PILLOLE DI GOSSIP – NICOLE DAZA, PROMESSA SPOSA DEL CAMPIONE OLIMPICO DEI 100 METRI MARCELL JACOBS, FESTEGGIA L' ADDIO AL NUBILATO A IBIZA CON LE AMICHE - “MAI ARRENDERSI”: VERA GEMMA DOPO UNA VITA SPERICOLATA E LA PARTECIPAZIONE ALL’ISOLA DEI FAMOSI, HA VINTO IL PREMIO COME MIGLIORE ATTRICE NELLA SEZIONE ORIZZONTI – MA QUALE LIAISON CON BRAD PITT, ANA DE ARMAS È ARRIVATA A VENEZIA CON IL NUOVO FIDANZATO, PAUL BOUKADAKIS, VICEPRESIDENTE DI TINDER - MA COSA FACEVA TILDA SWINTON A VENEZIA, IN COMPAGNIA DEL GIOVANE ATTORE MICHELE PICCOLO? - LA GAFFE DI ROCIO - E LA PARIETTONA…

Ivan Damiano Rota per Dagospia

La vera sorpresa della serata conclusiva della Mostra del Cinema non sono stati i premi,ma il testosteronico Stjepan Hauser, uno dei violoncellisti più famosi del mondo: insieme a Luka Šulic ha fondato il celebre duo 2Cellos.

nicole daza 1

Faccia da attore, fisico da urlo, si é persino sentito urlare: “nudo”. Più avanti nella serata, Rocio Munoz Morales ha chiamato Julianne Moore con il nome Isabel…

“Mai arrendersi”:ha fatto bene Vera Gemma a dirlo a Venezia. Dopo una vita spericolata e la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione Orizzonti. Praticamente una favola. Dal palco ha dedicato il premio al figlio e al compianto padre Giuliano Gemma. Gennaro Marchese, suo truccatore, ha vinto il premio Caput Mundi.

Si è fantasticato su una liaison tra Ana De Armas, interprete di Blonde e Brad Pitt che del film ne é il produttore. Ma l’attrice è arrivata a Venezia con il nuovo fidanzato, Paul Boukadakis, vicepresidente di Tinder. E’ legata a Paul da un anno e mezzo, ha cercato di nascondere la sua storia d’amore. Non voleva succedesse come l’ex fidanzato Ben Affleck: l’eccessiva esposizione mediatica aveva fatto loro male.

vera gemma gennaro marchese

Brad Pitt, Ana De Armas, Tilda Swinton alla festa per i 150 anni di Shiseido? No. Massimiliano Alajmo ha cucinato per Belén Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Giulia De Lellis, Paola Turani, Valentina Zenere solo per citarne alcuni che, al termine della cena , hanno assistito a una performance del gruppo Aria.

Parietti 1.Anno d’oro per Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini.Francesco ha un triplice impegno : Pressing, Oggi e’ un altro giorno e la 7 Gold , intanto che la “ divina madre” è impegnata nella preparazione dello show di Rai 2 “ non sono una signora”. Così mentre la Parietti si muove agilmente tra redazione romana , dove convive felicemente oramai da 5 mesi con il “marito onoris causa” Fabio Adami e la casa milanese dove lui appena può la raggiunge ,Il figlio sembra ben felice di tirare il respiro dall’ingombrante mamma e di aver trovato in Fabio un grande amico , compagno ideale di tennis e padel.

tilda swinton e michele piccolo

Parietti 2. L’Alba nazionale é anche una talent scout: pochi ricordano che fu la prima estimatrice dei Maneskin. Ha tessuto sin dagli inizio le lodi nei confronti del leader Damiano David. Lodi alla voce, ma anche al fisico. Restando nel campo della musica, la nostra Pariettona ieri sera era al concerto di Jovanotti con il suo Fabio invitata dal suo ex Maurizio Salvadori che e’ mister Trident.

amfAR, The Foundation for AIDS Research, ha raccolto 2,8 milioni di dollari nell'evento charity dell'8 settembre durante Venezia 79. Nella serata consegnato a Ferzan Ozpetek il Premio del Coraggio e ad Achille Boroli il Philanthropic Leadership Award. L'evento è stato presentato da Campari e dal Red Sea International Film Festival con il San Clemente Palace. La cantautrice Ellie Goulding è stata la protagonista della serata. Battitore d'asta Simon de Pury. Tra gli ospiti presenti Jodie Turner-Smith, Marisa Tomei, Heather Graham, Stefano Accorsi, Trace Lysette, Casey Affleck, Sarah Ferguson, Greta Ferro ( vestita come sempre) e Sara Sampaio.

brad pitt ana de armas

Non é colpa della Biennale, ma sul Red Carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ( questa la giusta dicitura) in molti hanno pensato di essere al GF Vip di Alfonso Signorini o nel salotto di Barbara D’Urso. Alessandro Basciano si è inginocchiato per fare la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni, entrambi usciti dal GF Vip. Ma un po’ di contegno no?. Lì ci sono star che lavorano…

E su questo si è scatenato l’interesse dei soliti poveretti. Patrizia Pellegrino ha commentato il siparietto su Instagram in modo pungente: “Sì vabbè, davanti al red carpet, che show!“. Nonostante tutto la showgirl napoletana ha poi lasciato un commento di tutt’altra natura sotto ad un post di Sophie Codegoni: “Evviva l’amore“. E Sophie la critica. Siamo alla follia.

ana de armas e paul boukadakis

C’è invece chi perde nel canale l’anello di diamanti come l’ex di Uomini e Donne, Angela Caloisi che stava scendendo da una lancia; nell’allungare il braccio ha perso l’anello di diamanti che indossava sopra il guanto di pizzo (che chic). Caro tronisti e rintronati, la prossima volta state a casa.

Ma cosa faceva Tilda Swinton , sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, in compagnia del giovane attore Michele Piccolo? In ogni caso, insieme erano bellissimi.

rocio munoz morales

Nicole Daza,nota influencer e futura sposa del Campione Olimpico Marcell Jacobs, ha festeggiato l' addio al nubilato a Ibiza con la sorella Francesca Daza e le amiche più strette. Festa ovunque, addirittura sulla Limousine.Il Matrimonio avverrà il 17 settembre presso la Torre San Marco a Gardone Riviera.

nicole daza alba parietti