Ivan Rota per Dagospia

Al programma Oggi è un altro giorno condotto da Serana Bortone, Valeria Marini si presenta con la mamma Gianna Orrú che é ormai il suo avvocato difensore contro Cristiano Malgioglio. Il cantautore critica continuamente le esibizioni della diva “stellare” a Tale e Quale Show e pensa che stasera Marini si esibirà su un altalena nella imitazione di Nicole Kidman. Spera che l’altalena cada…

Fake flirt con Edmondo Israilovic in un ristorante con Ilary Blasi che scrive su Instagram: “Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici?” E ancora: “Da quanto ci conosciamo? 15 anni”.

Alessandra Celentano, insegnante di Amici, si confessa a Belve da Francesca Fagnani.La 55enne insegnante di danza, nipote di Adriano Celentano ha rivelato di essere casta da 13 anni anche per via dei suoi gusti precisi ed esigenti in fatto di uomini: «Quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età li vedo già un po’ passatelli». Arisa l’ha definita “ una dea”.

Grande Fratello Vip. Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha detto che Antonella è plagiata dal padre, che vorrebbe che la figlia frequentasse soltanto gente famosa e con titolo. Sempre Antonella ha confessato di avere avuto un flirt (anche) con Francesco Monte) ex di Giulia Salemi. La lista si allunga… Non solo Totti. Anche altri calciatori si sono fatti avanti, Zaniolo le aveva fatto noleggiare una barca per incontrarla in Costiera Amalfitana, poi non si è presentato dicendo di aver avuto un incidente. L’ha cercata anche McKennie della Juve. Il primo a farsi avanti sarebbe stato Higuain

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono stati ripresi dalla regia mentre parlavano di classifica e percentuali di gradimento da parte del pubblico sui compagni d’avventura:da regolamento, chi entra nella casa in un momento successivo all’inizio del reality non può rivelare nulla ai concorrenti già presenti in gioco di quello che succede all’esterno. Ma non è tutto: poi, Spinalbese ha riferito le cose anche a Alberto De Pisis. Squalifica in vista per l’influencer spagnola?

“Lei è dolce. Carina. Si butta. È bella sta cosa. Io dico a livello di interesse e tutto… a me Micol piace un botto. È carina in tutto. Però di testa mi piace tutto.Tipo lei legge, vede gli anime… Tutta sta roba”. Insomma Edoardo Tavassi è convinto che la Incorvaia sia la donna della sua vita.

Anche Micol Incorvaia a rischio squalifica? Cosa mai le sarà venuto in mente di intonare Faccetta Nera mentre era al trucco e parrucco. Ma perchè proprio quella canzone?

Luca Salatino piange spesso e Charlie Gnocchi lascia intendere si tratti di depressione. La di lui fidanzata Soraia, incontrata a Uomini e Donne, lo sprona a essere più allegro. E lui dice: “Ho capito che lei è la persona della mia vita. Voglio sposarla.” Soraia è al settimo cielo: “E’ una promessa, è la cosa più bella che potesse dire. Vorrei però che si godesse questa esperienza a pieno, ci vivremo la nostra vita fuori“.

Al termine della puntata del GF Vip sono finiti in nomination Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Eliminata Pamela Prati che esce dicendo che il programma é stato la sua rinascita. Poi bacia Marco Bellavia con la benedizione di Alfonso Signorini, che come in una soap opera, dice: «Sono contento, ve lo meritate”. Ma cosa?

Sta iniziando a perdere colpi la telenovela Donnamaria/Fiordelisi. La relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria é stata disturbata dagli ex. Prima l’ingresso nella casa più spiata d’Italia dell’ex fidanzata di Edoardo, Micol Incorvaia, poi il confronto di Antonella con l’ex Gianluca Benincasa. E ieri sera la Fiordelisi si é riscagliata contro la rivale con un discorso che non aggiungeva niente. Sapore di muffa.

E ci mancava il papà di Giaele Di Donà al GF Vip: “Sai che tuo papà c’è sempre stato”, dice l’uomo che ha lasciato la figlia all’età di tre anni . “Sono venuto perché ho un po’ di preoccupazione per le tue debolezze, per la tua vita reale. Hai tua famiglia da costruire”, dice riferendosi al matrimonio di Giaele con il ricchissimo Bradford Beck, infastidito dalla liason tra Giaele e Antonino Spinalbese.

Continua il padre rispondendo al conduttore:“Sicuramente non è che ha cambiato. Bradford tiene molto alla sua privacy ed il rispetto del loro amore. Si è un po’ indispettito”, chiosa. La Di Donà è preoccupata per le sorti del matrimonio e manda un appello in inglese al marito: “Ti chiedo scusa per ciò che hai visto le settimane scorse. Ti amo più di tutto, ti prego vieni qui”.

Le battute della serata. Micol Incorvaia: “ Meno mi vedo, più sono felice. Mi sento un cesso”. Oriana Marzoli a Luca Onestini: “Sono entrata in bagno dopo di te e per la puzza sono quasi svenuta”, e lui: “ Io tiro lo sciacquone subito e non c’è nessun odore. E avanti a parlare di “caccona”…

