suo ultimo concerto é scoppiata a piangere ricordando il padre scomparso.

Tommaso Marini, concorrente a “Ballando”: “In realtà mi piacerebbe molto dire che sono fidanzato, ma non lo so. Non mi nascondo, semplicemente non ho mai trovato l’amore. Quando lo incontrerò sarò felice di annunciarlo”.

A La Talpa, Marina La Rosa e Andrea Preti non si sopportano. Ogni puntata i concorrenti possono fare un’offerta (il cui importo verrò detratto dal montepremi) per tentare di non sottoporsi al test finale e non essere eliminati, questa settimana però si erano messi tutti d’accordo per non puntare niente, ma Andrea Preti ha puntato 17.000 Euro. Marina La Rosa ha subito commentato: “Perché l’ha fatto? Perché lui è un cretino”.

Poi Marina gli ha detto: “Avrai fatto anche una bella giocata, ma io come consiglio personale voglio dirti una cosa. Indaga su quale sia l’origine di questa tua aggressività. Oggi mi hai detto ‘vattene non mi rompere più i coglioni. Analizza questa tua brutta aggressività. Non è una cosa bella“. Il modello è sbottato: “Tu analizza i tuoi attacchi, le parolacce che mi dici. Chi la fa l’aspetta. E detto questo, ciao! Tu fai solo provocazioni. Non scendo al tuo gioco. Non sono cattivo come te. Ne ho piene le scatole di essere giudicato da una persona così maleducata. Che roba becera. Questa signora fa reality da 30 anni“.

Lucilla Agosti ha un malore mentre trasporta un macchinario insieme a Orion Ichaki. La soccorre Gilles Rocca che ha chiesto subito l’aiuto di un medico, poi con Andrea Preti l’ha portata in casa.

Nemmeno Lucilla Agosti sopporta Veronica Peparini che le dice: “…ti sei data da sola della sensibile e dell’empatica. Un continuo! Lo dici in continuo! Lo dici dall’inizio! Non dici la verità su di te. Ti sei descritta di nuovo in un modo non corretto, ti descrivi così, ma non è vero! Lo dici sempre!“ La Agosti: : “Ma ho 46 anni ma potrò sapere che cosa sono? E se sto zitta sono una buonista, se parlo non va bene..”

E l’altra: “O bellina, ma chi te l’ha detto questo? Gilles! Non io! Tu questo giochetto lo fai con me perché mi chiamo Veronica Peparini, con Gilles non lo fai perché ti fa comodo farlo con me che sono una donna. Non lo fai con Gilles perché hai paura! Con lui fai la carina!“. “Veronica, io ho molta più paura di te che di Gilles!“; “E fai bene! Hai paura di me perché dico la verità! Gilles lo accarezzi”.

Beatrice Luzzi contro Lorenzo Spolverato: “Sì, Lorenzo va detto che è molto, molto aggressivo. Sì, lo ripeto, lui è molto aggressivo, non è migliorato affatto, anzi è anche peggiorato. Questo perché lì dentro più passa il tempo, più l’inconscio viene fuori, i freni inibitori si abbassano. E quindi effettivamente ha superato molti limiti. Per quanto riguarda Javier ed Helena… nella casa c’è bisogno d’affetto“.

E Pamela “Non é la Rai”: “Scusa Federica ma non è rilevante chi l’ha riportato ma è più grave il fatto che tu ti sei baciata con Alfonso (il suo ex) e non lo hai detto poi a Stefano (il suo attuale flirt)?”

Shaila: “Stavo con un ragazzo, era 1.93, era altissimo, bello eh per carità, ma la mia testa gli arrivava al pisello”. Federica: “Vabbé eri già là”.

