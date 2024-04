Ivan Rota per Dagospia

Voci da Montecarlo: tira aria di burrasca tra la promessa del tennis mondiale Holger Rune e l’eterna aspirante showgirl Caroline Donzella. I due pare che si siano lasciati…

Caroline Donzella si era vista a fianco di Andrea Petagna. Nel 2020 era la compagna dell'attaccante del Cagliari, in prestito dal Monza. Ama esibire il lusso sui social. Il di lei padre, Vittorio Donzella, è il ceo presso Ocean View Monaco, un’attività legata al benessere a bordo delle navi.

Pare che Shakira abbia un nuovo fidanzato: é un famoso attore e un manzo pazzesco. Conosciuto ai più come Alfie di Emily in Paris, Lucien Laviscount ha 31 anni (16 in meno di Shakira) e una carriera da urlo in tv e nel cinema. Lui é stato protagonista del video di Punteria, hit della cantante. La coppia è stata paparazzata dopo il concerto gratuito che Shakira ha tenuto a Times Square per promuovere il nuovo album. Poi una cena romantica per festeggiare il successo proprio con Lucien Laviscount.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha fatto imbestialire i fan di Lady Gaga dopo aver detto di lei: “Non mi convince molto la storia della Germanotta (riguardo la violenza subita a 19 anni). Perché è vero… I guai di salute hanno molto caratterizzato ultimamente la sua carriera. Confessare certe cose non si capisce se è diventata una moda, una tendenza o un fatto di voler dichiarare tutto. Questo e basta voglio dire“.

Perché a una conduttrice (rimasta senza programma) piace guardare sia le partite della Fiorentina che quelle del Napoli?

Una puntata intera piena di melassa di Verissimo completamente dedicata agli “scappati di casa” del Grande Fratello dove i triangoli vanno alla grande. Quindi molto spazio alla vincitrice Perla Vatiero che per ora non vuole convivere con Mirko Brunetti (del quale é di nuovo tanto innamorata…) che per Greta Rossetti é stato solo un’ infatuazione. Speriamo di non vederli piú. Nessun accenno a liti, insulti. Noi abbiamo visto un altro programma.

Ma sarà difficile liberarci dei “Perletti”: giá Fiordaliso ha detto di avere scritto con Rosanna Fratello una canzone da presentare in coppia al prossimo Festival di Sanremo, canzone dedicata a Mirko e Perla…

E Beatrice Luzzi nel buonismo a tutti i costi di Verissimo: “Se è valso la pena partecipare al GF? Se avessi vinto ne avrebbe valsa più la pena, l’avrei potuta giustificare più a me stessa. Ma va bene così…avevo speranza in loro (i concorrenti). Alla fine ho perso la speranza in loro e l’ho vissuta meglio. Ho iniziato a distaccarmi da loro, ho capito che lì non avrei costruito rapporti veri”.

E Rita Dalla Chiesa in risposta ai gieffini che avevano paura di essere assaliti dai fan dopo l’uscita dalla casa: “Imbarazzanti tutti gli ex del Grande Fratello che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano? È finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro. A parte la grande vittoria di Beatrice Luzzi. La normalità della vita e’ un’altra cosa”.

Vincenzo De Lucia ha imitato Barbara D’Urso a Stasera tutto É Possibile su Rai Due e ha infiammato i social con un delirio di consensi. Tra le sue esternazioni: “Eccomi! Sono tornata, mi scoppia il cuore! Il mio cuore è vostro, prima dei miei due figli e subito dopo vostro. Io torno qui in Rai, dall’altra parte non mi hanno cacciato…Voglio salutare il presidente, coso, come si chiama? Pier qualcosa…Lo saluto e so che sta continuando anche il mio amatissimo format Pomeriggio 5 con la mia collega, cosa… come si chiama? La saluto e le voglio dire che le ho fatto dei regali, sono nel camerino. Un gatto nero, un ombrello aperto e uno specchio rotto”.

E conclude: “Barbara d’Urso, che sarei io, con il cuore, condurrà Sanremo 2025!” Condurrò insieme a Malgioglio e Gemma. Loro saranno i miei compagni molto, molto amati. Sarà con me, con voi, Angelina Mango in gara con il sequel della sua canzone, dal titolo La Noia Mortale, l’ispirazione le è venuta guardando il nuovo Pomeriggio 5 dell’altra”.

Il 10 aprile su Rai1 debutta Chiara Francini con Forte e Chiara, lo stesso spettacolo che ha portato a teatro: tre puntate e nel cast numerosi artisti amici, fra cui Luca Argentero, Laura Chiatti, Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Marco Masini, Lillo, Nino Frassica e la mitica Silvana Della Magliana di Drag Race Italia. Poi l’attrice ha aggiunto agli ospiti: “…mia mamma, gli autori, il regista, le mie amiche di Campi Bisenzio e soprattutto Rollone, detto Rolando, detto Lando, detto RosaLando (il suo amato gatto).

A Courmayeur una 'Special Edition' del Cenacolo di Arturo Artom. Alba Parietti, dopo una conversazione con l'inviata del Corriere Michela Proietti, ha raggiunto il microfono e ha fatto ballare gli amici spaziando da Tenco a Battisti, accompagnata dal Maestro Carlo Benvenuto. La Pariettona é sempre piú innamorata del compagno Fabio Adami che si è divertito a fare la telecronaca dell'ultimo game vittorioso di Sinner. Quindi Alessandra Repini Artom ha chiuso la serata con 'Just the Way You Are'.

Maria “Mare Fuori” Esposito: “In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa e sono concentrata sul lavoro. Mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito.” E la ventilata storia d’amore con Geolier? Valeria D’Agostino, fidanzata del rapper, ha cancellato ogni post dal suo profilo Instagram. Tra qui tutte quelle con Geolier…

