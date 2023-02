PILLOLE DI GOSSIP! LOREDANA BERTE’ RACCONTA QUELLA VOLTA CHE FU ARRESTATA IN CILE "PER IL MIO ABBIGLIAMENTO AUDACE'' - LA "CARRAMBATA" CON RONNIE JONES, CON IL QUALE FECE IL MUSICAL ''HAIR''. LUI RICORDA: “LE DISSI CHE NON SAPEVA CANTARE…” – A MANO A MANESKIN: DAMIANO AVREBBE AVUTO UNA ACCESA DISCUSSIONE CON VICTORIA NEI GIORNI SCORSI (C’ENTRA GIORGIA SOLERI) - LE FOLLIE DI ANTONELLA FIORDELISI, LA VENDETTA DI PAMELA PRATI, COSA SUCCEDE A BELEN? – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

loredana berte

Cosa succede tra Belen Rodriguez e Stefano Di Martino? Secondo una loro cara amica, che ha a che fare con arredamenti per “interni”, tra i due ci sarebbero degli screzi. La showgirl negli ultimi tempi pare molto nervosa a causa del lavoro che li tiene troppo lontani.

La follia di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Si è rifiutata di partecipare al Game Night Show dell’altra sera. Le era stato chiesto di fare delle finte televendite, ma lei non l’ha presa bene: “No non voglio farlo sinceramente. Ste cavolate no preferisco evitare. Cioè ragazzi, io ho fatto lo spot per Acqua e Sapone, una cosa molto importante. L’ha fatto anche Patrizia Rossetti questa cosa delle televendite finte per il game Night Show? Eh lo so, ma questa non è una cosa che mi piace e non la faccio. Per tutte le cose importanti davvero che ho fatto, fare questa cosa frivola non mi va proprio“. Ebbene sì, la bambola assassina ha fatto cose da Oscar…

loredana berte 1

Edoardo Tavassi a proposito sempre di Antonella Fiordelisi:”Lei voleva far passare Edoardo come uno che la picchiava. Per arrivare alla fine lei non guarda in faccia a nessuno. E non guarda in faccia soprattutto al fidanzato“. La ragazza pensa solo di arrivare in finale. É Giaele De Donà rincara : “Questa persona è capace di distorcere completamente la realtà a suo favore per fare la vittima. Io stessa ho sentito che ha detto a Edoardo ‘non mettermi le mani addosso’. Ho sentito con le mie orecchie“.

Incredibile Loredana Berté a The Voice Senior :quando vede come concorrente Ronnie Jones, con il quale fece il musical Hair, che ai tempi fece scandalo, gli dice : ”Abbiamo lavorato insieme cinque anni, di cui tre per le prove e due in tribunale a causa di una scena di nudo integrale…». Lei quasi si commuove e lo sceglie per il suo team non sapendo che lui prima aveva detto a Antonella Clerici: “ Dissi a Loredana Berté che non sapeva cantare… ora in tv non posso dire cosa mi rispose…”

victoria maneskin

Mitica Grazia Sambruna nei suoi commenti: ecco cosa dice a proposito ancora di Loredana:”È una maga”, D’Alessio non ha dubbi sulla natura straordinaria di Loredana Bertè. É, in effetti, impossibile sollevare perplessità in merito. I concorrenti la scelgono sempre, basta che si giri. Mentre gli altri giudici scalpitano per farsi notare (invano), lei tutto può. E tutto dice. Come il ricordo di quella volta in cui fu «sequestrata» in Cile: «Dovevo esibirmi al Festival di Viña del Mar, ma non arrivai mai su quel palco. Fui arrestata a Santiago per il mio abbigliamento troppo audace. ‘Io sono vestita da me, da Loredana’, gli ho detto, ‘se volevate Orietta Berti, dovevate chiamare lei»”.

Damiano avrebbe avuto una accesa discussione con Victoria nei giorni scorsi (C’entra Giorgia Soleri)

Cristiano Malgioglio ci ha già detto la sua sulle canzoni del Festival di Sanremo: da paroliere stimato, giudica miglior testo quello di Madame, a seguire quelli di Anna Oxa e di Ultimo. Comunque chi vorrà sentire i suoi giudizi ( questa volta chiosa che sarà soft: ma chi ci crede?) guardi La Vita in Diretta dove il conduttore Alberto Matano, da vero matador, dovrà tenere a freno le possibili “incornate”del paroliere.

Pamela Prati si comporta sempre da diva: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di smettere di seguire su Instagram Marco Bellavia con il quale aveva intrapreso una relazione (?) Quello della showgirl sembra essere un gesto di vendetta dopo che l’ex gieffino è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna. Anche se lui ha detto trattarsi solo di un’amica (con la quale si é baciato in bocca)…

damiano giorgia soleri

Cenacolo di Arturo Artom dopo la prima al Teatro Manzoni di Il Padre della sposa. Artom ha invitato al ristorante Benso tutta la compagnia capitanata da Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, protagonisti della pièce, e numerosi amici. Jannuzzo ha ringraziato Artom davanti a tutti per la sua generosità e per l’impegno nel diffondere le arti e la cultura

Frizzante colazione al Parioli a Milano in onore di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, organizzata dalla grande Daniela Iavarone per gli Amici della Lirica. In un’atmosfera di allegria, istituzioni e amici hanno pranzato all’interno e nel dehor sotto lo sguardo attento della “patron” Francesca Leggieri. Una vera festa per celebrare l’impegno di Fontana in questi difficili anni di pandemia. Il governatore ha ringraziato con un breve, ma intenso discorso.

antonella fiordelisi antonella clerici antonella fiordelisi antonella fiordelisi 3 belen stefano de martino