PILLOLE DI GOSSIP! A "UOMINI E DONNE" TUTTI I CORTEGGIATORI LASCIANO IL TRONO DI MARTINA. MA C'E' LO ZAMPINO DELLA DE FILIPPI (VIDEO) - GRANDE FRATELLO, GRANDE BORDELLO - CATERINA COLLOVATI A "POMERIGGIO CINQUE" HA DETTO RIGUARDO A SHAILA GATTA: ”FA VERGOGNARE DI ESSERE DONNA. LE UNICHE IMMAGINI DI QUESTA RAGAZZA SONO AZIONI DI SESSO”. E POI SCAZZA CON BEATRICE LUZZI – DILETTA LEOTTA E L’ODORE DI AGLIO, SUPER SCAZZO TRA LORENZO SPOLVERATO E HELENA PRESTES, IL TENTATORE STEFANO TEDIOSI, EX TEMPTATION ISLAND, ENTRERÀ NELLA CASA: LUI SAREBBE L’ “AMANTE” DI FEDERICA PETAGNA IL CUI EX ALFONSO D’APICE È AL "GF" PER RICONQUISTARLA…

#UominieDonne Martina talmente disperata che se ne fossero andati tutti i corteggiatori che per un attimo ho pensato che si strappasse i capelli ?? pic.twitter.com/huHqnzuVog — Gianni leone (@giannileone33) November 4, 2024

martina de ioannon

Ivan Rota per Dagospia

Notte prima degli “esami”: la notte prima delle elezioni americane tre grandi popstar hanno supportato gli ultimi comizi elettorali di Kamala Harris. Christina Aguilera ha cantato a Las Vegas, mentre Lady Gaga e Katy Perry in Pennsylvania, la prima a Philadelphia e la seconda a Pittsburgh.

Lite tra Beatrice Luzzi e Caterina Collovati che a Pomeriggio Cinque ha detto riguardo Shaila Gatta:”…questa signorina fa vergognare di essere donna. Le uniche immagini che il Grande Fratello ci restituisce di questa ragazza sono azioni di sesso. Detto questo, anche tu Beatrice al Grande Fratello hai avuto un flirt con Garibaldi“.

martina de ioannon 5

La Luzzi furiosa: “mi sono data solo due bacetti davanti le telecamere. Quello che si è visto di me è tutto quello che ho fatto: cinque minuti in sei mesi e mezzo. Cosa stai dicendo? Ma cosa hai visto? Ma come ti permetti? Ma smettila. Sparli! Ma roba da matti! Qua tutti parlano e sparlano della Luzzi, ma come ti permetti? Sono sempre stata una gran signora, parla di te!“. La Collovati: “Avrò visto solo l’unica puntata in cui ne hanno parlato? Come ti permetti di alzare la voce in questo tavolo così signorile”. Signorile?

diletta leotta

La Talpa. Gli autori del programma hanno definito “attore e regista” Gilles Rocca. Ma di cosa? E il promo recita: dieci vip. Ma quali? Poi l’ autore Marco Salvati (che disse di essere stato fatto fuori da Sonia Bruganelli dai programmi di Bonolis) pubblica un post annunciando l’ inizio del programma.“Non vedo l’ora, vi seguo!“, commenta Paola Perego. E lui: “Grazie regina di tutte le talpe“. Diletta Leotta ringrazia.

Sempre Leotta: "Questo studio è meraviglioso però c’è un po’ di odore di aglio". Signorini allora: "No vabbè, ma veramente? Vieni qua ospite.. sì mi sono fatto due bruschette. Ma perché devi rompere le scatole a me?"

alfonso signorini diletta leotta 3

E a proposito de La Talpa, la conduttrice era ieri sera al Grande Fratello per promuovere il programma (s)vestita con un top che non arrivava a coprire il “florido” seno. É poi entrata con l’ auricolare (anche qui, altro che gag) per fare uno scherzo a Tommaso, suo fan, facendogli credere di essere una nuova concorrente. Lui con l’ormone a mille, ma dice che é sposata e quindi di amare Maria Vittoria. Poi parte per la Spagna per andare da Maica che lo “vuole”: una sceneggiatura un po’ ripetitiva.

stefano tediosi

Cristina Plevani, la vincitrice storica del Grande Fratello avendo vinto la prima edizione, ha ancora numerosissimi fan che le chiedono in continuazione come mai non la vedono più in tv, perchè non partecipa ad un reality. Lapidaria la sua risposta: “Perché non mi chiamano”.

Grande Fratello. Lorenzo Spolverato: “A me della situazione difficile non ci pensa?” Maria Vittoria lo asfalta: “Ma qual è sta situazione difficile perdonami? Sei in grazia di Dio. È stata una giornata difficile, mi sembra che poi tu sia stato accolto da tutti a braccia aperte ora che sei tornato dalla Spagna”.

E poi nella notte “Spolverino” é rissoso. Quando MariaVittoria Minghetti si è detta dispiaciuta con Enzo Paolo Turchi per essere stata nominata da Giglio, Lorenzo ha fatto delle battute e la ragazza ha detto: “Ma vai, vai, vai a fare in culo. Mi devi mollare, abbi la cortesia“. Lorenzo: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno“.

shaila gatta

Quindi a tavola Helena Prestes: “Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele. Non fai ridere. Io parlo di voi? Non mettermi in mezzo…” Lorenzo: “Ragazzina, mangiati sti maccheroni e smettila. Io faccio le battute. Se non ti fanno ridere non ridere e non commentare. Tu parli di me e Shaila e io non posso fare battute?! Tu non sei più una mia amica di avventure…ora è Shaila…Rilassati e metti via l’alcol! (Detto da lui…)Tu sei forte? Che paura mi fai sto tremando...“

Come avevamo detto ieri, Stefano Tediosi, il barista meneghino che é stato un tentatore a Temptation Island, entrerá nella casa del Grande Fratello: lui sarebbe l’ “amante” di Federica Petagna il cui ex Alfonso D’Apice é entrato ieri sera nella casa per riconquistarla.

alfonso d apice federica petagna

Federica (che si crede l’impersonificazione di Napoli) ha spiegato all’ex Alfonso che Stefano Tediosi non ha nessuna colpa riguardo la loro storia: “Non voglio tirarlo in ballo. Perché ci tengo a ribadirti che non è il motivo per cui ho voluto chiudere con te. Avrei fatto lo stesso a prescindere da lui. Poi è ovvio che il bene resterà sempre perché abbiamo passato tanti anni insieme e non si può cancellare tutto questo. Però ripeto che non c’entra nulla la mia nuova frequentazione“.

inquilini preferiti della Casa sono Yulia e Enzo Paolo. Cesara Buonamici rende immune Tommaso, Beatrice Luzzi sceglie Luca Calvani. Al televoto Maria Vittoria, Clayton e Shaila: i primi due più votati non saranno eliminati, anzi, saranno immuni per una settimana.

martina de ioannon 3 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 028 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 027 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 025 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 018 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 022 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 016 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 013 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 012 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 010 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 011 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 008 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 005 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 006 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 003 helena prestes 45