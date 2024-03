PILLOLE DI GOSSIP! NON DITE ALLA FERRAGNI CHE FEDEZ E’ A LONDRA CON UNA DONNA: ECCO CHI E’! - GENOVEVA CASANOVA È L'AMANTE DI FREDERIK DI DANIMARCA? TUTTA LA VERITA’ SULLA ROTTURA TRA GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA E SULLA FINE DEL MATRIMONIO TRA ALESSANDRA MASTRONARDI E IL MARITO – LE ULTIME DAL GRANDE FRATELLO E IL SEGRETO DI A-LESSA MARCUZZI PER RESTARE IN FORMA - CORONA E L'AMORE DA RIDERE TRA CHECCO ZALONE E VIRGINIA RAFFAELE. SARA’ VERO?

Ivan Rota per Dagospia

Alessandra Mastronardi e il marito si sono separati pochi mesi dopo le nozze? “Gianpaolo Sannino ha lasciato casa, lei è disperata”. I due hanno smesso di seguirsi sui social, hanno tolto le foto del matrimonio e appaio entrambi senza la fede nuziale

Scrivono che a determinare la frattura tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbe stato un intervento della madre del rampollo, Umberta Gnutti Beretta, che si sarebbe detta contraria al matrimonio tra i due. Niente di piú falso: la signora, molto attiva nel campo, dell’ arte e della moda, ha sempre avuto simpatia per la ragazza tanto che partecipó persino a uno scherzo organizzato alla De Lellis a Scherzi a Parte. Inoltre non si é mai intromessa nella vita sentimentale del figlio.

Il sito Dillinger pubblica un notizia bomba: “Checco Zalone ha comprato una casa a Roma… perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto.”

Novitá sulla presunta fine del matrimonio tra Alessandra Mastronardi e il marito Gianpaolo. Lui avrebbe abbandonato la casa nella quale vivevano insieme, entrambi non avrebbero più la fede al dito: “Sarebbe stato lui a lasciarla, l’attrice è profondamente triste”. I due hanno smesso di seguirsi sui social, hanno tolto le foto del matrimonio e appaio entrambi senza la fede nuziale

Fedez é volato a Londra con la sua assistente personale, Eleonora Sesana, sempre presente con lui nei viaggi. Eleonora lo ha accompagnato anche nella recente visita in America per lavoro. I due si sono anche concessi una romantica cena a due.

I due ex gieffini Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano un figlio. L’annuncio nella mattinata di sabato 16 marzo via social. E pensare che in tanti credevano durassero come un gatto in tangenziale.

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Frederik di Danimarca, diventato re il 14 gennaio dopo l’abdicazione della regina Margrethe, a novembre scorso é stato pizzicato a Madrid con l’ attrice Genoveva Casanova. A corte, la consorte Mary ha fatto spallucce. Ora la stampa spagnola dice che i viaggi del re in Spagna continuano: l ultimo tre settimana orsono…

L’ ex gieffina Carolina Marconi ha lottato con forza contro il tumore al seno. A Gente ne parla senza censure. “Il mio corpo è martoriato dalle cicatrici. Sono certa che nulla sarà più come prima. Nemmeno io lo sarò, perché quello che ho vissuto mi ha stravolto la vita ma, nonostante tutto, mi ha resa migliore”.

“É andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa”. Tiziano Ferro torna a parlare sui social della fine del matrimonio con l'ex marito Victor Allen.

Lo fa condividendo una foto in cui con l'ex compagno sono insieme ai due figli Margherita e Andres, rimasti a vivere con il cantante: “Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa”.

Meghan Markle ha fatto il suo ritorno su Instagram, per lanciare il proprio brand. L'account e il marchio si chiamano American Riviera Orchad e, a poche ore dal lancio, ha già guadagnato una valangata di followers. Pubblicato un video con la canzone I Wish You Love di Nancy Wilson, in cui si vede Meghan Markle sistemare un mazzo di fiori in un vaso, poi ai fornelli di una cucina. Un tempismo veramente poco regale…

Alessio Falsone al Grande Fratello: “Io ho la faccia da bravo ragazzo? Ma sì, che ce l’ho". Perla:”Hai la faccia da bravo ragazzo, ma non lo sei", e Beatrice a scatenarsi con una battuta che ha "steso" Alessio: "No, tu hai la faccia da paraculo” e ha provocato le risate di Greta, Perla e Sergio. Poi ha aggiunto che Alessio non ha il collo .

380° Cenacolo Artom declinato sulla massima espressività dell'arte e della scienza. A Milano se dici Arte pensi subito alla Pinacoteca di Brera. Angelo Crespi, da gennaio nuovo direttore, ha raccontato il suo sogno, tra cui l'inaugurazione, dopo anni di attesa, di “Grande Brera” a Palazzo Citterio, il 7 dicembre. Si chiamerà “Prima della Prima” perchè coincide infatti con un'altra inaugurazione, la stagione scaligera. Poi il direttore generale di Christie's Italia, Cristiano De Lorenzo, e i galleristi Glauco Cavaciuti e Federico Luger in dialogo con Massimo Sabatini, direttore generale di Archea Giulia Ligresti e Chiara Boni, la grande stilista che ha sempre anticipato i tempi con le sue innovazioni.di moda.

Come fa Alessia Marcuzzi a essere in splendida forma a 51 anni? Lo ha rivelato sui social, dove A-lessa si è mostrata alle prese col gyrotonic…

