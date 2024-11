PILLOLE DI GOSSIP! MAKE HEATHER PARISI GREAT AGAIN! "SE TRUMP VINCE LE ELEZIONI, NOI AMERICANI "FORSE" CI LIBERIAMO PER SEMPRE DEL CLAN CLINTON, DEGLI OBAMA, DEL WOKE E…DELLA DITTATURA SANITARIA. E NON È POCO” - ANTONELLA MOSETTI RIVELA I VERI GUADAGNI SU ONLYFANS - RITA DALLA CHIESA VEDE DE MARTINO E CONFESSA: “HO NOSTALGIA DI AMADEUS” – AL “GRANDE FRATELLO” ALFONSO DI “TEMPTATION” FA IL PROVOLONE CON JESSICA MORLACCHI: “SEI MOLTO BELLA DA VICINO”. E LEI: “ASPETTA DI VEDERMI SENZA TRUCCO E POI TE PIGLIA UN INFARTO” – IL RITORNO DI MARINA LA ROSA A LA TALPA: VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Make Heather Parisi great again! Se TRUMP vince le elezioni, noi Americani "forse" ci liberiamo per sempre del clan Clinton degli Obama del woke dell'estremismo politically correct, del razzismo al contrario, delle guerre per procura in giro per il mondo, della dittatura sanitaria. E non è poco.

Povera Antonella Mosetti: “Posso guadagnare da 500 euro a 2000 euro al mese”. Insomma non i numeri pazzeschi di cui si è vociferato in passato”. Questo quello che guadagna con OnlyFans: “Metto delle foto sexy che non posto sugli altri social come un balletto un po’ più osé, o una mutandina che si vede e non si vede”. Ecco, troppo casta.

Paola Perego da Pierluigi Diaco a BellaMá ha più volte detto che “su Mediaset tornerà La Talpa“. “Io avrei pagato per rifare La Talpa perché penso che sia il reality più figo della televisione italiana”,ha chiosato Paola Perego, “detto ciò io sono in Rai, l’hanno fatta a Mediaset, non mi hanno chiamata, ma il programma è bello, mi piace e mi è sembrato giusto fare l’in bocca al lupo a una collega che si appresta a condurre questo programma.

Se in questo momento Diletta Leotta mi stesse ascoltando che consigli le darei? L’unica cosa che mi sentirei di dire è ‘vivitelo’ perché è un programma che va vissuto. Io non ho mai saputo chi fosse la talpa e ho sempre giocato con questo programma e continuerò a giocarci. Devi viverti il programma da spettatrice”. Chissà cosa dirà dopo aver visto la prima puntata..

Giuseppe Candela ha scritto su Twitter un suo pensiero su Stefano De Martino: “Battute sul didietro, muscoli e lato b in mostra, Rocco Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale“. Immediato il commento di Rita Dalla Chiesa: “Ho nostalgia di Amadeus“.

Luisa Corna in tv e a La Volta Buona, racconta i suoi brani del cuore, mette al primo posto un celebre brano dei Modà, Cuore e Vento. E’ la canzone che le ricorda il marito. La cantante 58enne parla così del primo anno di matrimonio con Stefano Giovino, 43 anni e già padre di due ragazzi, 14 e 16 anni, nati dalla precedente relazione, nel settembre 2023. Sempre bellissima.

Beatrice Luzzi a Pomeriggio Cinque: "La chirurgia estetica è una forma di consumismo. Inevitabilmente con questi interventi si diventa tutti uguali, in tv oggi si fa fatica a distinguere intervistata e intervistatrice".

Stanotte è andato in onda, chiarissimo, il motivo per cui il Grande Fratello ha fatto fuori Iago, il solo che non si piegava e non assecondava la protezione spudorata di Lorenzo Spolverato, lo contrastava davvero e lo descriveva esattamente per ciò che è . Cioè un paziente psyco che sbatte i pugni sul tavolo con violenza, urla, aggredisce verbalmente delle donne e gli autori rimproverano Maria Vittoria per averlo mandato a fare in culo…

Alfonso, il nuovo concorrente: “sei molto bella da vicino”.

Jessica: “grazie, aspetta di vedermi fra due ore senza trucco e poi te piglia un infarto”.

Amanda chiede ad Alfonso se quando è entrata nella casa Federica ci fosse la possibilità anche per lui di partecipare al GF lui risponde che sperava di entrare per primo…

Mariavittoria: Io sono stata (cornificata) dal fidanzato con la mia migliore amica... Tommaso che si bacia con la spagnola lo posso pure sopporta'...

Poi racconta della storia delle corna e cambiano regia, era giustamente troppo interessante…

Sempre Maria Vittoria, la più lucida: “però se permetti mi fanno girare il cazzo perché tutti lanciavano i pomodori quando sono tornati, ora perché sono concorrenti forti (Shaila e Lorenzo) allora per forza dobbiamo fare le persone che gli vanno dietro, che gli fanno amore amore”. Un consiglio agli autori: togliete spazio a quei due altrimenti gli ascolti caleranno ancora.

Neanche la sigla appassiona: conduzione flop non adatta ad un reality così. “buonasera benvenuti a La Talpa, vediamo chi sono i concorrenti”. ma che cos’è? Un po’ di suspance, di tensione? Magari un bel dito puntato verso la telecamera alla Ilary Blasi urlando “è tornata La Talpa”. E i concorrenti con lo sguardo contrito da fiction turca? Calma piatta e solo noia. Ma ricordate quando Sylvie Lubamba diceva: “non sono la talpa, sono la topa?”

La nota positiva de La Talpa é il ritorno di Marina La Rosa, la mitica “gatta morta” del primo Grande Fratello. Anche qui non si smentisce: “Io non sono venuta per cercare nuove amicizie, è un gioco e ognuno secondo me gioca per sé”. E poi dice di non voler fare la torcia umana. Che sia lei la talpa?

