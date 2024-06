PIPPITEL! SU CANALE5 “IO CANTO FAMILY” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.6% E 2.6 MILIONI DI TELEMORENTI. SU RAI1 “ULISSE SPECIALE NORMANDIA” INSEGUE, MA SI FERMA POCO DIETRO (15.1% CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI) - SU RAI2 CATTELAN CON “DA VICINO NESSUNO È NORMALE” CHIUDE CON UN MAGRO 4.4% - SU RAI3 “FAR WEST” AL 3.3%. SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” CON LA MELONI NON VA OLTRE IL 6% E VIENE SUPERATO DA “PIAZZAPULITA” SU LA7 (6.5%) – VESPA (19.7%), “TECHETECHETÈ” (15.2%), “STRISCIA” (18.4%) DAMILANO (6.7%), BERLINGUER (4.2%) GRUBER (8.8%)

ulisse speciale normandia 5

Nella serata di ieri, lunedì 3 giugno 2024, su Rai1 Ulisse Speciale Normandia, 80 anni dallo sbarco ha conquistato 2.494.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 – dalle 21.41 alle 0.42 - Io Canto Family ha incollato davanti al video 2.666.000 spettatori con uno share del 18.6% (Highlights: 986.000 – 17%). Su Rai2 la terza e ultima puntata di Da Vicino Nessuno è Normale è la scelta di 709.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a 734.000 e il 3.6%).

giorgia meloni a quarta repubblica 3

Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere è visto da 1.205.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 – dalle 21.39 alle 22.48 - Far West Speciale segna 624.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 594.000 e il 3%, Next di 7 minuti: 590.000 – 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica, con ospite Giorgia Meloni, totalizza un a.m. di 853.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 908.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 GialappaShow – Edizione Straordinaria ottiene 528.000 spettatori con il 3.1% (presentazione: 484.000 – 2.4%; replica di seconda serata: 203.000 – 3.8%).

ulisse speciale normandia 3

Sul Nove in prima visione Faking It – Bugie Criminali sigla 335 .000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 l’amichevole di calcio Inghilterra-Bosnia raduna .000 spettatori (%). Su Rai4 Predators è visto da .000 spettatori (%). Su Iris Blade-Runner è scelto da .000 spettatori (%). Su RaiMovie Bone Tomahawk registra .000 spettatori (%). Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna .000 spettatori con il %.

Access Prime Time

L’assenza di Affari Tuoi, fa crescere le generaliste Mediaset (ottimo NCIS).

io canto family 5

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.671.000 spettatori (19.7%) e il ritorno di Techetechetè conquista 3.081.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.718.000 spettatori pari al 18.4%. Su Rai2 TG2 Post segna 768.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.583.000 spettatori con il 7.9%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.286.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.644.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 833.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.776.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 427.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 660.000 spettatori (3.3%). Su Real Time Casa a Prima Vista coinvolge 720.000 spettatori (3.6%).

ulisse speciale normandia 2

Preserale

Le repliche di Caduta Libera al 16.7%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 23.9% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.387.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.407.000 spettatori (13.8%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.238.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 477.000 spettatori (3.7%). SWAT raccoglie 625.000 spettatori (3.8%).

nicola porro giorgia meloni

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 571.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.227.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 983.000 spettatori pari al 5.8% e Riserva Indiana raccoglie 896.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Terra Amara interessa 607.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 174.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 240.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori (3.1%).

Daytime Mattina

Greco e Mauro partono bene.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate segna 594.000 spettatori con il 15%. Il TG1 delle 8 è seguito da 939.000 spettatori con il 19.6%. Dopo TG1 l.i.s (826.000 – 18.1%), il debutto di Unomattina Estate intrattiene 790.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 558.000 spettatori con il 17.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.082.000 spettatori con il 22.7%. Mattino Cinque News raccoglie 851.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte e 729.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (I Saluti a 609.000 e il 15.1%).

ulisse speciale normandia 1

Su Rai2 Un’Estate in Vietnam raccoglie 168.000 spettatori (3.8%). Radio2 Social Club è visto da 306.000 spettatori (7.1%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 252.000 spettatori (6.1%). Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 94.000 spettatori (2%) mentre Chicago Fire sigla 131.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 173.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 175.000 spettatori e il 4.2%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 522.000 spettatori pari al 13.8% e TGR Buongiorno Regione convince 545.000 spettatori pari all”11.8%.

da vicino nessuno e normale 5

Agorà convince 246.000 spettatori con il 5.3% (Extra: 226.000 – 5.5%) mentre Re Start totalizza 194.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 100.000 spettatori (2.1%) mentre Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 137.000 spettatori (3.1%). Tempesta d’Amore segna 272.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 134.000 spettatori (3.4%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 199.000 spettatori (4.3%), di 184.000 spettatori (4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 193.000 spettatori (4.7%).

io canto family 1

Daytime Mezzogiorno

Camper parte dal 15.4%.

Su Rai1 la prima puntata della nuova edizione di Camper in Viaggio raccoglie 756.000 spettatori (14.1%) mentre Camper arriva a 1.433.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.187.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 409.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 275.000 spettatori (5.3%). Cotto e Mangiato Menù segna 321.000 spettatori con il 4.2%. Dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi raggiunge 760.000 spettatori con il 7%. Sport Mediaset coinvolge 943.000 spettatori con il 7.8% (Extra: 614.000 – 5.1%).

da vicino nessuno e normale 6

Su Rai3 Elisir Estate – Il Meglio di ottiene 271.000 spettatori (5.6%) e il TG3 delle 12 informa 834.000 spettatori (11.2%). Quante Storie conquista 655.000 spettatori (6.1%) mentre Passato e Presente è seguito da 386.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 307.000 spettatori (6.6%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 659.000 spettatori (6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 274.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 356.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

giorgia meloni a quarta repubblica 2

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.245.000 – 19%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.065.000 spettatori con il 10.1%, nel primo episodio, e 855.000 spettatori con il 10.2%, nels econdo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 868.000 spettatori (11.5%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.117.000 – 15%), Estate in Diretta ha raccolto 1.430.000 spettatori con il 19.6%, nella presentazione dalle 17.08 alle 17.29, e 1.720.000 spettatori con il 20.9%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.254.000 spettatori pari al 19%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.080.000 spettatori con il 18.9%.

io canto family 4

La pillola di Io Canto Family interessa 1.664.000 spettatori con il 15.9%, il daytime de L’Isola dei Famosi segna 1.616.000 spettatori con il 16%. La Promessa ha appassionato 1.632.000 spettatori (20.1%). Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.321.000 spettatori (18%) nella prima parte e a 1.041.000 spettatori (13%) nella seconda parte (I Saluti a 1.110.000 e il 12.2%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (.000 – %), Ore 14 interessa .000 spettatori pari al %. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona .000 spettatori con il %. Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 spettatori (%) nel secondo episodio e .000 spettatori (%) nel terzo episodio.

giorgia meloni a quarta repubblica 1

NCIS New Orleans ha conquistato .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna .000 spettatori (%). L’Isola dei Famosi segna .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori (%). Il Commissario Rex coinvolge .000 spettatori (%) mentre Aspettando… Geo segna .000 spettatori (%) e Geo conquista .000 spettatori (%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto .000 spettatori con il % mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà è visto da .000 spettatori (%) nella presentazione e da .000 spettatori pari al % (#Focus a .000 e il %) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge .000 spettatori (%). Su Tv8 realizza un a.m. di .000 spettatori (%).

ulisse speciale normandia 6

Seconda Serata

Su Rai1 Cose Nostre sigla 357.000 spettatori con il 5.8%. Su Canale5 TG5 Notte coinvolge .000 spettatori (%). Su Rai2 Tango raccoglie 202.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Contract to Kill segna 302.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Rai Parlamento Elezioni segna 228.000 spettatori con l’1.8%. TG3 Linea Notte informa 242.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Per Grazia Ricevuta è la scelta di 166.000 spettatori (4.8%) nella prima parte.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.830.000 (23.5%)

io canto family 6

Ore 20:00 4.003.000 (23.2%)

TG2

Ore 13:00 1.355.000 (12%)

Ore 20:30 1.092.000 (5.7%)

TG3

Ore 14:25 1.330.000 (12.4%)

Ore 19:00 1.572.000 (12.4%)

TG5

Ore 13:00 2.505.000 (21.8%)

Ore 20:00 3.212.000 (18.2%) Prima Pagina 2.653.000 (17%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.167.000 (12.4%)

ulisse speciale normandia 4

Ore 18:30 432.000 (4.5%)

TG4

Ore 11:55 380.000 (5.4%)

Ore 18:55 514.000 (4.1%)

TG LA7

Ore 13:30 553.000 (4.7%)

Ore 20:00 1.331 .000 (7.5%)