PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 “MÀKARI” CHIUDE BENE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26.3% DI SHARE E OLTRE 6 MILIONI DI SPETTATORI – “L’ISOLA DEI FAMOSI” IN CALO RISPETTO ALLA SCORSA SETTIMANA: 18.8% DI SHARE CON TRE MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “ANCHE STASERA TUTTO È POSSIBILE” AL 5%, PORRO SU RETE 4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 4.7%, SU RAI 3 L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI "PRESA DIRETTA" AL 6.3% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (17.2%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (7.5%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

makari 1

Nella serata di ieri, lunedì 29 marzo 2021, su Rai1 la puntata finale di Màkari ha conquistato 6.451.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha incollato davanti al video 3.394.000 spettatori con uno share del 18.8%. Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.122.000 spettatori pari al 5% (presentazione a 1.031.000 e il 3.7%). Su Italia1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha raccolto 1.487.000 spettatori pari al 5.9%.

valentina persia imita vera gemma 2

Su Rai3 l’ultimo appuntamento con Presadiretta è seguito da 1.628.000 spettatori con il 6.3% (presentazione a 1.330.000 e il 4.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.007.000 spettatori (4.7%). Su La7 Il processo di Norimberga ha registrato 636.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 la replica di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti segna 515.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Breakdown – La trappola è seguito da 393.000 spettatori con l’1.5%. Su RaiMovie Hostiles – Ostili arriva a 468.000 spettatori (1.9%). Su Iris Black Mass – L’ultimo gangster è scelto da 382.000 spettatori (1.5%).

makari 5

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.548.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.733.000 spettatori con il 17.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.089.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 C.S.I. Miami conquista 1.533.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Via dei Matti n°0 è visto da 1.422.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole da 1.861.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.162.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 1.170.000 (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.078.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 595.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 480.000 spettatori con l’1.8%.

isola dei famosi 11

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.787.000 spettatori pari al 19%, mentre L’Eredità è visto da 4.440.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.289.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.549.000 spettatori con il 19.3%. Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans ha raccolto 472.000 spettatori (2.8%) e N.C.I.S. 965.000 spettatori (4.2%).

makari 4

Su Italia1 Amici è seguito da 749.000 spettatori (4.5%) e C.S.I. Miami è visto da 715.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.146.000 spettatori pari al 15.4%, mentre Blob segna 1.128.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 842.000 spettatori (3.7%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 132.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia Under 30 ha conquistato 334.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Little Big Italy sigla 231.000 spettatori pari all’1.2%.

isola dei famosi 2

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 519.000 spettatori (12.4%), mentre Unomattina è visto da 1.014.000 spettatori (16.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 869.000 spettatori (16%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 549.000 spettatori con il 17.3% e Tg5 Mattina 1.403.000 spettatori con il 22.7%;

makari 3

Mattino Cinque ha raccolto 1.063.000 spettatori pari al 17.5% nella prima parte e 923.000 spettatori pari al 17% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 813.000 e il 15%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 196.000 spettatori (3.3%), mentre Tg2 Italia convince 128.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Chicago P.D. – dalle 8:38 alle 12:20 – ottiene un ascolto di 241.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Agorà convince 511.000 spettatori pari all’8.4%. A seguire Mi Manda Raitre segna 296.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Rizzoli & Isles ha raccolto 121.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 219.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 176.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 52.000 spettatori (0.9%).

stasera tutto e' possibile 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 955.000 spettatori (15.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.723.000 spettatori con il 14.7%. Su Canale5 Forum arriva a 1.414.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 372.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 815.000 spettatori (7.7%) nella seconda parte. Su Italia 1, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 807.000 spettatori (5.7%) e Sport Mediaset a 1.103.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Elisir è seguito da 374.000 spettatori (5.9%); il Tg3 delle 12:00 informa 983.000 spettatori (11%); Quante Storie conquista 870.000 spettatori (6.4%);

isola dei famosi 7

Passato e Presente arriva a 693.000 spettatori (4.2%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 152.000 spettatori con l’1.3%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 663.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 298.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 448.000 spettatori con il 3.7% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 Ogni Mattina dopo il Tg conquista 90.000 spettatori (0.6%).

NICOLA PORRO

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.775.000 spettatori (12.9%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.036.000 spettatori (18.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 1.906.000 spettatori con il 16.8% (presentazione a 1.564.000 e il 15.3%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.747.000 spettatori (16.6%) e Una Vita 2.614.000 spettatori (17.3%); Uomini e Donne segna 2.960.000 spettatori pari al 23.1% (Uomini e Donne – Finale a 2.393.000 e il 21.4%); Amici interessa 2.235.000 spettatori (20.8%) e L’Isola dei Famosi 2.087.000 spettatori (20.1%).

makari

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.940.000 spettatori pari al 19.1%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.758.000 spettatori (16.7%) nella prima parte parte e 1.937.000 spettatori (16.2%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.803.000 e il 14%). Su Rai2 Ore 14 ha conquistato 552.000 spettatori con il 3.8%; Detto Fatto ha raccolto 502.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 739.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 756.000 spettatori (5.2%) nel secondo episodio e 620.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio.

riccardo iacona presa diretta

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 424.000 spettatori (3.6%) e Modern Family 315.000 spettatori (3%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 333.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 3.089.000 spettatori (19.4%); Aspettando Geo è seguito da 602.000 spettatori con il 5.7% e Geo da 1.168.000 spettatori con il 10%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 880.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà è visto da 407.000 spettatori (3.3%) e Tagadoc da 192.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Un appartamento per due è scelto da 187.000 spettatori (1.8%). A seguire Vite da Copertina interessa 87.000 spettatori (0.8%). Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes – dalle 18:00 alle 18:29 – è visto da 610.000 spettatori (5.1%).

Seconda Serata

amadeus

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 1.116.000 spettatori con uno share del 9.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 788.000 spettatori pari al 17%. Su Rai2 Ve ne siete mai accorti? segna 394.000 spettatori (4%). Su Italia1 Pitch Black è visto da 473.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Che Ci Faccio Qui interessa 802.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Possession – Una storia romantica è stato scelto da 121.000 spettatori (2.1%). Su La7 TgLa7 informa 146.000 spettatori (2%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel conquista 298.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Con Express – Impatto criminale arriva a 92.000 spettatori (0.7%).

stasera tutto e' possibile 1

makari 1 makari ilary blasi 3 isola dei famosi 6 isola dei famosi 13 makari 2