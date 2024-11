PILLOLE DI GOSSIP! MARIOTTO HOT A "BALLANDO" SUI JEANS TROPPI ADERENTI DI NIKITA, MAESTRO DI ANNA LOU CASTOLDI - CHI E’ LA NUOVA FIAMMA DI ACHILLE LAURO? SI PARLA DI GIULIA TOSCANO, LA SORELLA DI SARAH VINCITRICE DI “AMICI” - MEGAN FOX INCINTA E IN LINGERIE: LE FOTO INFIAMMANO I SOCIAL – FRANCESCA RETTONDINI RACCONTA LA STORIA CON ALBERTO CASTAGNA – VALERIA MARINI TORNA A PARLARE DELLA LITIGATA CON PAMELA PRATI (MA NON HA UN ALTRO ARGOMENTO?) – TUTTO SUL “GRANDE FRATELLO”! ENNESIMO SCAZZO TRA LORENZO E SHAILA CON LEI CHE SBROCCA: “BASTA, SEI UN PAGLIACCIO" ALFONSO CONFESSA A JESSICA MORLACCHI DI AVER BACIATO LA SUA EX, FEDERICA PETAGNA…

Ivan Rota per Dagospia

Achille Lauro non parla del suo privato, ma si sbottona con Mara Venier, sua fan della prima ora: “L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia…stare insieme non è semplice: si cresce, si cambia e non è detto che se stai 10 anni con una persona rimanga la stessa che hai conosciuto”. Questo fa pensare che il cantante abbia lasciato la fidanzata Francesca, di cui tra l’altro non ha mai fatto il nome.

É possibile che l’amore disperato cantato da Achille Lauro sia la ex fidanzata Francesca? Ci sono ora voci di un flirt per il giudice di X Factor. Si parla di una simpatia tra Achille Lauro e Giulia Toscano, la sorella di Sarah Toscano vincitrice di Amici di Maria De Filippi.

Megan Fox e lo svalvolato Machine Gun Kelly aspettano il loro primo figlio insieme. La star di Jennifer's Body lo ha pubblicato su Instagram con una sua foto coperta di olio nero mentre culla il suo pancione. Per lei è L'attrice è il quarto figlio, il primo insieme al rapper, dopo un aborto spontaneo lo scorso anno. Megan Fox ha tre figli con l'ex marito, l'attore Brian Austin Green.

Francesca Rettondini e Alberto Castagna fecero coppia per 8 anni. La storia poi finì, anche per via dei problemi di salute del conduttore, che a un certo punto si riavvicinò all'ex moglie Maria Concetta Romano. Rettondini ha ricordato a suo modo lo scomparso conduttore: “Piccoli pensieri, bigliettini e gesti d'amore. Ci sono cascata perché lui era un uomo d'altri tempi. Gli anni di differenza non le pesavano, e in famiglia ha sempre trovato appoggio, specie da parte della madre…”

Come Lory Del Santo che, dopo 35 anni, ripete ancora di non averla data a Donald Trump, Valeria Marini riciccia la litigata con Pamela Prati che se ne era andata per suo volere dal Bagaglino: “Quando lei ha visto il mio successo si è ingelosita. Se da lì non ci siamo mai più chiarite? Ma cosa dici? Io l’ho pure difesa quando ha fatto tutto quel pasticcio, tutte quelle cose del Max (Caltagirone)”.

E prosegue: “Ad oggi siamo in buoni rapporti. Non ci sentiamo tutti i giorni, ma se ci vediamo andiamo d’accordo. Alla fine ci siamo chiarite. Un aggettivo per lei? Incompresa! No, non rosicona, dai questo no”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno messo in vendita la loro magione a Los Angeles. Erano i primi giorni di giugno quando la dimora è apparsa per la prima volta sul sito di mercato immobiliare Zillow e ad oggi risulta essere ancora invenduta. Perché ?

Un investimento di questa portata richiede tempistiche lunghe poiché il bacino di potenziali acquirenti è molto ridotto a causa dell'esborso economico non indifferente e delle ingenti spese finanziarie associate alla vendita. Oltre al prezzo di vendita, 68 milioni, infatti, vanno considerati anche i 283.666 dollari di spese mensili stimate.

Nicole Kidman si è riavvicinata ai figli Isabella e Connor Cruise dopo la morte della madre. L'attrice vincitrice quest’anno della Coppa Volpi a Venezia ha riallacciato i rapporti con i figli adottati con Tom Cruise dopo un periodo di discussioni. La cosa più confortante per Kidman è stato ricevere un messaggio congiunto da Bella e Connor, di cui non aveva notizie da molto tempo.

Mariotto hot a Ballando con le Stelle sui jeans troppi aderenti di Nikita, maestro e (forse) fidanzato di Anna Lou Castoldi: “Hanno parlato tutti dando dei giudizi tecnici, io sono un po’ distratto con i jeans di Nikita. Il signore mi perdoni“. “Vai avanti, non avanti sul commentare i jeans, ma sul ballo!” Gli risponde Milly Carlucci. “Milly per favore ricomponiti” – ha scherzato Mariotto – “Il samba è stato un po’ lentino perché loro si divertono a fare altre cose, ma sono ragazzi, pace!“

Lil Nas X ha un nuovo amore? Il rapper americano è stato al concerto di Adele in compagnia di Cody Jon. Lil Nas X non sta facendo molto per smentire le voci sulla sua relazione con il musicista Cody Jon. E mentre i due camminavano per strada c’è stato anche un bacio. Cody sorride mentre il rapper si avvicina per baciarlo.

Antonello Venditti ha spoilerato in diretta tv il nome del figlio di Ultimo che sta per nascere. Da Mara Venier a Domenica In, ha detto che il figlio del cantautore e di Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heater Parisi, si chiamerà Enea.

GRANDE FRATELLO

Ennesimo scazzo tra Lorenzo e Shaila. Lui ammette: “Nelle altre relazioni ero un animale”. L’ex velina: “Scegliti un'altra ragazza se non ti piace come sono fatta. Basta, sei un pagliaccio".

La svalvolato “Spolverino” sbarella: “E quindi dico ‘perché lo sta facendo? Non è stabile come ragazza, lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione…

Jessica: "ah ma la bionda era l'attrice che faceva vivere con beatrice Luzzi!”Tommaso: "ma non era sconosciuta Beatrice Luzzi?"

Maria Vittoria: "aaah stai zitto! per lo meno abbi la decenza... no io mi dissocio!"

Alfonso fa una confessione a Jessica Morlacchi, le dice che ha baciato la sua ex, Federica Petagna: “É ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi…”

Jessica lo ha consigliato: “Ecco! Adesso sì… ma questo cambia tutto. Scusami se ti ho fatto domande a bomba, ma era per capire i tuoi comportamenti di questi giorni. E grazie al cavolo che tu sei arrabbiato, lo sarei anche io e lo sarebbero tutti. Prima fai così, poi mi baci e poi stai con Stefano? Ok che tu la vuoi tutelare, ma non è tua figlia. Tu devi pensare alle cose tue…” La mantide Federica, Alfonso e Stefano ne devono prendere di integratori per arrivare alla chimica artistica del triangolo Alex Belli, Soleil e Delia.

