PIPPITEL! LA FINALE DI EUROPA LEAGUE SI PAPPA TUTTO: LA PARTITA DI CALCIO SIVIGLIA-ROMA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 34.1% DI SHARE E 6.5 MILIONI DI SPETTATORI - IL FILM DI CANALE5 “UNA FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO” SI FERMA AL 8.5% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” ALL’11.3% - SU RETE4 “ZONA BIANCA ESTATE” AL 3.6%, SU LA7 “ATLANTIDE ALBUM” (2%) - VESPA (23.5%), “STRISCIA” (15.7%) - DAMILANO (6.8%), GRUBER (6.5%), PALOMBA (3.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

SIVIGLIA ROMA 45

Mercoledì sera dominato dalla finale di Europa League, quello di ieri 31 maggio 2023, con la partita di calcio Siviglia-Roma che ha conquistato una media di 6.507.000 spettatori con il 34.1% (ai rigori erano sintonizzati in 6.591.000 pari al 48% di share). Il film di Canale5 Una famiglia all'improvviso si è invece fermato a 1.612.000 con l'8.5%. Neanche scalfita dal calcio, Federica Sciarelli su Rai3 con Chi l'ha visto? - incentrato perlopiù sugli sviluppi dell'omicidio di Giulia Tramontano - ha conquistato una media di 2.120.000 affezionati con l'11.3% di share.

una famiglia all improvviso 3

Nella sfida dell'approfondimento, Giuseppe Brindisi con Zona Bianca Estate su Rete4 - con 572.000 e il 3.6% di share ha battuto Andrea Purgatori con Atlantide Album su La7 e i suoi 311.000 con il 2.0%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

1) Siviglia-Roma (Rai1) - 6.507.000

2) Chi l'ha visto? (Rai3) - 2.120.000

3) Una famiglia all'improvviso (Canale5) - 1.612.000

4) Pirati dei Caraibi V (Italia1) - 963.000

5) The Good Doctor (Rai2) - 960.000

6) Siviglia-Roma (Sky Sport Uno) - 606.000

7) Zona Bianca Estate (Rete4) - 572.000

8) Atlantide Album (La7) - 311.000

9) La memoria del cuore (Tv8) - 283.000

10) Un paese quasi perfetto (Nove) - 240.000

SIVIGLIA ROMA 1

In access prime time, Bruno Vespa con i suoi Cinque Minuti su Rai1 totalizza il 23.5%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 raccoglie il 15.7%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 conquista il 6.8%, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 raduna il 6.5%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 complessivamente il 3.3%, e Tg2 Post il 3.0%.

In fascia mattutina, Fiorello con Viva Rai2! svetta al 19.4%, mentre al pomeriggio sempre su Rai2 Milo Infante con Ore14 cresce al 6.6% e, su Rai1, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 conquista il 23.2%. Ma vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

chi l'ha visto

Prima Serata

Rai1: Siviglia-Roma 6.507.000 (34.1%). Canale5: Una Famiglia all’Improvviso 1.612.000 (8.5%). Rai2: The Good Doctor 6 960.000 (4.7%). Italia1: Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar 963.000 (5%). Rai3: Chi l’ha Visto? 2.120.000 (11.3%), presentazione 1.760.000 (8.4%). Rete4: Zona Bianca 572.000 (3.6%), presentazione: 596.000 – 2.8%). La7: Atlantide Album 311.000 (2%). Tv8: La Memoria del Cuore 283.000 (1.4%). Nove: Un Paese Quasi Perfetto 240.000 (1.2%). 20: The Transporter 653.000 (3.2%). Sky Sport Uno Siviglia-Roma 606.000 (3.2%).

Access Prime Time

SIVIGLIA ROMA 11

Rai1: Cinque Minuti 4.199.000 (23.5%). Canale5: Striscia la Notizia 3.161.000 (15.7%). Rai2: Tg2 Post 621.000 (3%). Italia1: NCIS 1.183.000 (6.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.268.000 (6.8%), Un Posto al Sole 1.796.000 (8.8%). Rete4: Stasera Italia 755.000 (4.1%) nella prima parte, 601.000 (2.9%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.300.000 (6.5%). Tv8: 4 Hotel 295.000 (1.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 310.000 (1.6%). Real Time: Casa a Prima Vista332.000 (1.7%).

Preserale

una famiglia all improvviso 1

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.802.000 (24.5%), L’Eredità 3.719.000 (26.1%). Canale5: Avanti il Primo! Story1.844.000 (17.5%), Avanti un Altro! Story 2.540.000 (18.8%). Rai2: Hawaii Five O 541.000 (4.2%), NCIS 725.000 (4.5%). Italia1: Studio Aperto Mag 346.000 (2.9%), FBI Most Wanted 430.000 (2.7%). Rai3: TgR 2.125.000 (14.2%), Blob890.000 (5.4%), Via dei Matti N.0 766.000 (4.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 777.000 (4.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 142.000 (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 245.000 (1.9%). Tv8: 4 Ristoranti 242.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 392.000 (2.6%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 512.000 (12.6%). Canale5: Tg5 Notte 396.000 (4.3%). Rai2: Bar Stella Distillato 353.000 (2.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 718.000 (9.7%). Italia1: Parto col Folle 322.000 (4.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 79.000 (2.5%), presentazione 146.000 (3.3%).

SIVIGLIA ROMA 55

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 288.000 (11.1%), TG1 Ore 7.00 350.000 (8.9%), TgUnoMattina 473.000 (10.3%), Tg1 Ore 8.00 776.000 (16.4%), Uno Mattina 646.000 (16.7%), Storie Italiane (prima parte) 693.000 (18%). Canale5: Prima Pagina Tg5 551.000 (17%), Tg5 Mattina 1.009.000 (21.6%), Mattino Cinque News 821.000 (20.8%) nella prima parte, 746.000 (19.6%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 280.000 (8.3%), Viva Rai2! Glass Cam 361.000 (9.7%), Viva Rai2! 930.000 (19.4%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 428.000 (9.1%), …E Viva il Mini Videobox 306.000 (6.8%), Radio 2 Social Club 253.000 (6.5%).

zona bianca

Italia1: Chicago Fire 92.000 (2.2%), Chicago PD 158.000 (3.6%). Rai3: Buongiorno Italia 413.000 (10.5%), Tgr Buongiorno Regione 558.000 (11.3%), Agorà (presentazione) 284.000 (6.1%), Agorà 238.000 (5.9%), Agorà Extra 183.000 (4.8%). Rete4: Un Detective in Corsia 94.000 (2.5%). La7: Omnibus (News) 116.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 168.000 (4%), Coffee Break 161.000 (4.2%).

siviglia roma dybala

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 795.000 (16.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.625.000 (17.4%). Canale5: Forum 1.510.000 (22.4%). Rai2: Relazione del Governatore della Banca d’Italia 206.000 (4.3%), I Fatti Vostri 759.000 (8.6%). Italia1: Cotto e Mangiato 230.000 (3%), Sport Mediaset 705.000 (6%), Extra 538.000 (4.4%). Rai3: Elisir (presentazione) 203.000 (5.1%), Elisir 275.000 (5.6%), Tg3 Ore 12.00 798.000 (10.8%), Quante Storie 522.000 (4.8%), Passato e Presente 461.000 (3.8%). Rete4: Hazzard 176.000 (3.7%), Il Segreto 157.000 (1.6%), La Signora in Giallo 657.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 233.000 (4.6%), L’Aria che Tira (Oggi) 338.000 (3.5%).

una famiglia all improvviso 2

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.247.000 (18.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.550.000 (16.8%), presentazione 1.522.000 (13.4%), Sei Sorelle 980.000 (13.7%), Tg1 1.124.000 (15.9%), La Vita in Diretta 1.988.000 (23.2%), presentazione 1.495.000 (20.2%). Canale5: Beautiful 2.561.000 (21.2%), Terra Amara 2.539.000 (22.8%), La Promessa 2.029.000 (22.3%), L’Isola dei Famosi 171.515.000 (20%), Un Altro Domani 1.271.000 (17.7%), Pomeriggio Cinque 1.369.000 (16%), presentazione 1.202.000 (15.7%), Saluti 1.361.000 (14.4%). Rai2: Ore 14 688.000 (6.6%), Squadra Speciale Cobra 11 284.000 (3.6%) nel primo episodio, 316.000 (4.5%) nel secondo.

atlantide 3

Italia1: I Simpson 467.000 (3.9%) nel primo episodio, 541.000 (4.9%) nel secondo, 488.000 (4.8%) nel terzo, I Griffin356.000 (3.9%), Lethal Weapon 285.000 (4.8%), nel primo episodio, 296.000 (4.1%) nel secondo, Person of Interest 314.000 (3.8%). Rai3: Tgr 1.930.000 (16.4%), Rai Parlamento Question Time 289.000 (3.3%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 331.000 (4.7%), Geo Magazine 773.000 (9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 721.000 (6.9%), Tg4 Diario del Giorno 384.000 (5.1%). La7: Tagadà (presentazione) 294.000 (2.7%), Tagadà 272.000 (3.2%), Tagadà Focus 246.000 (3.5%), C’era una volta il Novecento 89.000 (1.1%). Tv8: Amore al Primo Scatto 242.000 (3.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.015.000 (24.8%)

20.00 - 4.219.000 (25%)

TG2

dybala

13.00 - 1.514.000 (13.3%)

20.30 - 1.088.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.170.000 (10.7%)

19.00 - 1.435.000 (11.4%)

TG4

11.55 - 214.000 (3%)

18.55 - 492.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.669.000 (23.1%)

20.00 - 3.638.000 (21.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 982.000 (10.5%)

18.30 - 435.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 546.000 (4.5%)

20.00 - 1.088.000 (6.3%)