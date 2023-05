PILLOLE DI GOSSIP - L’ISOLA DEGLI SCAZZI: LITE FURIBONDA TRA HELENA PRESTES E GIAN MARIA SAINATO CHE LA RIMPROVERA DI NON ESSERE “GENEROSA” (IN CHE SENSO?) – VOLANO GLI STRACCI TRA LA CALDONAZZO E CORINNE CLERY” – CAMBIA LA GIURIA DI X FACTOR: CONFERME PER FEDEZ E AMBRA. CON LORO ANCHE MORGAN E TANANAI? – FAZIO SI INGRIFA PER LE COSCE DI ELODIE E A MENGONI: ‘SI VEDONO STAI ATTENTO. ACCAVALLA LE GAMBE MEGLIO” – IL NUOVO AMORE DELLA PETTINELLI - FERRAN TORRES E LA FIGLIA DI LUIS ENRIQUE SI SONO LASCIATI

Ivan Rota per Dagospia

A Verissimo Stefania Orlando ha rivelato che la Pettinelli ha un nuovo amore. Di chi si tratta? C’entra qualcosa Andrea Di Carlo, agente suo e ex di Arisa?

La figlia di Luis Enrique, Siria Martinez, e Ferran Torres si sono lasciati. L'attuale attaccante del Barcellona, dopo l'esperienza con la maglia del Manchester City, potrebbe tornare in Premier League, all’Aston Villa…

I Libri del Segreto di Melanie Francesca in uscita su tutte le piattaforme digitali e in libreria è stato presentato Alle Muse e l’indomani alla libreria Bocca in piazza del Duomo - alla presenza di molti personaggi della Cultura come Vittorio Sgarbi, Katia Ricciarelli, Melania Rizzoli, Stefano Zecchi, Carlo Motta, Francesca Caetani Lovatelli, Valeria Poggi Longostrevi.

Lite furiosa all’Isola dei Famosi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato che le ha detto: “È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto, hai un controllo del cibo ossessivo nell’altra persona. Perché fai finta di essere generosa e poi richiedi il cibo? Se tu volevi essere generosa non dovevi conteggiare al milligrammo il riso o richiedermi il pomodoro indietro, la prima sera che sei arrivata qua ti ho tagliato l’ananas a metà e ti sei lamentata del millimetro. Non sei generosa e non vuoi condividere il cibo.”

La Linda Blair dell’Isola ha poi ammesso tutto : “Gian Maria mi ha detto che avevano ragione loro (ovvero gli altri naufraghi) sul fatto del cibo, che volevo farmi vedere, che volevo fare tutto e che recitavo“. Tira una brutta aria per la modella brasiliana …

Sempre all’Isola dei Famosi, Corinne Clery contro la Caldonazzo: “Ce l’hai sempre con qualcuno, mi hai sempre chiesto di votare Andrea Lo Cicero e ti ho sempre risposto di no. Che sia uno stratega e che vuole comandare gliel’ho detto in faccia qua davanti a tutti, ma cosa vuoi che gli metto le mani addosso?“.

E la Caldonazzo indomita: “Mi ha dato della testa di cazzo e dell’arrampicatrice sociale a me, che non ho mai chiesto un euro a un uomo“. E la Clery: “Ma questi sono problemi tuoi, non sono problemi miei. Se sei arrabbiata con la vita non è un problema mio, lasciami stare“.

Rkomi abbandona X Factor insieme a Dargen D’Amico, mentre sarebbero confermati Fedez e Ambra Angiolini. Chi saranno i due nuovi giudici? Quasi sicuramente Morgan e il lanciatissimo Tananai .

Rita Dalla Chiesa ha fatto sapere che Fabio Fazio non è stato cacciato dalla Rai, ma è stato lui a decidere di andarsene: “Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la Rai starebbe facendo un’epurazione durissima al suo interno. Fuori tutti e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene…”

Pare che ieri sera Fabio Fazio abbia visto i “gioielli” di Marco Mengoni presentatosi a Che Tempo che Fa” in bermuda e gli ha detto: “Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perché mi dicono ‘si vedono stai attento’. Non so cosa, vabbè si accavalla le gambe meglio“.

