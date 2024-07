PILLOLE DI GOSSIP – “SONO STATA RESPINTA”, LE FERITE APERTE DI MARIA BRACCINI, EX DI SINNER CHE LANCIA FRECCIATONE AL TENNISTA – FOGNINI ESALTA JANNIK: “DOBBIAMO RINGRAZIARE LUI SE L'ITALIA NON È PIÙ SOLO CALCIO, CALCIO, CALCIO” (NO, ANCHE QUEI PIPPONI DELLA NAZIONALE) - ELISABETTA CANALIS INFILZATA DAGLI HATER: “MA PERCHÈ VAI IN GIRO (S)VESTITA COSÌ?”. RISPOSTA STRACULT: “PERCHÉ È UNA GNOCCA. VIVE IN AMERICA E NON SI CREA PROBLEMI! INVECE NOI ITALIANI CI FACCIAMO LE SEGHE MENTALI” (E NON SOLO QUELLE) – CARLA' INCANTA MILANO, CELENTANO SPOPOLA SU TIK TOK, KARINA CASCELLA SVELENA SU SATTA E BELEN E GIGI D’ALESSIO... - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

“Sono stata respinta”. Le ferite aperte di Maria Braccini, la modella ex di Sinner. Nello sfogo sui social parla di inizio di un nuovo cammino” e lancia una frecciata all'ex fidanzato, che l'ha lasciata per mettersi con la collega Anna Kalinskaya: “E poi… Come si dice? Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre. A presto!”

Fognini e le parole bellissime su Sinner: "Jannik sta riportando in Italia una passione incredibile per questo sport, questa è una grande cosa. Pensateci un attimo: dopo che per 20 anni si è parlato solo di Federer, Nadal e Djokovic, adesso tutti parlano di un italiano. O meglio, degli italiani. Quindi dobbiamo ringraziare Jannik Sinner se l'Italia non è più solo calcio, calcio, calcio". Come dargli torto...

Elisabetta Canalis condivide alcuni scatti sui social e viene infilzata dagli hater: “Quel reggiseno è decisamente volgare”; “Ma perchè vai in giro (s)vestita così?”. Le risposte dei seguaci della “Regina Elisabetta” sono stracult: “Perché è una gnocca, è una delle poche che se lo può permettere”; vivendo in America non si crea problemi! invece noi Italiani ci facciamo le seghe mentali” (e non solo quelle)

E fan in delirio per Carla Bruni al Teatro Dal Verme a Milano come al Festival dei Due Mondi di Spoleto: il suo tour si sta trasformando in un evento mediatico senza precedenti. Carla Bruni era molto emozionata: “Ora scrivo in italiano, vorrei comporre la mia Via del campo di De André. Il mio primo concerto a Milano mi commuove".

La notizia che non ci aspettavamo: Adriano CelentanoCelentano è sbarcato su Tik Tok e sta conquistando anche la generazione Z, tanto che è diventata virale la famosa canzone Amore no, che all’epoca fu pubblicata nel 1979 e che diventò un vero e proprio tormentone.

Dopo mesi di annunci in tv, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono finalmente diventati marito e moglie. Al Grand Hotel di Rimini la festa organizzata da Enzo Miccio. Il matrimonio è stato officiato dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Milly Carlucci, testimone della sposa, ha detto: “È stato un momento di grande intensità, uno di quelli che rimangono impressi per sempre."

Tra i presenti Giusy Ferreri, lo chef Carlo Cracco, Pierluigi Nuzzi, Santo Versace, Mariastella Gelmini. Sul profilo Instagram di Chi, la parole da “tempo delle mele” di Simona Ventura a Terzi. Un estratto: “Io ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatti incontrare le nostre anime si sono riconosciute…”

L'ex opinionista televisiva, Karina Cascella, ha detto la sua sui nuovi amori di Belen Rodriguez e Melissa Satta: per la prima Angelo Edoardo Galvano, Carlo Gussalli Beretta per la Satta: “C’è tra voi uno, e dico uno solo che ogni volta che vede le sue foto (di Belen) con il nuovo fidanzato non dice: "Ancoooora!". Ma poi dove li trovano? Su Amazon tipo. Lei come Melissa Satta e come altre. Si lasciano, spariscono dai social 1/2 settimane e poi Puf, nuovo fidanzato!”

E poi l’ affondo: “Ma io dico, come fanno ad innamorarsi così velocemente? E poi sempre le stesse foto! Stessi posti, stesse pose. Ma cosa più assurda per me sono i figli che ogni volta conoscono un uomo diverso. L'unica cosa che mi chiedo sempre è perché coinvolgerli? Poi vabbè sono i figli loro e quindi sapranno loro. Ma non è il massimo, anzi...".

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi saranno genitori un'altra volta: la figlia Giulietta avrá una sorellina. Foto ironica su Instagram dove lui è un dottore che visita la compagna.

Tiziano Ferro ha portato i figli a vedere “Inside Out 2”, il cartone animato Disney-Pixar diretto da Kelsey Mann e si é commosso: “Grazie Inside Out 2. Non avevo mai provato l’ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all’ultimo minuto di un film. Disney: vi mando la fattura dello psicologo”.

gigi d alessio e denise

Aurora Ramazzotti come Giovanna D’Arco: a un fan che le chiede: “Dicci una cosa che nessuno ti dice prima di diventare mamma”, la Ramazzotti ha risposto: «Ce l'ho! Per i primi tre, quattro mesi sentivo bambini piangere ogni singolo secondo. Mentre ero in giro, a letto, dentro alla doccia. Pensavo sempre fosse Cesare e invece me lo stavo immaginando io, poi ho scoperto che succede a molte mamme e la trovo una cosa davvero assurda”.

Si allarga la famiglia di Gigi D'Alessio. È nata la sesta figlia del cantante, la seconda con l'attuale compagna Denise Esposito. "Benvenuta Ginevra", ha scritto D'Alessio, ricevendo subito gli auguri di amici, colleghi e fan. "Uahu, 7 luglio comm a me!", ha scritto Stash dei The Kolors.

