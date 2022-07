Ivan Rota e il tottiano Sor Rotella per Dagospia

Pronto c’è un aereo per te, il video è stato condiviso da Radio Norba che su Twitter ha scritto : “Elisabetta c’è un aereo per te! Succede durante le prove di Battiti Live”. Il messaggio dello striscione in cielo vuole ricordare una cosa: “Ely ricorda il 28/08 alle 18. Ti amoooo”. Un messaggio anonimo che sarebbe riconducibile all’imprenditore Francesco Bettuzzi, ex di Elisabetta Gregoraci, che su Instagram ha pubblicato un video di un aereo che vola. Il segreto di Pulcinella. Briatore, mandagliene uno anche tu.

Non ci bastavano tutti i tormentoni estivi uno uguale all’ altro (a parte il meraviglioso Mare Malinconia cantato da Loredana Berté e Franco 126) . Ecco che Alex Belli, per sfruttare il suo triangolo con Soleil Sorge e la “moglie” Delia Duran al Grande Fratello Vip, presenta Amore Libero. Eccovene un verso:” Voglio un amore libero, libero. Fai l’amore libero. Ti senti più libero” . Un vero poeta…

Mara Venier e Alberto Matano sono la coppia bomba della televisione italiana: hanno condotto insieme il Premio Biagio Agnes e anche qui è stato un boom di ascolti dopo il successo di Domenica In per la "zia" e di La Vita in Diretta per Matano. Li rivedremo presto insieme.

Paola e Chiara, da sempre icone gay, si sono ritrovate: hanno cantato alcuni pezzi al concerto di Max Pezzali a Bibbione. Siamo già pronti per un nuovo disco. Ma perché allora Paola (la mora) poche sera fa ha cantato da sola alla festa di Gaia Ceccaroli in onore del marito Will Burke, uno dei più quotati autori cinematografici di Hollywood? Reunion solo per una sera o le rivedremo al festival di Sanremo ?

Romina Falconi ci stupirà. Da anni i suoi concerti sono sold out. Ora ha preparato due brani da proporre alla commissione del Festival di Sanremo e la nostra Lady Gaga la prossima settimana girerà un docufilm dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Sui propri profili Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno comunicato di essere risultati positivi al Covid-19 decidendo di isolarsi per proteggere i propri figli. “Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al Covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza” ha detto Clizia Incorvaia. A pensare ai due figli nonna Eleonora Giorgi.

E finalmente la reunion è stata ufficializzata. A fare impazzire gli internauti è stato lo scatto pubblicato da Stefano De Martino sul suo profilo Instagram. Il ballerino e conduttore ha condiviso con tutti i suoi fan una foto con Belen Rodriguez al tramonto. Ora finalmente non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e la showgirl argentina sono di nuovo una coppia. Siamo in attesa di nuove sorprese…

Damiano Carrara , il diviso presentatore di Cake Star e Chiara Maggenti , fidanzati da tre anni. Si sono sposati: la cerimonia è stata celebrata presso la Basilica di San Frediano. Al matrimonio erano presenti le famiglie e gli amici più cari tra cui Katia Follesa e Angelo Pisani. Le fan di lui sono in lacrime…

In Francia Asia Argento è un mito e domenica è stata celebrata dalla Cinémathèque Française: l’attrice ha presentato il suo film cult “Le Livre de Jeremias” ( in italiano “ Ingannevole é il cuore più di ogni cosa”) nel quale appare anche il sulfureo Marilyn Manson. Un successo annunciato per l’attrice travolta dagli applausi.

Una nuova candidatura per il prossimo Grande Fratello Vip: si tratterebbe di Immanuel Casto, il cantante profeta del “ porno groove”. I suoi testi sono molto espliciti: basti ricordare Tropicanal e Che Bella la Cappella. Indimenticabili le sue partecipazioni nei programmi di Piero Chiambretti.

Barbara D’Urso a teatro con Taxi a due Piazze con Chiara Noschese. Sono in corso le selezioni per il cast. La commedia è stata riscritta al femminile e debutterà a San Valentino. Come farà la conduttrice a conciliare il teatro con i suoi programmi a Canale Cinque?

Seconda edizione del cenacolo di Arturo Artom a Forte dei Marmi. Dopo aver portato nel 2019 Carlo Cottarelli al Bagno Piero, Artom ha riunito al mitico Bagno Annetta il meglio dell'imprenditoria presente in Versilia: Andrea Panconesi, fondatore di Luisa Via Roma punto di riferimento mondiale nel luxury ecommerce, Marco Palmieri presidente di Piquadro e Cavaliere del Lavoro, Bruno Cardin presidente di Bi.Ci. leader nell'interior design, Paola Rovellini Cfo di Mae, Andrea Delfini, software per alberghi e creatore del marchio Nero Lifestyle, Massimo Sabatini, dg di Archea, tra i 3 principali studi italiani di architettura guidato da Marco Casamonti.

Gran finale parlando di Metaverso con Antonio Tommasini, l'avvocato che ha scritto il libro di riferimento nel settore, Ilaria Capponi, partner di Axelcomm e Federico Guidi fondatore di Realmore.A sorpresa infine Paola Rovellini ha donato oltre 100mila euro per sostenere la grande asta di raccolta fondi a favore dell'UNICEF che LuisaViaRoma organizza a Capri a fine Luglio.

