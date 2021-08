Ivan Damiano Rota per Dagospia

Da blogger e professionista di reality a “docente”: Taylor Mega eccola disquisire con gli studenti di pop art e di Andy Wharol e gli internauti vanno in tilt. L’ idea é stata di Pasquale Lettieri, professore di stile, storia dell’arte e del costume presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. A metà della lezione in dad, Taylor ha dovuto abbandonare: un aereo per Dubai l’attendeva.

Inizia domani la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia alla presenza di una star come Penelope Cruz , interprete di Madres Paralelas di Pedro Almodovar, film l’apertura. La diva si fermerá sino a sabato. Qui desidera completare il libro fotografico che ha iniziato anni orsono e che dovrebbe uscire a Natale. Ci sará anche il di lei marito Javier Bardem nel cast di “Dune”. Nessuna festa ufficiale di inaugurazione: mille persone sotto la tenda dell’ Excelsior a cena, in tempo di Covid, sarebbero state decisamente troppe. Quindi, da giorni, é scattata la caccia all’ invito per la cena organizzata da MasterCard. Missione impossibile.

Sempre a Venezia tanta agitazione per il possibile arrivo di un’icona. Altro grande nome che potremo vedere sul red carpet è Ben Affleck e quindi, dopo il ritorno di fiamma con conseguente vacanza romantica a Capri, tutti di aspettano l’arrivo di Jennifer Lopez. Per ora nessuna conferma.

Il figlio rimprovera la mamma troppo social. In un video in si vedono Belen Rodriguez e il piccolo Santiago parlare tra loro. Ad un certo punto il bimbo, vedendo sua mamma con il cellulare in mano, ha deciso di sgridarla. Queste sono state le parole del figlio di Belen e di Stefano Di Martino:” Ti fai tremila foto al giorno”. La showgirl, attrice, cantante, ballerina e presentatrice gli ha detto che non é vero, ma lui ha insistito. Non saranno tremila, ma sono comunque tante.... Un giorno felice per Giulia De Lellis: la sorella Veronica Fiumicini ( hanno due padri diversi) ha sposato il compagno Jacopo. L’influencer da cinque milioni di followers era molto sexy con un abito scollato e dallo spacco vertiginoso. Con lei il bellissimo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Nek dopo tanti successi come cantante, sente sempre piú forte il desiderio di diventare conduttore come hanno fatto tanti suoi illustri colleghi, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri. Puó stare tranquillo; dopo averlo visto all’ opera un importante dirigente Rai ha deciso di puntare su di lui.

Continua il successo editoriale del libro “ La Cacciatrice di Narcisi” di Alba Parietti che ci racconta di come ogni donna, almeno una volta nella vita, si sia trovata ad avere a che fare con il Narciso: una creatura affascinante, senza dubbio, ma anche infida e pericolosa. Parietti non fa i nomi, ma in molti ancora si chiedono chi sia lo scrittore con cui ha avuto a che fare che vive sotto scorta...

Il mondo lo deve sapere. Rosalinda Cannavò , alias Adua Del Vesco, ex GF Vip e legata a Andrea Zenga, vuole diventare madre, ma pensa sia troppo presto e ha già trovato una soluzione: “Sto cercando online su Milano un posto che mi permetta di congelare gli ovuli. In realtà è da un po’ di anni che pensavo questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane”. Anche se il costo sia decisamente elevato, la ragazza ha precisato: “Credo che quando (i soldi) si investono per queste cose siano soldi ben spesi”.

Dopo aver rivelato di essersi sottoposta ad un intervento di endometriosi, Giorgia Soleri ha deciso di allontanarsi dai social. La fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è stata presa di mira dagli haters che hanno riempito la ragazza di commenti al vetriolo. Di conseguenza, la Soleri ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social per tutelare, dice, la sua salute mentale (?). Non é nuova a critiche: la sua invadenza social é da sempre ritenuta inopportuna da molti.

Doppio Cenacolo di Arturo Artom in Tigullio. Prima in Piazza a Santa MargheritaLigure in occasione del G20 sulle pari opportunità con ospite Angela Missoni che ha mirabilmente raccontato la storia dell'azienda di moda partendo dall'incontro tra i suoi genitori Ottavio e Rosita. Il giorno dopo incontro a Portofino nella splendida villa del gallerista Daniele Crippa con Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure, l'Archistar Marco Casamonti, il Sindaco di Genova Marco Bucci, Beppe Costa, Acquario di Genova, e Ilaria Cavo, Assessore Cultura e Scuola della Regione Liguria. Il coup de theatre è stata la strepitosa performance di Alessandro Ristori & The Portofino’s proprio sotto la luna di Portofino.

Una trasmissione Mesiaset nel futuro della bombastica Cristina Buccino e un nuovo disco per il lontano cugino. Non e’ per niente noto ,ma nel gossip si scopre sempre tutto, che la bellissima Cristina Buccino nota attrice , modella, influencer con 2,6 milioni di followers , di cui si é parlato recentemente per la rottura con il pugile Daniele Scardina , e Stefano Steph Risole’ , noto Esperto del campo dell’hotellerie Milanese , famoso per il celebrities engagement che lo ha visto in passato vicino a Jennifer Lopez, ma anche cantante, corista, e impegnato nel sociale , e di cui avevamo parlato perche’ pizzicato in una serata milanese con l’attore Luke Evans , siano parenti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conosciutisi all’interno della casa del GF Vip, diventeranno genitori. Eleonora Giorgi, madre di lui é al settimo cielo e a lei hanno scritto in molti: la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona (“Congratulazioni vivissime adorata @eleonoragiorgiofficial nn c’è gioia più grande ed io a gennaio sarò #nonnabis”),Sandra Milo (“Vedrai che gioia sarà”). La futura mamma ha così scritto alla Giorgi: “Sarai una nonna meravigliosa! sarà molto fortunato/a”.

