Drag Race Italia supera di molto il trash del Grande Fratello Vip e porta gli internauti a rimpiangere le “sfere” di Non è la D’Urso. Nell’ultima puntata sono stati imitati due personaggi particolari: contattati da Fabiano Minacci, Elenoire Ferruzzi e Cristiano Malgioglio che hanno visto le imitazioni realizzate dalle drag Nehellenia e La Diamond,hanno commentato. “Stupenda!” ha scritto Ferruzzi; “Adoro è pazzesca!”, ha detto Malgioglio. Ma in privato la Malgy ha fatto le facce che fa quando vede Valeria Marin a Tale e Quale Show.

Ballando con le Stelle come Agenzia Matrimoniale? Ema Stokolma dopo la liaison con il rapper romano Gemitaiz, non ha più avuto fidanzati. Ora pare che l’affiatamento con il compagno di ballo Angelo Madonia sia veramente alle stelle… Un aneddoto curioso: i due si sono conosciuti in un hotel in Cina. Lei dice che lo tratta malissimo…

Altro che sei vipponi, piuttosto sei svippati sono entrati nella casa del GF Vip:Luca Onestini e Edoardo Tavassi,Micol Incorvaia e Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Luciano Punzo. Nessuna sferzata a parte la simpatia di Tavassi. Ma almeno un attore, un intellettuale, un idraulico, non solo ricicli da reality? Eliminata Carolina Marconi. Al televoto George Ciupilan , Attilio Romita e Nikita.

Nella clip di presentazione, Micol Incorvaia, è risultata troppo presuntuosa mettendo in forse la veridicità dei sentimenti di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria, ex fiamma proprio della Incorvaia. La Fiordelisi è andata su tutte le furie e ha reagito da ragazzina viziata prendendosela anche con Edoardo. “ Dici pazza (affettuosamente) anche a lei? Non dirlo più a me”. E poi dice che con Edoardo manca il fattore fisico.

Tra Edoardo e la Incorvaia non è andata a buon fine, ma i due sono rimasti amici e si sono anche sentiti prima dell’ingresso al Gf di Edoardo. “Insomma siete amici con benefici?”, chiosa la Fiordelisi. Antonella è incazzata e non riesce ad arrestare la sua furia contro Micol. “Ora saprò chi nominare”, dice con gli occhi fuori dalla testa.

Le battute della serata: “ Senza i filtri di Instagram non ti avevo riconosciuta” , ha detto Edoardo Tavassi a una Micol Incorvaia che appare parecchio diversa dalle foto sui social. Alfonso Signorini a Giulia Salemi in microabito rosa in latex: “Con quell’abito sembri un preservativo, ti chiamerò Durex”. C’è da dire che anche quello della Bruganelli…

E una Sonia Bruganelli da applauso rimprovera Antonella Fiordelisi che in pratica dice che non si può mantenere l’amicizia con i propri ex:” Ma che dici? Io sono la migliore amica di Laura Freddi (ex storica del di lei marito Paolo Bonolis)”. E alcuni ipotizzano che la Fiordelisi torni da Antonino Spinalbese che è il solo che a lei interessi veramente.

E ,dopo la puntata ,Oriana Marzoli consiglia a Edoardo Donnamaria di allontanarsi dalla Fiordelisi e continuare il percorso nella casa da solo. Lui va a dirlo alla fidanzata che sclera e dice che ci pensa lei “a farla pagare a quella Barbie…”

Giaele De Donà ha ricevuto la lettera del marito che la rimprovera per “grattini e grattoni “ con l’ex di Belen: altro che amore libero, qui sembrano più marito e moglie gelosi. Bradford Beck arriva a dirle :” Ti amo più di quanto il mondo giri.” La telenovela continua alla prossima puntata del GF Vip.

Con una faccia tosta incredibile, Orietta Berti arriva a dire che non conosceva Pamela Prati, ai tempi d’oro, in quanto si trovava all’ estero per lavoro. E ricomincia la solita solfa che le vere dive sono quelle che hanno ricevuto Oscar o fatto decine di film. La Prati con ironia non riaccoglie la provocazione , dice alla Berti di amarla e aggiunge: “ Non sono una diva, sono una star.”

Ma quanto parla la nuova entrata Sara Altobelli: il conduttore la presenta con enfasi come superstar, poi si corregge e, pensando sia too much, dice supersexy. La ragazza dice che va pazza per Attilio Romita in quanto le piacciono gli uomini agé. Sonia Bruganelli dice che Romita piace anche a lei.

Le colline non sono più in fiore e Wilma Goich parla del disinteresse mostrato dall’ex marito verso la figlia che si trovava in ospedale prima di morire. Accusa anche Frida, la donna che sta con Edoardo Vianello, per non averlo spronato a farlo. A risollevare la cantante arriva Edoardo Tavassi che le dice:” Vuoi che io sia il tuo toy boy?”

Una storia incredibile: George Ciupilan non si avvicina più di tanto a Nikita perché il di lei ex Matteo Diamante é geloso e non vuole che i suoi amici, come George stabiliscano una liason con lei. Solo che la relazione tra i due risale a sette anni fa e lei ora sta con Valerio, un ristoratore che però Nikita non considera suo fidanzato . E poi via social Damante se la prende comunque con il povero George che va in crisi. Inoltre, dopo la diretta, Romita sclera con Nikita perché la ritiene doppiogiochista.

Continua la saga Antonella Fiordelisi contro Francesco Totti. Dopo l'ex spadista aveva rivelato di aver ricevuto dei presunti messaggi dall'ex capitano della Roma, si è scatenato il putiferio. Con conseguente smentita da parte di Alex Nuccetelli, amico di lunghissima data di Totti.

"Ridicoli, a ca***ra, ti piacerebbe! Non ti ha mai ca***o Francesco, sei stata mal consigliata", aveva scritto Nuccetelli in una storia su Instagram taggando sia Antonella Fiordelisi sia Alfonso Signorini. La concorrente del Grande Fratello Vip non ci sta e, tramite i suoi avvocati, ha risposto con una dura lettera pubblicata sui social. "Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza".

Totti e il messaggio ad Antonella Fiordelisi: la risposta sui social

Anche Fiordelisi ha taggato sia Nuccetelli che Totti nel suo post pubblicato su Instagram. "Premesso che la confidenza riguarda una semplice richiesta di messaggi su Instagram da parte del sig. Francesco Totti, se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua 'richiesta di messaggi'.

Se il sig. Totti è sicuro di non aver mai inviato alcunché alla dott.ssa Fiordelisi, certamente non avrà alcun timore a dare, anche via social, la sua autorizzazione alla pubblicazione. Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli, per le frasi diffamatorie, peraltro aggravate a mezzo stampa, nei riguardi della dott.ssa Fiordelisi, frasi mai smentite dal sig. Totti che dunque, col suo silenzio, ha confermato e avallato tali frasi indubbiamente lesive dell'onore e della reputazione. Se neanche le scuse dovessero arrivare, Si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti". Firmato "team legale Fiordelisi".

