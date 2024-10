PIPPITEL! AMADEUS NON SUPERA LA PROVA DEL NOVE: “CHISSÀ CHI È” ANCORA FERMO AL 2.9% - PRIMA SERATA MOSCETTA PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 “TI PRESENTO I SUOCERI” INCHIODA AL 12.8% DI SHARE E A “IO CANTO GENERATION” BASTA IL 16.8% PER CONQUISTARE LA SERATA – CON QUESTI NUMERI SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA ALL’11.5% - SU RETE4 GIORDANO AL 5.9%, BENE CAZZULLO CHE PORTA LA7 AL 6.4% - VESPA (21.6%), DE MARTINO (26.1%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.7%), DAMILANO (5.7%), DEL DEBBIO (4.7%) GRUBER (8.6%)

Nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, su Rai1 Ti presento i suoceri ha interessato 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0.30 – Io Canto Generation conquista 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 916.000 – 15.8%). Su Rai2 il series finale di The Good Doctor intrattiene 787.000 spettatori pari al 4.4% (primo episodio: 799.000 – 4.1%, secondo: 777.000 – 4.7%). Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.809.000 spettatori e l’11.5% (presentazione di 12 minuti: 1.355.000 – 6.5%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 Una giornata particolare raggiunge 1.046.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 529.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in prima tv free, e 329.000 spettatori con il 2.9%, nell’episodio in replica. Sul Nove Ex raduna 311.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Batman v Superman: Dawn of Justice fa sintonizzare 346.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 I fiumi di Porpora è scelto da 174.000 spettatori (0.9%). Su Iris Unbroken è seguito da 327.000 spettatori pari all’1.9%.

Su Rai Premium Ballando… Tutti in Pista raccoglie 86.000 spettatori e lo 0.4%, Ballando con le Stelle appassiona 149.000 spettatori e l’1.4%. Su La5 Temptation Island segna 210.000 spettatori e il 2%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista sigla 537.000 spettatori (2.9%). Su Giallo I Misteri di Brookenwood segna 414.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time

Sempre male TG2 Post.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.406.000 spettatori (21.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.504.000 spettatori (26.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.893.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 559.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.471.000 spettatori (7%), nel primo episodio, e 1.655.000 (8%), nel secondo episodio.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.180.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.557.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 969.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 895.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.830.000 spettatori e l’8.6%. Su Tv8 100% Italia gioca con 411.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 602.000 spettatori con il 2.9%. Su La5 la replica di Uomini e Donne raccoglie 287.000 spettatori e l’1.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 895.000 spettatori (4.3%).

Preserale

La Promessa supera i 900 mila spettatori (il video della puntata clou).

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.413.000 spettatori pari al 18.2%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.578.000 spettatori pari al 21.3%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.013.000 spettatori (16.7%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.216.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Medici in Corsia totalizza 308.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 438.000 spettatori con il 2.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 456.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 634.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.698.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 1.088.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 814.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa interessa 917.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 283.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 448.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 255.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 444.000 spettatori con il 2.3%. Su Real Time la replica di Casa a Prima Vista ha raggiunto 416.000 spettatori e il 2.2%.

Daytime Mattina

Agorà in crescita.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 478.000 spettatori con il 12.6% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 487.000 e il 14.9%). A seguire il TG1 delle 8 ha informato 966.000 spettatori (20%), Unomattina intrattiene 811.000 spettatori con il 18.4% e Storie Italiane arriva a 728.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 624.000 spettatori con il 20% e TG5 Mattina delle 8 1.141.000 spettatori con il 23.7%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 928.000 spettatori con il 21.1% nella prima parte e 837.000 spettatori con il 20.4% nella seconda parte (I Saluti a 693.000 e il 16.5%).

Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 106.000 spettatori e il 2.4%. Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (162.000 – 3.4%), Radio2 Social Club raggiunge 198.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 77.000 spettatori (1.6%) e 103.000 spettatori (2.5%). A seguire C.S.I. New York totalizza 174.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 401.000 spettatori (11%), TGR Buongiorno Regione 564.000 (11.8%). Dopo la presentazione (235.000 – 4.9%), Agorà intrattiene 276.000 spettatori (6%). ReStart totalizza 198.000 spettatori (4.9%). Dopo una presentazione (165.000 – 4%), Elisir ha ottenuto 233.000 spettatori con il 5.3%.

Su Rete4 Love is in the air segna 142.000 spettatori (2.9%), Terra Amara 307.000 (6.9%). A seguire Tempesta d’Amore è seguito da 198.000 spettatori (4.9%). Su La7 Omnibus raduna 126.000 spettatori (3.3%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (220.000 – 4.6%), 216.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 211.000 spettatori (5.1%).

Daytime Mezzogiorno

In calo Sport Mediaset (causa assenza di calcio?).

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 860.000 spettatori (17.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.621.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.262.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (269.000 – 5.9%), I Fatti Vostri raduna 459.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 853.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 211.000 spettatori (3.4%). Sport Mediaset coinvolge 565.000 spettatori (4.7%) e 378.000 spettatori (3.1%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 222.000 spettatori (4.1%) e il TG3 delle 12 informa 724.000 spettatori (9.7%). A seguire Quante Storie conquista 587.000 spettatori (5.3%), mentre Passato e Presente è seguito da 520.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 187.000 spettatori pari al 3.7% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 605.000 spettatori pari al 5.5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 275.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 473.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 242.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 95.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 210.000 spettatori (1.8%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Balivo all’11.7% (nella presentazione senza più cronaca) e al 14.1%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.320.000 – 19%), La Volta Buona colleziona 1.383.000 spettatori con l’11.7% nella presentazione e 1.418.000 spettatori con il 14.1%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.627.000 spettatori con il 19.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.334.000 – 16.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.635.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione e 2.107.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 dopo la pillola di Grande Fratello (2.018.000 – 16.4%), Beautiful raggiunge 2.174.000 spettatori pari al 17.8%, Endless Love sigla 2.296.000 spettatori pari al 19.5%. Uomini e Donne raccoglie 2.288.000 spettatori con il 22.7% (Finale: 1.716.000 – 19.7%). La striscia di Amici segna 1.496.000 spettatori (17.8%).

My Home My Destiny raduna 1.385.000 spettatori pari al 16.8%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.188.000 spettatori pari al 13.8% nella prima parte e 1.185.000 spettatori pari al 12% nella seconda parte (I Saluti a 1.328.000 e il 12%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 960.000 spettatori con l’8.6%. Dalle 15:30 alle 16:49, Il Giro del Veneto di Ciclismo segna 343.000 spettatori e il 4%. Bellamix intrattiene 295.000 spettatori con il 3.6%. Il telefilm Le indagini di Sister Boniface è seguito da 216.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Vela America’s Cup ha raccolto 448.000 spettatori (4.1%). A seguire NCIS Los Angeles arriva a 319.000 spettatori (3.8%), Person of Interest 346.000 spettatori (4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.130.000 spettatori (17.6%). Dopo il TG, TGR Leonardo segna 1.007.000 spettatori (8.9%) mentre Rai Parlamento Question Time 317.000 spettatori (3.3%).

A seguire, dopo Aspettando Geo (645.000 – 7.8%), Geo conquista 1.177.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 731.000 spettatori con il 6.5%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 475.000 spettatori con il 5.4%. Su La7, dopo la presentazione (448.000 – 3.9%), Tagadà è visto da 451.000 spettatori pari al 4.9% e 328.000 spettatori pari al 3.9% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 232.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 Il filo dell’amore segna 209.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 120.000 spettatori (1%), nel primo episodio, e 147.000 (1.6%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Bene Linea Notte dopo Chi l’ha visto.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 444.000 spettatori con il 6.1%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 468.000 spettatori (10.9%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 438.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 The Doorman segna 273.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 493.000 spettatori (8%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 203.000 spettatori (6.2%). Su La7 Doc Treasures Decoded è visto da 239.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.052.000 (25.1%) – h.13:30 4.345.000 (22.1%) – h.20

TG2 1.423.000 (12.3%) – h.13 970.000 (4.7%) – h.20:30

TG3 1.326.000 (11.4%) – h.14:25 1.980.000 (13.3%) – h.19

TG5 2.532.000 (21.7%) – h.13 3.788.000 (19%) – h.20

STUDIO APERTO 988.000 (10.2%) – h.12:25 570.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 385.000 (5.4%) – h.11:55 749.000 (5.1%) – h.19

TGLA7 726.000 (6%) – h.13:30 1.516.000 (7.6%) – h.20

