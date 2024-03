PILLOLE DI GOSSIP! MARIA BRACCINI, LA FIDANZATA DI JANNIK SINNER, ROMPE IL SILENZIO E SPIEGA PERCHÉ NON INTERVIENE SUI SOCIAL: “EVITO I BATTIBECCHI” – MELISSA SATTA A “VERISSIMO” SPIEGA PERCHE’ E’ FINITA CON BERRETTINI E ATTACCA: “HO SUBITO VIOLENZA PSICOLOGICA” - AL "BALLO DELLA ROSA" DI MONTECARLO IL RITORNO DI CHARLENE E CHARLOTTE CASIRAGHI SENZA LA SUA NUOVA FIAMMA – LA DEDICA DI AMBRA A RENGA - BELEN IN VERSIONE POCAHONTAS – AMORI E BOLLORI DI MARIA MONSÉ CHE HA CONFIDATO CHE ERA FIDANZATA QUANDO HA… - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Maria Braccini, la fidanzata di Jannik Sinner, rompe il silenzio sui social. Una utente le scrive: “Maria, ma tu rispondi solo a chi ti dice bella? Sarebbe gentile se spendessi un'emoticon o una parola per chi ti ha difeso dagli haters”. Lei, volata a Miami per sostenere il suo Jannik, risponde – “Perdonami se hai pensato questo, ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana”

Melissa Satta ospite di Verissimo parla degli attacchi ricevuti per la storia con Matteo Berrettini: “Ho subito violenza psicologica, mi ha fatto male. Questa volta dopo la rottura da mi hanno dato della "sex addicted”. non so come si possa arrivare a scrivere cose del genere. Questa è una cosa personale, anche se io lo fossi, come fanno a saperlo?". La pressione mediatica ha ostacolato la storia d’amore con il tennista romano: “Siamo rimasti in buoni rapporti, ma io in questo momento ho priorità diverse”.

Belen si é regalata un emozionante incontro con i bambini malati. É andata in ospedale, al Gaslini di Genova, vestita dal personaggio Disney Pocahontas. Con lei l’amica Matilde, nei panni della principessa Elsa, e il campione di freestyle motocross Vanni Oddera.

Al Ballo della Rosa Charlotte Casiraghi é stata la piú attenzionata in seguito alla separazione da Dimitri Rassam e alla nuova storia d'amore con lo scrittore Nicolas Mathieu. Ma lei non si é esposta al gossip: si è presentata senza alcun accompagnatore.

Non solo una principessa: Charlene di Monaco é stata la regina del Ballo della Rosa. Dopo un'assenza durata quasi dieci anni e le voci di varie malattie, la moglie di Alberto di Monaco torna al Ballo della Rosa bella come non mai con un nuovo taglio di capelli e un prezioso abito di Elie Saab.

Frederik X di Danimarca e la moglie Mary hanno ospitato la prima cena di gala da re e regina e tutto é stato azzeccato . Il 19 marzo nella loro residenza di Amalienborg, i sovrani hanno ricevuto i membri del governo e il segretario del consiglio senza la presenza della ex regina Margrethe II. Tutto per smentire i gossip sui presunti tradimenti del monarca.

La dedica d’ amore di Ambra Angiolini: "Grazie ai miei due papà Alfredo Angiolini e Francesco Renga che mi hanno insegnato tante cose”. Ritorno di fiamma con il suo ex?

A Storie di Donne al Bivio, Maria Monsé ha confidato a Monica Setta che era fidanzata quando ha conosciuto l’attuale marito e che lo ha sposato dopo solo tre mesi. Ricordiamo che il biglietto da visita della showgirl (?) recita: Maria La Rosa in arte Monsé.

