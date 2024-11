PILLOLE DI GOSSIP! WANDA NARA MOLLA DEFINITIVAMENTE ICARDI (“NON E’ SANO QUANDO CI SONO INFEDELTA’”) E BACIA IL RAPPER L-GANTE: “STIAMO PENSANDO DI FIDANZARCI” – SU “CHI” LE FOTO DELLA SLINGUAZZATA TRA BIANCA GUACCERO E GIOVANNI PERNICE – FEDERICA NARGI E LE DIFFICOLTA DOPO IL TRASFERIMENTO DA MILANO A ROMA – SECONDO AMBRA ANGIOLINI, MELANIA TRUMP SEMBRA LA COPIA DI DILETTA LEOTTA – GLI SFONDONI DI FEDERICA PETAGNA AL “GRANDE FRATELLO”: VERBI SBAGLIATI E LA TERZA GUERRA MONDIALE – LE CRITICHE DALLA SPAGNA A SHAILA GATTA

Ivan Rota per Dagospia

Wanda Nara si scaglia di nuovo contro l’ex marito Mauro Icardi. Ha postato un comunicato dal titolo “Turchia” in cui ha annunciato la fine definitiva del matrimonio con particolari da paura: “La cultura maschilista è lontana da ciò che voglio per me e per le mie figlie.

Sono separata e libera di stare con chi voglio e soprattutto con chi mi fa stare bene. I fan dovrebbero conoscere tutte le versioni e le situazioni per essere orgogliosi o meno del loro idolo. Mi occupo da sola dei miei figli da un punto di vista economico, lotto per cambiare casa e per recuperare gli animali domestici delle mie figlie che purtroppo sono tenuti in ostaggio, anche con minacce”.

Poi aggiunge: “Non mi interessa l’esteriorità di nessuno. Non rimango in una relazione infelice solo per la foto di famiglia. Quando sono felice rimango, quando questo smette di accadere mi sembra la cosa più sincera seguire la mia strada. Non preoccupatevi per i miei figli, se c’è qualcosa che sono quello è una buona madre. Non è sano rimanere o nascondere situazioni di infelicità solo per mantenere l’unione, almeno non lo è per me. Andrò sempre alla ricerca della mia felicità…”

E Icardi cosa fa? Dopo che Wanda Nara ha confermato la relazione con LGante, l’ex calciatore ha cancellato da Instagram tutte le foto con l’ex moglie.

Dopo settimane di smentite e frasi sibilline da parte loro , finalmente Bianca Guaccero e Giovanni Pernice grazie a un bacio ripreso da Chi lontano dagli studi televisivi sono usciti allo scoperto. Ora si può stare tranquilli…

Fiori d’ arancio per Brigitta Cazzato e Yan Goby, imprenditore per metà iraniano e per metà tedesco al Temple Point Resort a Watamu. Lei è sorella di Jasmine Carrisi. Loredana Lecciso l’ha avuta dall’ex marito, l'imprenditore televisivo Fabio Cazzato.

Speriamo sia solo un uso smodato dei filtri: Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, appare sui social ringiovanita con la pelle tiratissima. Sembra più giovane di sua sorella minore Clizia. Anche meno.

Federica Nargi a Ballando con le Stelle insieme al suo maestro Luca Favilla in pista fa davvero faville. Legata a Alessandro Matri, a Chi confida le difficolta dopo il trasferimento da Milano a Roma, sua città natale, per il programma. “Manco da morire alle mie figlie, la piccola a scuola piange”.

L’unica cosa positiva della vittoria di Donld Trump è che torneremo a vedere gli outfit assurdi di Melania Trump che, lo dice anche Ambra Angiolini, sembra la copia di Diletta Leotta.

GRANDE FRATELLO

Alfonso racconta come ha conosciuto Federica: “Mi ha mentito sull’età, aveva solo dodici anni. Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi un giorno le ho voluto fare una domanda e le ho chiesto ‘senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’. Ma lei ancora non l’aveva fatto, era in seconda media. Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni…

Lorenzo Spolverato a Helena Prestes: “Non hai sentimenti per me? Non sei gelosa? A queste due cose io non credo”. Per il mestierante è difficile accettare che qualcuno possa smettere di provare dei sentimenti per lui ’narcisista e egoriferito. E poi Lorenzo ad Helena “Dato che non posso e non voglio abbracciarti dammi la mano” . Troppo cringe.

Sappiamo tutti che Lorenzo è il burattino del confessionale: da due giorni sta cercando di riaprire il quadrilatero sia con la gelosia per Javier che con la gelosia di Helena. In pratica lui e Shaila hanno solo questa dinamica e continueranno per 6 mesi Grande Fratello.

Alcuni concorrenti del Gran Hermano hanno parlato di Shaila e ne hanno criticato l’atteggiamento un po’ arrogante e “superiore” con il quale è entrata nella casa spagnola: “Non importa se sei vip o quanti follower hai, siamo tutti uguali qui dentro”.

Il Grande Fratello diventa esoterico. Yulia Bruschi ha detto a Lorenzo Spolverato: “Quel braccialetto lì è un po’ strano, esiste anche a Cuba. Fanno parte di una religione un po’ particolare quei braccialetti. Quei braccialetti lì non ti fan ragionare lucido. Se devi darglielo? Sì toglilo, ma non darglielo subito. Fidati di me, toglilo. Cosa devi fare? Sii te stesso. Io ti ho dato un forte avvertimento. Questo bracciale è di Helena!”

Un po’ ratto lo é: Tommaso Franchi al Gran Hermano il primo giorno ha detto di non sentire la mancanza di MariaVittoria Minghetti, poi ha iniziato a dire a tutti i concorrenti spagnoli di non essere interessato neanche da Maica Benedicto, ma a lei non lo ha detto e si é arrabbiata. E lui: “Ero super felice di venire in Spagna perché erano dieci anni che non prendevo un aereo, ma se l’ho fatto è perché il Grande Fratello voleva che noi fossimo insieme…mi mancavi come persona, ma il sentimento è tutt’altro“.

Ma qui in Italia MariaVittoria non perde tempo. Si é legata sempre di più a Javier tra balli e confidenza notturne. Gli webeti auspicano che i due diventino una coppia.

