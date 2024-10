Ivan Rota per Dagospia

Milly Carlucci entra a gamba tesa nella shade (con rima) tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli difendendo la giurata: “nessun tipo di ridicolizzazione, ha soltanto ricoperto il suo ruolo”. Ricordiamo che Lucarelli aveva definito “piccola” in pista l’ex di Bonolis e a questa, come ammette lei stessa, le é “partita la brocca”.

Ricordiamo che Bruganelli disse: “Ha ridicolizzato la mia esibizione, io ho una figlia a casa che ha 16 anni per cui sono la madre…quando ha continuato a ridicolizzare la mia esibizione, io sapevo che avevo mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato totalmente gratuito”. Al che Lucarelli: “La tecnica dei peggiori influencer. Quando devo farmi scudo per coprire la mia incapacità (di incassare una critica gentile) uso i figli". Rincara la dose l’ autore Marco Salvati sulla concorrente: "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita".

Alla base della faida ci sarebbe stata la volontà della Bruganelli di fare la giudice a Ballando con le Stelle quando Lucarelli sembrava non dovesse più far parte del programma. Ci é rimasta male e dopo aver rifiutato, quest’ anno ha detto sì a fare la concorrente. In cambio, dice Gabriele Parpiglia, le sarebbe stato promesso di portare il suo programma I Libri di Sonia, che va in onda su Instagram, in tv.

Il profilo Instagram di Fedez langue . Da tempo, cioè da quando i suoi bodyguard sono stati arrestati e sono spuntate le sue intercettazioni con il capo ultrà della curva sud del Milan Luca Lucci, il rapper ha smesso di pubblicare: gli é stato consigliato di mantenere un profilo basso. Precisiamo che Fedez non è indagato.

La “delicatezza” di Buffon sta tutta nella dedica che ha fatto alla neo moglie Ilaria D’Amico: "Grazie a te ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere". Forse Buffon non ricorda di essere stato sposato con Alena Seredova e che dal loro matrimonio sono nati due figli, che erano presenti alle nozze (La Seredova non ha rilasciato commenti: "Penso che non serva che io dica nulla", ha scritto in un messaggio, sigillato da un cuoricino)

Monica Guerritore é tornata col botto: la serie Inganno é numero uno non solo su Netflix Italia, ma anche in Francia e Sud America. Una cosa curiosa: Netflix ha pubblicato il minutaggio in cui é possibile vedere le scene sexy tra l’ attrice e quel manzo di Giacomo Gianniotti.

“Sofia è una ragazza straordinaria. Una donna intelligente che ha qualità infinite, ma io, come disse l'avvocato Agnelli a Minoli, parlo con le donne e non parlo di donne. Quello che è il nostro rapporto è personale, non mi va di raccontarlo”, ha dichiarato Massimo Giletti a proposito di Sofia Goggia al settimanale Gente. Quanta riservatezza.

Le esibizioni di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show sono ormai di culto. Dopo Paola e Chiara (in collaborazione con Valeria Marini) ha distrutto Rosanna Fratello stonando in maniera obbrobriosa Sono una donna, non sono una Santa. La faccia della giurata Geppy Cucciari valeva la puntata. Cristiano Malgioglio invece era rapito dalla bellezza di Thomas Bocchimpani che imitava Tiziano Ferro.

Al Grande Fratello Shaila e Yulia:

“Non si lava, c'ha i gatti morti in testa, c'ha sempre le cose degli altri addosso”. L’altra: “E' falsa come la merda”. Di chi parlano? Di Jessica? Forse lo scopriremo in puntata se mandano pure sta clip.

Javier: " è una scelta che fa male, è una scelta che dispiace ma è dovuta...se mi lasci uno spiraglio io non ci entro in quella porta, ho bisogno di una porta spalancata.." ecco, che lasci perdere la gatta morta Shaila.

Lorenzo Spolverato su Shaila ed Helena: “Mi hanno fatto del male una mi ha solo usato helena,le voglio fuori dalla casa”. E fa intendere che se potesse alzerebbe le mani. Questo soggetto spaventa e il pennywise e Amanda Lecciso farebbero meglio a non fomentarlo.

