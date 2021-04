PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “LA FUGGITIVA” REGGE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% DI SHARE E 5 MILIONI DI SPETTATORI – IN RISALITA “L’ISOLA DEI FAMOSI” CON IL 19.9% – VOLA “REPORT” AL 12%, PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.8% - AMADEUS (19.6%), “STRISCIA” (16.9%) - GRUBER (6.9%), PALOMBA (5.1%) – IN SECONDA SERATA SU RAI 1 LA MAGGIONI CON “SETTE STORIE” AFFONDA AL 7% (NONOSTANTE IL TRAINO) E VIENE BATTUTA DA “CHE CI FACCIO QUI” DI IANNACONE SU RAI 3 ALL'8.8%....

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

la fuggitiva

Nella serata di ieri, lunedì 12 aprile 2021, su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha appassionato 5.079.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.09 – l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.439.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Rai2 Troppo Napoletano ha interessato 1.100.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 5 ha intrattenuto 1.540.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 3.066.000 spettatori pari ad uno share del 12.1% (presentazione dalle 21.13 alle 21.29: 1.888.000 – 6.8%).

isola dei famosi 1

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.007.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 Black Rain – Pioggia Sporca ha registrato 380.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti segna 412.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Il Monaco ha raccolto 350 .000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Dracula Untold registra 323.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai4 Mortal ha ottenuto 433.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Giochi di Potere segna 356.000 spettatori pari all’1.4%. Su Sky Cinema 1 Divorzio a Las Vegas ha ottenuto 126.000 spettatori e lo 0.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

In crescita Cortesie per gli Ospiti.

fast & furious 5

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.393.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.662.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.080.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.461.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 – dalle 20.09 alle 20.35 - Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.326.000 spettatori con il 5.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.746.000 spettatori con il 6.4%.

troppo napoletano

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.364.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.198.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.900.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 521.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco in prima visione ha raccolto 514.000 spettatori con l’1.9%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 468.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Uomini e Donne raccoglie 437.000 spettatori con l’1.7% (Finale: 398.000 – 1.4%).

Preserale

Blob al 6.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.251.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.949.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.582.000 spettatori (15.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.903.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 521.000 spettatori (2.7%), NCIS segna 1.026.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 759.000 spettatori con il 4%. CSI Miami ha ottenuto 811.000 spettatori (3.5%).

fast & furious 5 5

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.331.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.503.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 923.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 152.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia Under 30 raccoglie 320.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

TG5 batte TG1 di oltre un punto di share.

isola dei famosi 2

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 561.000 telespettatori con l’11.7%. Il TG1 delle 8 ha raccolto 1.224.000 spettatori con il 19.4%. Uno Mattina raccoglie 1.078.000 spettatori con il 17%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.131.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.319.000 spettatori con il 20.8%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.172.000 spettatori (18.5%), nella prima parte, 1.157.000 spettatori nella seconda parte (18.4%) e 1.030.000 spettatori (15.7%) nei Saluti.

la fuggitiva 5

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 275.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia 1 Rossana segna 118.000 spettatori pari al 2%. Dalle 10.17 alle 12.06, Chicago PD ottiene un ascolto di 341.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Agorà convince 489.000 spettatori pari al 7.7% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 399.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 136.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 211.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 275.000 spettatori pari al 4.3%. Su Tv8 – dalle 9.49 alle 11.47 – Ogni Mattina ha raccolto 67.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mezzogiorno

La Signora in Giallo al 4.5%.

isola dei famosi 3

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.203.000 spettatori con il 15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.970.000 spettatori con il 15.1% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.688.000 telespettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 530.000 spettatori con il 6.3%, nella prima parte, e 1.019.000 spettatori con l’8.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 Cotto e Mangiato – Menù raccoglie 424.000 spettatori con il 3.8%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 898.000 spettatori con il 5.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Elisir ha interessato 568.000 spettatori con il 7%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.208.000 spettatori (11.2%).

report

Quante Storie ha raccolto 898.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente raccoglie 770.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 214.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 737.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 502.000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 685.000 spettatori con il 5.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 103.000 spettatori con lo 0.9%.

ilary blasi 2

Daytime Pomeriggio

Beautiful torna a superare i 3 milioni.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.985.000 spettatori pari al 13.2% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.268.000 spettatori con il 17.8%. Il TG1 ha informato 1.695.000 spettatori con il 13.7%. La Vita Diretta ha raccolto 2.383.000 spettatori con il 17% (presentazione: 1.933.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.044.000 spettatori con il 17.9%. Una Vita ha convinto 2.975.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 3.139.000 spettatori con il 22.3% (finale: 2.771.000 – 21.9%).

nicola porro quarta repubblica

Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.555.000 spettatori (20.1%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.449.000 spettatori con il 19.4%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.256.000 spettatori pari al 18% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.182.000 spettatori con il 16.7%, nella prima parte, a 2.321.000 spettatori nella seconda parte con il 16% (Social: 1.972.000 spettatori – 12.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 768.000 spettatori con il 4.9%. Con Bianca Guaccero in collegamento, Detto Fatto ha ottenuto 597.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.047.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, 1.017.000 spettatori (6.4%), nel secondo episodio e 837.000 spettatori (5.8%) nel terzo episodio.

isola dei famosi

Big Bang Theory segna 594.000 spettatori (4.5%). Friends ha appassionato 416.000 spettatori con il 3.1%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 412.000 spettatori con il 2.9%. Il Punto Z ha ottenuto 402.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.234.000 spettatori con il 19.2%. #Maestri ha coinvolto 509.000 spettatori pari al 3.8%. Aspettando… Geo ha registrato 1.061.000 spettatori con l’8.4%. Geo ha raccolto 1.608.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 901.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 al posto di Tagadà, Eden – Missione Pianeta ha interessato 275.000 spettatori (share del 2%). Uozzap! ottiene 134.000 spettatori con l’1%. Su TV8 Solo io e Te segna 269.000 spettatori con il 2.1%. Vite da Copertina ha raccolto 269.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai4 Siren segna 172.000 spettatori (1.1%) e 160.000 spettatori (1.2%). Su Tv2000 Rosario in Diretta da Lourdes segna 739.000 spettatori con il 5%.

la fuggitiva 2

Seconda Serata

Iannacone meglio della Maggioni.

Su Rai1 – dalle 23.28 alle 0.39 – Sette Storie è stato seguito da 851.000 spettatori con il 7.1% di share. S’è Fatta Notte segna 312.000 spettatori con il 4.4%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 675.000 spettatori pari ad uno share del 16.4%. Su Rai2 W Le Donne segna 370.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 – dalle 23.15 alle 0.00 - Che Ci Faccio Qui raccoglie 1.438.000 spettatori con l’8.8%. il Tg3 Linea Notte segna 659.000 spettatori con il 7.4%. Su Italia1 Tiki Taka è visto da 490.000 spettatori con il 7.4% (presentazione di 9 minuti: 807.000 – 6.3%). Su Rete 4 Guida per la Felicità è stato scelto da 139.000 spettatori con il 2.6% di share.

ilary blasi 1 isola dei famosi 4 fast & furious 5 1 la fuggitiva 1 la fuggitiva 3 la fuggitiva ilary blasi 1 akash kumar