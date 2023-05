PIPPITEL! SU CANALE5 LA FICTION “LUCE DEI TUOI OCCHI 2” CHIUDE AL 18.1% DI SHARE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 2.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 IL FILM “THE HELP” INCHIODA ALL’11.5% E VIENE SUPERATO DA “CHI L’HA VISTO?” SU RAI3 (12%) – SU RETE4 GENTILI AL 5.9%, SU LA7 PURGATORI AL 3.2% - AMADEUS (22.7%), “STRISCIA” (17.5%) - DAMILANO (7.4%), GRUBER (7.6%), VIERO (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 17 maggio 2023 vedono, in prima serata, il film The Help su Rai1 fermarsi a soli 1.834.000 spettatori con l'11.5%, mentre su Canale 5 la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin chiude in crescita con 2.957.000 spettatori e il 18.1%. L'inossidabile Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 totalizza invece 1.972.000 appassionati pari al 12% di share, battendo Rai1 e piazzandosi al secondo posto dei programmi più visti in prima serata.

Su Rete4, cresce Veronica Gentili con Controcorrente raccogliendo 836.000 spettatori con il 5.9% di share, mentre su La7 Atlantide con Andrea Purgatori si ferma al 3.2% con 537.000.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Luce dei tuoi occhi 2 (Canale5) - 2.957.000

Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.972.000

The Help (Rai1) - 1.834.000

The good doctor (Rai2) - 996.000

Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (Italia1) - 953.000

Controcorrente (Rete4) - 836.000

Atlantide (La7) - 537.000

Demolition Man (Iris) - 430.000

Monuments Men (Tv8) - 336.000

Brick Mansions (Nove) - 334.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa attirano 4.418.000 spettatori con il 22.4%, mentre Amadeus con Affari Tuoi ne segna 4.525.000 con il 22.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sigla 3.485.000 spettatori con il 17.5%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raccoglie il 7.4%, Lilli Gruber con Otto e Mezzo su La7 il 7.6%, Alessandra Viero con Stasera Italia su Rete4 il 4% e il 3.4%, Tg2 Post il 4.9%.

In fascia mattutina, molto bene Eleonora Daniele su Rai1 con Storie Italiane al 22.4% e su Rai3 Agorà con Monica Giandotti totalizza un ottimo 9.3%. Su Rai2 al pomeriggio, il Giro d'Italia all'Arrivo sigla il 18.7%, mentre su Rai1 Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e il suo 16.6% soccombe alla soap Terra Amara (21.6%) e alle repliche di Uomini e Donne Story con Maria De Filippi (17.3%). Ma vediamo nel dettaglio i dati di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: The Help 1.834.000 (11.5%). Canale5: Luce dei Tuoi Occhi 2 2.957.000 (18.1%). Rai2: The Good Doctor 996.000 (5.4%). Italia1: Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo 953.000 (6.6%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.972.000 (12%), presentazione 1.184.000 (6.1%). Rete4: Controcorrente 836.000 (5.9%). La7: Sacrificate Cassino! 537.000 (3.2%). Tv8: Monuments Man 336.000 (2%). Nove: Brick Mansions 334.000 (1.9%). Iris: Demolition Man 430.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.418.000 (22.4%), Affari Tuoi 4.525.000 (22.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.485.000 (17.5%). Rai2: TG2 Post 967.000 (4.9%). Italia1: NCIS 1.293.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.468.000 (7.4%). Un Posto al Sole 1.733.000 (8.7%). Rete4: Stasera Italia 788.000 (4%) nella prima parte, 678.000 (3.4%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.526.000 (7.6%). Tv8: 100% Italia 392.000 (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 532.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.827.000 (23%,) L’Eredità 3.843.000 (25.2%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.963.000 (17%), Avanti un Altro! Story 2.651.000 (18.1%). Rai2: Hawaii Five O 617.000 (4.4%), NCIS 765.000 (4.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 289.000 (2.2%), CSI 539.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.517.000 (15.5%), Blob 1.002.000 (5.4%), La Gioia della Musica 930.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 685.000 (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 172.000 (1.5%), Lingo – Parole in Gioco 277.000 (1.9%). Tv8: Celebrity Chef 223.000 (1.4%). Nove: Cash or Trash 461.000 (2.9%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 643.000 (11.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 260.000 (8.4%). Canale5: Tg5 Notte 912.000 (10.6%), Una Donna per Amica 334.000 (8.2%). Rai2: Bar Stella 391.000 (3.3%). Rai3: il Tg3 Linea Notte 689.000 (9.8%). Italia1: La Leggenda di Beowulf 263.000 (6.9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 131.000 (4.2%), presentazione 226.000 (5.2%). La7: Il Male si Cela nell’Ombra 314.000 (4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 310.000 (11%), Tg1 Ore 7.00 499.000 (11.3%), TgUnoMattina 765.000 (14.3%), Tg1 Ore 8.00 1.134.000 (20.4%), Uno Mattina 939.000(18.8%), Storie Italiane (prima parte) 1.153.000 (22.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 612.000 (17.5%), Tg5 Mattina 1.172.000 (21%), Mattino Cinque News 1.058.000 (20.8%) nella prima parte, 1.062.000 (20.8%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 205.000 (5.5%), Viva Rai2! Glass Cam 263.000 (6.7%), Viva Rai2! 859.000 (16.4%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 411.000 (7.4%), …E Viva il Videobox 330.000 (5.9%), Radio 2 Social Club 300.000 (6%).

Italia1: Chicago Fire 165.000 (3.2%), Chicago Med 216.000 (4.1%). Rai3: Buongiorno Italia 492.000 (11.4%), Tgr Buongiorno Regione 595.000 (11.1%), Agorà presentazione 482.000 (8.7%), Agorà 486.000 (9.3%), Agorà Extra 305.000 (6.1%). Rete4: Un Detective in Corsia 98.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 135.000 (3.2%), Omnibus (Dibattito) 177.000 (3.3%), Coffee Break 160.000 (3.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.238.000 (21%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.818.000 (17.1%). Canale5: Forum 1.587.000(19.9%). Rai2: I Fatti Vostri 571.000 (8.8%) nella prima parte, 989.000 (9.7%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 324.000 (5.1%), Cotto e Mangiato 317.000 (3.7%), Sport Mediaset 775.000 (5.9%). Rai3: Elisir (presentazione) 208.000 (3.9%), Elisir 315.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 947.000 (11.1%), Quante Storie 719.000 (5.9%), Passato e Presente 481.000 (3.6%). Rete4: Hazzard 115.000 (2%), Il Segreto 142.000 (1.3%), La Signora in Giallo 571.000 (4.3%). La7: L’Aria che Tira 247.000 (4%), L’Aria che Tira (Oggi) 339.000 (3.1%).

Pomeriggio

Rai1: Oggi è un Altro Giorno 1.833.000 (16.6%), presentazione 1.967.000 (15.1%), Sei Sorelle 958.000 (10.7%) Tg1 1.103.000 (12.1%), La Vita in Diretta 2.272.000 (22.7%), presentazione 1.703.000 (19.1%). Canale5: Beautiful 2.793.000 (20.4%), Terra Amara 2.796.000 (21.6%), Uomini e Donne Story 1.887.000 (17.3%), finale 1.445.000 (15.1%), Isola dei Famosi 17 1.351.000 (15%), Un Altro Domani 1.083.000 (12.1%), Pomeriggio Cinque 1.746.000 (17.2%), presentazione 1.341.000 (14.4%), Saluti 1.438.000 (13.4%). Rai2: Giro d‘Italia 1.302.000 (12.2%), Giro Diretta 1.191.000 (10.6%), Giro all’Arrivo 1.666.000 (18.7%), Processo alla Tappa 832.000 (9.2%).

Italia1: I Simpson 563.000 (4.2%) nel primo episodio, 581.000 (4.5%) nel secondo, 630.000 (5.3%) nel terzo, I Griffin 452.000 (4.2%), Lethal Weapon 332.000 (3.5%) nel primo episodio, 329.000 (3.7%) nel secondo, Person of Interest 240.000 (2.5%). Rai3: Tgr 2.211.000 (16.8%), Tgr Leonardo 1.236.000 (10.2%), Rai Parlamento Question Time 344.000 (3.3%), Aspettando… Geo 582.000 (6.5%), Geo 971.000 (9.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 691.000 (5.7%), Tg4 Diario del Giorno 415.000 (4.4%). La7: Tagadà (presentazione) 295.000 (2.3%), Tagadà 378.000 (3.8%), Tagadà Focus 257.000 (2.9%), C’era una volta il Novecento 152.000 (1.6%). Tv8: Le Radici dell’Amore 257.000 (2.8%).

Principali Notiziari della Giornata

TG1

13.30 - 3.723.000 (27.4%)

20.00 - 4.849.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.819.000 (14.3%)

20.30 - 1.441.000 (7.2%)

TG3

14.25 - 1.738.000 (13.6%)

19.00 - 1.995.000 (14.5%)

TG4

11.55 - 325.000 (4%)

18.55 - 668.000 (4.8%)

TG5

13.00 - 3.179.000 (24.7%)

20.00 - 4.149.000 (21.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.312.000 (12.1%)

18.30 - 484.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 507.000 (3.7%)

20.00 - 1.126.000 (5.9%)

