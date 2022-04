PIPPITEL! SU CANALE5 IL MATCH DI CHAMPIONS MANCHESTER CITY – REAL MADRID CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.4% DI SHARE E 4.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “LA SCOGLIERA DEI MISTERI” STABILE AL 14.8% - “LA PUPA E IL SECCHIONE” BY BARBARA D’URSO RISALE ALL’8.9% - SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 6.4%, SU RETE4 “FUORI DA CORO” AL 5.2%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 6.7% - AMADEUS CON IL 20.3% BATTE “STRISCINA” (15.7%). PALOMBA (5.3%), GRUBER (7.1%)

Nella serata di ieri, martedì 26 aprile 2022, su Rai1 La Scogliera dei Misteri ha conquistato 3.266.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Manchester City-Real Madrid ha raccolto davanti al video 4.596.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Come ti divento Bella! ha interessato 1.037.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show ha catturato l’attenzione di 1.298.000 spettatori con l’8.9% (presentazione 1.224.000 spettatori – 4.9%).

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.281.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 889.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.372.000 spettatori con uno share del 6.7%. Su TV8 Name That Tune – Indovina la Canzone ha segnato il 2.5% con 486.000 spettatori mentre sul Nove Parker ha catturato l’attenzione di 417.000 spettatori (2%). Su Real Time Primo Appuntamento Crociera segna il 2% con 470.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.824.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 3.492.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 950.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.568.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto .000 spettatori pari al % e Un Posto al Sole ha appassionato 1.556.000 spettatori pari al 6.6%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.184.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.180.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.660.000 spettatori (7.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 448.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 317.000 spettatori con l’1.4%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta al % con .000 spettatori.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.808.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.302.000 spettatori (25.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.272.000 spettatori con il 17.5% di share e Avanti un Altro! 3.160.000 con il 19.2% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 595.000 spettatori con il 3.2% e The Good Doctor 681.000 (3.4%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione Short sigla l’1.8% con 300.000 spettatori e CSI Miami segna il 3.4% con 671.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 2.104.000 spettatori con l’11.7% di share e Blob segna 768.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 891.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 552.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a 202.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 218.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 790.000 spettatori con il 15.2% di share; Uno Mattina dà il buongiorno a 705.000 telespettatori con il 14.3% di share e la prima parte di Storie Italiane interessa a 719.000 spettatori (14.1%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.194.000 spettatori (21.9%) e Mattino Cinque News 1.029.000 spettatori (20.2%) nella prima parte e 1.010.000 (20%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.7% con 236.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 183.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e di 225.000 (4.6%) nel secondo, mentre Chicago P.D. di 262.000 (4.8%) Su Rai3 Agorà convince 338.000 spettatori pari al 6.4% di share e Agorà Extra si porta al 6% con 298.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 107.000 spettatori con share del 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 108.000 spettatori con l’1.6% nelle News e 218.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 160.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 808.000 spettatori (13.2%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.709.000 spettatori (15.9%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.580.000 telespettatori con il 19.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 559.000 spettatori con l’8.4% nella prima parte e 897.000 (8.8%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 392.000 spettatori con il 5.3% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 581.000 spettatori (4.6%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 720.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 303.000 spettatori (5%), il TG delle 12 da 794.000 spettatori (9.4%), Quante Storie si porta al 4.9% con 606.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 522.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 158.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 674.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 303.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte e 508.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie .000 spettatori (%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.844.000 spettatori (15.5%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.043.000 spettatori (20.8%). La Vita in Diretta informa 1.829.000 spettatori con il 17.4% (presentazione 1.425.000 – 15.5%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.507.000 spettatori (17.7%), Una Vita ha convinto 2.421.000 spettatori con il 18.5% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.5% con 2.748.000 spettatori (finale 2.096.000 – 21.1%). Amici interessa a 1.964.000 spettatori (20.1%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a .000 (%);

Brave and Beautiful interessa a 1.613.000 spettatori (17.7%), Pomeriggio Cinque a 1.795.000 spettatori con il 17% (presentazione 1.492.000 – 16.1%, saluti 1.696.000 – 14.4%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 595.000 spettatori (4.7%), Detto Fatto ha convinto 424.000 spettatori con il 4.3% di share e Castle piace a 277.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 558.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 624.000 (4.9%) nel secondo e 538.000 (4.5%) nel terzo. I Griffin è la scelta di 423.000 spettatori (3.9%) e Magnum P.I intrattiene 231.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 243.000 (2.7%) nel secondo.

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.169.000 spettatori (16.1%) e il Tg3 Speciale 394.000 spettatori con il 4% di share; Geo registra 775.000 spettatori con il 7.3% di share (Aspettando Geo .000 – %). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 674.000 spettatori con il 5.4%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 400.000 spettatori con il 3.8% e Tagadà#Focus 310.000 (3.4%). Su TV8 Un Ascensore per due è la scelta di 217.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta convince 790.000 spettatori con l’8.9% di share. Su Canale 5 X-Style ha totalizzato una media di 502.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rai2 Ti Sento segna 378.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna il 5.8% con 423.000 spettatori. Su Italia1 I Griffin viene visto da una media di 311.000 ascoltatori con il 9.2% di share. Su Rete4 Sorelle Assassine ha segnato il 3.8% con 154.000 spettatori.

