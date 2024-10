Ivan Rota per Dagospia

morgan anna lou

Cuore di papà. Morgan ha commentato la partecipazione della figlia Anna Lou a Ballando con le Stelle: “In questo momento mi dà grande gioia…Anna Lou ha dimostrato una tale ricchezza interiore e una vastità di pensiero e cuore che continua a stupirmi. Il suo spirito sembra inesauribile, e questo, da padre, mi rende immensamente fiero. Non solo come genitore, ma anche come artista, mi sento di dire che ho vinto”.

Colpi di testa ad Amici: Ilan, allievo di canto di Amici e figlio di Gabriele Muccino, ha attirato l’attenzione perché prima ha tirato una testata al banco e poi si è rovesciato l’acqua addosso. Domenica Arisa giudicherà il canto mentre per il ballo ci sarà Rossella Brescia.

morata alice campello

La stagione televisiva è appena iniziata , ma già si parla di un cambiamento nel palinsesto di Rai1: si dice che Nunzia De Girolamo, ex parlamentare e attuale conduttrice, possa prendere il posto di Caterina Balivo nel programma pomeridiano “La volta buona”. Del resto, la Balivo ha da poco rilasciato un’ intervista in cui fa capire di volersi costantemente rinnovare.

alice campello 34

L’alchimia tra la pallavolista Alessia Orro e il cantante Alfa è molto evidente e genera un forte interesse per una possibile relazione tra i due. La sportiva ha recentemente pubblicato su Instagram un video in cui canta con le amiche Bellissimissima, il brano più famoso di Alfa. E si scrivono continuamente con battute da adolescenti infoiati.

Vittoria Andena é una ragazza mora seguita sui social da Fedez. É di Milano, ed è laureata all'Istituto Marangoni e allo Ied, dove si è specializzata in fashion marketing e merchandising. La descrizione corrisponde esattamente a quella fatta della nuova fiamma del rapper nei giorni scorsi. La ragazza ha smentito: “Io non conosco questa persona e vi invito immediatamente a rimuovere e a smentire tali notizie dalle testate giornalistiche. Provvederò ad agire nelle competenti sedi giudiziarie”.

yulia bruschi

Nemo propheta in patria: Inganno é la serie televisiva più amata di Netflix che in una settimana ha raggiunto più di dieci milioni di spettatori, ma in molti si scagliano contro. Ricordiamo che è stata doppiata in tutte le lingue e distribuita in 190 paesi. Gli italiani dovrebbero imparate dai francesi che difendono tutti i loro “prodotti”. Monica Guerritore, Giacomo Gianniotti, Emanuel Casiero e il regista Pappi Corsicato elegantemente non commentano le critiche: il trionfo della serie é il loro premio.

alice campello 2

Ascolti record anche per i primi episodi di "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno": più di 1milione 300k spettatori medi, nuovo titolo Sky Original più visto degli ultimi 8 anni.

“Il cinema è una finestra sul mondo”: con le parole di Elio “Berlinguer” Germano (e il suo pugno alzato che ha fatto molto discutere) si è chiusa la prima intensa giornata della Festa del Cinema di Roma.

Da quando Stefano de Martino conduce Affari Tuoi, vincite come se piovesse: altri duecentomila euro ieri sera in vista della prima puntata di Don Matteo.

yulia bruschi luca giglioli

Smentita ogni rivalità: “A 22 anni”, ha chiesto il giornalista del Los Angeles Times a Billie Eilish “sei ormai una veterana. Non ti preoccupa l'ascesa di Carpenter, Charli, Roan? Ti senti minacciata dal loro successo? La popstar: “Stai scherzando? Sono così felice per loro. Questo è un mondo folle e quando arrivi al livello di successo che loro stanno sperimentando in questo momento vuol dire che stai facendo bene…I fan stanno impazzendo per loro perché sono fottutamente fantastiche”.

luca giglioli

Dopo le favole raccontate da Nancy Brilli, Valeria Marini e Pierluigi Diaco che ballano e cantano insieme Mon Amour a Bella Ma: le cose più queer mai viste in tv. Camp o trash? A quando le mitiche sfere di Barbara D’ Urso?

Il tapiro “trapuntato” a Beatrice Luzzi ci ha fatto fare una risata per il “piumone” rosa in cui era avvolto nato dalla battuta che Alfonso Signorini ha fatto all’ attrice: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”, facendo riferimento a ciò che sarebbe accaduto a letto tra Luzzi e Giuseppe Garibaldi. E lei a Valerio Staffelli: “Detto da Signorini…Secondo me il vero esperto é lui. Sono sicura che l’ha detto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. Ha poi assicurato che sotto il piumone tra lei e Garibaldi non era successo niente.

sara carbonero

Questione di piumoni: al Grande Fratello è forse nata una nuova coppia: Giglio e Yulia hanno dormito insieme, cosa già successa, ma questa volta c’ è stato un “ravanare” focoso sotto il piumone. Siamo in attesa dei commenti di Jessica Morlacchi e di Sasá, fidanzato di Yulia, l’Elodie del discount.

Shaila Gatta morta si barcamena ancora (uffa!) tra Javier e Lorenzo al quale dice:”…se c'è una cosa di speciale con te é proprio il fatto di sentirmi ascoltata da una persona che non mi conosce. Per me tu sei questo. Sei speciale e lo sarai sempre” E il pisellone “che non porta mai le mutande” l' abbraccia. Shaila aggiunge: “Non mi piace non parlare e giocare con te”. Lui tutto contento poveretto.

alfa alessia orro

A proposito di quel furbone dallo sguardo bovino di Javier, Tina Cipollari a Uomini e Donne lo asfaltó per la sua falsità: “Tu sei argentino ma non è che gli italiani so’ coglioni”.

Iago a Helena : “Io ci provo a disegnarti ma sei troppo bella, è difficile”. Sta nascendo una nuova coppia o l’attore spagnolo è bravo a recitare? E magari anche lei recita: a Pechino Express e a L’Isola dei Famosi era una iena, al Grande Fratello un pezzo di pane.

Alice Campello replica a chi le fa presente, sotto una foto con scritto "Milano" che non si sarebbe voluta trasferire in Italia, lasciando intendere questa come causa del divorzio da Morata. "Il problema è vostro che credete a tutto quello che dicono"…

shaila gatta

Sara Carbonero parla per la prima volta della malattia che le ha cambiato per sempre la vita. Nel 2019 la giornalista ha ricevuto la diagnosi di cancro alle ovaie per il quale è stata operata d'urgenza: "Dobbiamo normalizzare il cancro, capire che mostrarsi vulnerabili non è un male, anzi il contrario. Nessuno è perfetto né fingiamo di esserlo. Ma, soprattutto, sono qui per inviare un messaggio di speranza, di incoraggiamento a tutte le persone che convivono con questa crudele malattia. Ricordate che c'è speranza, che c'è luce alla fine del tunnel, che sono qui, cinque anni dopo, grazie alla medicina e all’amore. Altre persone non sono state così fortunate".

shaila gatta