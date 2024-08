Ivan Rota per Dagospia

Inaugurazione con la canicola per la Mostra Internazionale d’ Arte Cinematografica di Venezia partita alla grande con il premio alla carriera a Sigourney Weaver e con una spendente Isabelle Huppert come presidente di giuria: due settantenni da urlo.

A proposito di caldo, Isabella Ferrari, sulla terrazza del Palazzo del Cinema per lo splendido cocktail inaugurale, indimenticabile Selvaggia in Sapore di Mare, ora nei cinema in versione restaurata, non ce la faceva più: ha aspettato con pazienza che aprisse uno spazio chiuso con aria condizionata. Dopo mezz’ora è stata accontentata.

Non é solo una questione di etá: Willem Dafoe, prossimo direttore della Biennale Testro, si concede ai fan per selfie e foto, Jenna Ortega invece, non lascia nemmeno avvicinare i fan. E pensare che ha quaranta milioni di followers. Entrambi sono protagonisti di Beattlejuice, Beattlejuice, il film di Tim Burton che ha aperto fuori concorso la Mostra del Cinema.

Nel cast anche Monica Bellucci, compagna del regista, nei panni di una “morta vivente”. I fan sono andati in delirio per il loro red carpet. A proposito di capelli, Angelina Jolie, in concorso con Maria, il biopic su Maria Callas, ha dato i numeri nella sua suite perché le hanno sbagliato la tinta dei capelli.

Alvaro Morata si trova a Milano e nonostante ora sia single, "non ha alcuna tentazione di darsi alla movida", scrive il settimanale Chi. Per lui "vita monastica" e cena in ciabatte. Accanto a lui anche la mamma Susana, volata a Milano da Madrid, "per supportarlo in questo difficile momento".

E due ragazzi molto belli hanno attirato l’ attenzione: l’ex rugbista Alvise Rigo, visto a Ballando con le Stelle e desnudo in Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek, é nel cast di The Room Next Door, il nuovo film di Almodóvar in concorso a Venezia 81 con Julianne Moore e Tilda Swinton.

E il secondo bellone é l’ Influencer Gian Maria Sainato che al cocktail di inaugurazione ha attirato l’ attenzione di Rita Rusic che tra poco tornerà a produrre film. Senza esitazione, sexyssima nel suo abito rosso fuoco, ha detto al ragazzo che era il più elegante della serata é poi hanno instaurato un clamoroso tête á tête.

Ben Affleck ha smentito di essere legato a Kick Kennedy, la figlia di Robert Kennedy Jr., ma una voce “amica” rivela: “Si frequentavano già prima della pandemia”. L'attore e la figlia di Robert Kennedy Jr. avrebbero iniziato a uscire insieme nel 2020, prima della storia di lui con Ana De Armas.

Antonella Mosetti legata a Niccolò Bettarini? Lei ha smentito: “Non trovo carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino, ma smentisco tutto quello che sta uscendo ora. Non ha senso nulla. Più di questo non dico”.

Gieffini che non vogliono tornare nell’ ombra. Parliamo di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il settimanale Chi dice: "Per il bene della piccola Celine Blue, il frutto del loro amore nato a maggio 2023, i due non hanno mai interrotto definitivamente i rapporti. Ridono, scherzano e si fermano poi al parco per far giocare la loro bimba". E poi parla di una "complicità ritrovata". Sino alla prossima scornata.

Federica Nargi manda in tilt i suoi follower, che ormai sono oltre 4,3 milioni, con uno scatto in bikini mozzafiato, direttamente da Formentera. E c’è chi la infilza: “Fattelo qualche giorno di vacanza” .

Dal Grande Fratello forse una mossa per far parlare ancora di sé: su X sta circolando una foto di Daniele Dal Moro che bacia un altro ragazzo. Lo scatto è stato pubblicato da molti webeti. Altri hanno pensato ad un vero coming out e poi c’è stato anche chi l’ha difeso. Tra i tanti commenti: “Ma allora aveva ragione Edoardo Tavassi”. “Ma in che senso è gay? Io ero rimasta che stava con Oriana”. “Chiedo perdono a Edoardo Tavassi”. “Lo sapevo, almeno ora è uscito tutto“.

Che chiusura di stagione in Versilia con la Cena di Gala, organizzata al Vesta Mare da Alessandro Nomellini in collaborazione con il Cenacolo Artom. Condotta da Maria Grazia Cucinotta, la serata ha visto Arturo Artom dialogare con l’ospite d’onore Mathew Knowles, che ha raccontato il percorso che ha portato sua figlia Beyoncè a diventare una delle icone più influenti e amate del panorama musicale mondiale.

Veronica Bocelli è stata poi premiata da Arturo Artom con "The Alessandro Award" per la dedizione e la costanza con la quale l’Andrea Bocelli Foundation persegue – da oltre tredici anni – l’attività di empowerment di persone e comunità. Evento indimenticabile che ha celebrato l'arte, la musica e l'innovazione, con la presentazione della “Alta Academy”, un'istituzione innovativa che si propone come la prima scuola in Italia dedicata al management delle arti, rendendo questa Cena di Gala un simbolo dell'estate 2024.

Dopo Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, Maria De Filippi ha presentato al pubblico di Uomini e Donne anche il terzo tronista di questa stagione dello show di Canale 5. Si tratta di Alessio, un ragazzo di 31 anni che lavora nella ristorazione, ma ha un passato nell’ esercito.

