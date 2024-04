PIPPITEL! SU CANALE5 LA SERIE TURCA “TERRA AMARA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL FILM “VOLAMI VIA” SI FERMA AL 14.1% - PARTE BENE LA DECIMA EDIZIONE DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE CHE VOLA AL 12.7% - SU RAI3 “PRESADIRETTA” AL 6.9%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.8% - AMADEUS (26%), “STRISCIA” (16.8%). DAMILANO (6.1%) SCAMPINI (3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 1 aprile 2024, Pasquetta, su Rai1 – dalle 21.37 alle 23.10 –Volami Via ha conquistato 2.563.000 spettatori pari al 14.1%. Su Canale5 – dalle 21.34 alle 23.26 – Terra Amara ha incollato davanti al video 3.168.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 – dalle 21.37 alle 0.07 – l’esordio della decima edizione di Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 2.002.000 spettatori pari al 12.7% (presentazione dalle 21.01 alle 21.37 a 957.000 e il 4.9%).

Su Italia1 Mamma ho preso il Morbillo è visto da 941.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 PresaDiretta segna 1.303.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 830.000 e il 4.2%, Più a 1.176.000 e il 7.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 623.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Men in Black International ottiene 472.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Little Big Italy in replica sigla 394.000 spettatori con il 2.7%. Sul 20 Quello che non ti Uccide raduna 287.000 spettatori (1.5%).

Su Rai4 Shock Wave: Ultimatum a Hong Kong è visto da 243.000 spettatori (1.3%). Su Iris Ore 15:17 Attacco al Treno è scelto da 399.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie Cowboy registra 217.000 spettatori (1.1%). Su La5 Una Moglie per Papà segna 202.000 spettatori e l’1.1%. Su La7d l’incontro di Campionato Saudita Al-Ahli – Al-Ittihad segna 25.000 spettatori e lo 0.1%.

Access Prime Time

Il 16.8% per il ritorno a Striscia di Michelle Hunziker al fianco di Gerry Scotti.

stasera tutto e possibile 6

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 5.036.000 spettatori pari al 26% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.240.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.170.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.126.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.322.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 574.000 spettatori con il 3%. Su La7 Uozzap ha interessato 889.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 624.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 443.000 spettatori (2.3%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 429.000 spettatori e il 2.3%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.936.000 spettatori pari al 23.7% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.944.000 spettatori pari al 27%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.646.000 spettatori (13.7%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.552.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 NCIS raccoglie 403.000 spettatori (2.9%). SWAT raccoglie 499.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 458.000 spettatori con il 3.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 573.000 spettatori con il 3.5%.

presa diretta 2

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.017.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 915.000 spettatori pari al 5.4% e Generazione Bellezza raccoglie 913.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Terra Amara interessa 410.000 spettatori (2.5%). Su La7 True Lies raduna 253.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 208.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 414.000 spettatori (2.6%).

Daytime Mattina

Unomattina, senza la concorrenza di Mattino Cinque, si porta al 21.3%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 228.000 spettatori con l’11%. Il TG1 delle 8 è seguito da 789.000 spettatori con il 18.7% (TG1 Economia: 998.000 – 20.7%). Unomattina intrattiene 1.223.000 spettatori con il 21.3% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 1.185.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 317.000 spettatori con il 15.6% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.075.000 spettatori con il 24.4%. Terra Santa Misteriosa raccoglie 740.000 spettatori con il 12.9%.

La Santa Messa raccoglie 613.000 spettatori con il 9.5%. Su Rai2 Mattin Show dà il buongiorno a 63.000 spettatori (2.4%) mentre Un Ciclone in Convento si porta a 97.000 spettatori (2.4%). Radio2 Social Club è visto da 240.000 spettatori (4.1%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 382.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 103.000 spettatori (2.2%) mentre Chicago Fire sigla 193.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 277.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 314.000 spettatori e il 4.8%.

Su Rai3 l’informazione di Rai News raccoglie 98.000 spettatori pari al 5.7%. Lo Straordinario Viaggio di T.S. Spirit convince 129.000 spettatori (2.4%). L’Armata Brancaleone segna 213.000 spettatori e il 3.2%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 70.000 spettatori (1.5%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 136.000 spettatori (2.3%). Il doppio episodio di Tempesta d’Amore segna 257.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 TG La7 ha informato 134.000 spettatori (4.2%), Omnibus Dibattito ha raccolto 209.000 spettatori (4%). A seguire Coffee Break totalizza 298.000 spettatori (4.6%).

Daytime Mezzogiorno

Forum crolla con la replica di Pasquetta.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.242.000 spettatori (18.4%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.645.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.142.000 spettatori con il 14.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 598.000 spettatori (8.6%) nella prima parte e 782.000 spettatori (8.7%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 369.000 spettatori (4.9%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 642.000 spettatori con il 5.8% (Extra: 496.000 – 4.4%). Su Rai3 il TG3 delle 12 informa 785.000 spettatori (9.7%). Quante Storie conquista 618.000 spettatori (5.9%) mentre Passato e Presente è seguito da 438.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 421.000 spettatori (4%). Su La7 Un Povero Ricco interessa a 162.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Pomeriggio

La Volta Buona, al posto del Paradiso, non cresce.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.378.000 spettatori con il 13% nella presentazione e 1.266.000 spettatori con il 13.4%, nella parte centrale, e 1.253.000 spettatori con il 13.5% nel segmento Special che ha sostituito Il Paradiso delle Signore. Dopo una breve edizione del TG1 (1.330.000 – 14.3%), La Vita in Diretta Speciale Pasquetta realizza un ascolto di 1.793.000 spettatori con il 19% nella presentazione e di 2.120.000 spettatori con il 20.5%. Su Canale5 Beautiful conquista 1.975.000 spettatori pari al 17.6% e La Promessa incolla davanti al video 1.537.000 spettatori con il 15.9%.

stasera tutto e possibile 4

Adeline ha fatto compagnia a 1.139.000 spettatori (11.4%). Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (692.000 – 6.2%), Ore 14 interessa 719.000 spettatori pari al 7% mentre BellaMa’ segna 565.000 spettatori pari al 6.1%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 247.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 417.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 456.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio 426.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio, e 287.000 spettatori (3.1%), nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 360.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e 415.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 364.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.949.000 spettatori (18%). La Seconda Vita – Il Paradiso può attendere coinvolge 360.000 spettatori (3.9%) mentre In Cammino segna 299.000 spettatori con il 3.2%. Aspettando… Geo segna 494.000 spettatori (5.3%) e Geo conquista 983.000 spettatori (9.5%).

Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 563.000 spettatori con il 5.5% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 287.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 208.000 spettatori (2%) nella presentazione e da 239.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 Dove mi porta il cuore realizza un a.m. di 217.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Superfantagenio segna 232.000 spettatori e il 2.5%.

Seconda Serata

Bene sia Calcio Totale (dopo Step) che Pressing.

Su Rai1 XXI Secolo sigla 549.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale5 Station 19 raccoglie 1.251.000 spettatori (11.9%). Su Rai2 Calcio Totale raccoglie 644.000 spettatori (8.4%), nella prima parte, e 379.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte più lunga. Su Italia1 Pressing Speciale segna 696.000 spettatori con il 6.4%, negli Highlights, e 520.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 La Buona Crescita – 200 Anni di Cariplo segna 646.000 spettatori e il 5.4%. TG3 Linea Notte informa 287.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Harrow è la scelta di 138.000 spettatori (3.5%). Su La7 Cose Nostre – Malavita è visto da 272.000 spettatori (2.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.807.000 (25%)

Ore 20:00 4.429.000 (25.6%)

TG2

Ore 13:00 1.294.000 (12%)

Ore 20:30 986.000 (5.3%)

TG3

Ore 14:25 1.304.000 (12.5%)

Ore 19:00 1.545.000 (11.5%)

TG5

Ore 13:00 2.147.000 (19.8%)

Ore 20:00 3.513.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.020.000 (10.7%)

Ore 18:30 618.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 215.000 (2.7%)

Ore 18:55 437.000 (3.3%)

TG LA7

Ore 13:30 456.000 (4.1%)

Ore 20:00 1.127.000 (6.4%)

