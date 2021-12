PIPPITEL! FINALE DA RECORD PER IL FINALE DI “BLANCA”: LA FICTION DI RAI 1 HA CHIUSO LA PRIMA STAGIONE CON IL 27.9% DI SHARE E 5.8 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “IL PRIMO NATALE” CON FICARRA E PICONE FRENA AL 15.9% - FLOPPA SU RAI 2 “IL CIRCOLO DEGLI ANELLI SOTTO L’ALBERO” CHE RACIMOLA UN MISERO 1.9% - SU ITALIA1 “LE IENE SHOW” CALA AL 7.9% - SU RAI 3 “CARTABIANCA” NON VA OLTRE IL 6.1% - AMADEUS (20.2%), “STRISCIA” (16.3%), PALOMBA (4.3%), GRUBER (6.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

blanca

Nella serata di ieri, martedì 21 dicembre 2021, su Rai1 il finale di Blanca ha appassionato 5.8 milioni di spettatori pari al 27.94% (presentazione di 2 minuti: 5.411.000 – 22.79%). Su Canale 5 la prima visione del film Il Primo Natale, con Ficarra e Picone, ha raccolto davanti al video 3.339.000 spettatori pari al 15.95% di share. Su Rai2 – dalle 21.23 alle 0.31 – lo speciale Il Circolo degli Anelli Sotto l’Albero ha interessato 359.000 spettatori pari all’1.96% di share.

IL PRIMO NATALE 2

Su Italia 1 Le Iene Show, con Iva Zanicchi, ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 7.92% (presentazione: 900.000 – 3.79%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.190.000 spettatori pari ad uno share del 6.11% (presentazione di 12 minuti: 1.116.000 – 4.7%). Su Rete4 The Bourne Identity totalizza un a.m. di 752.000 spettatori con il 3.66% di share. Su La7 Atlantide Files – Le Grandi Battaglie ha registrato 369.000 spettatori con uno share dell’1.89%. Su Tv8 Karate Kid – Per Vincere Domani segna 190.000 spettatori con lo 0.94%.

blanca

Sul Nove Lara Croft: Tomb Raider ha raccolto 164.000 spettatori con lo 0.77%. Sul 20 Ghost Rider Spirito di Vendetta segna 332.000 spettatori e l’1.45%. Su Rai4 Il Genio della Truffa registra 152.000 spettatori con lo 0.7%. Su Iris I Berretti Verdi segna 295.000 spettatori e l’1.38%. Su La5 Grande Fratello Vip in replica ha ottenuto 274.000 spettatori pari all’1.83% (Night: 154.000 – 4.03%). Su Real Time C’era una volta l’amore ha ottenuto 149.000 spettatori con lo 0.63%. Su Top Crime Harrow segna 310.000 spettatori e l’1.35%. Su Sky e DAZN (parte rilevata da Auditel) Genoa-Atalanta ha ottenuto nel complesso 554.000 spettatori e il 2.36%. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Juventus-Cagliari ha ottenuto 451.000 spettatori e l’1.92%.

Ascolti TV Access Prime Time

Un Posto al sole al 7.3%.

le iene show

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.825.000 spettatori con il 20.24%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.891.000 spettatori con uno share del 16.32%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 792.000 spettatori con il 3.31%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.158.000 spettatori con il 4.89%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.444.000 spettatori (6.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.750.000 spettatori (7.31%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.013.000 individui all’ascolto (4.34%), nella prima parte, e 829.000 spettatori (3.47%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.603.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha divertito 346.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove una replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 348.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

In crescita Bull che stacca CSI Miami.

blanca

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.066.000 spettatori (19.53%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.473.000 spettatori (24.11%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.263.000 spettatori (14.62%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.185.000 spettatori (17.42%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 486.000 spettatori (2.84%) mentre Bull ha raccolto 847.000 spettatori (4.02%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 546.000 spettatori con il 3.25%. CSI Miami ha ottenuto 580.000 spettatori (2.84%).

IL PRIMO NATALE

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.015.000 spettatori con il 15.31%. Blob segna 1.238.000 spettatori con il 5.78%. #Tretre3 segna 1.016.000 spettatori e il 4.56%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 872.000 individui all’ascolto (4.06%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 177.000 spettatori (share dell’1.22%), nel primo episodio, e 212.000 spettatori (share dell’1.18%), nel secondo episodio. Su Tv8 4 Hotel raccoglie 233.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 224.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Testa a testa alle 8 tra TG1 e TG5.

blanca 6

Su Rai1 Uno Mattina ha interessato 597.000 telespettatori con l’11.86%, nella lunga presentazione, e – dopo il TG1 delle 8 (1.120.000 – 20.66%) – ha raccolto 989.000 spettatori con il 18.36%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 799.000 spettatori (15.73%). Su Canale5 TG5 – Mattina ha informato 1.114.000 spettatori con il 20.38%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 977.000 spettatori con il 18.25%, nella prima parte, e 920.000 spettatori con il 18.05% nella seconda parte (I Saluti: 857.000 – 17.05%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 224.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 115.000 spettatori (2.29%).

scazzo tra bianca berlinguer e francesco borgonuovo a cartabianca 2

Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 810.000 spettatori con il 14.54%. Agorà convince 480.000 spettatori pari all’8.88% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 352.000 spettatori con il 6.86%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 138.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 3.54%, nelle News, e 158.000 spettatori con il 2.91%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 160.000 spettatori pari al 3.13%. Su Rai Sport – dalle 9.58 alle 11.05 – la Coppa del Mondo Femminile di Sci ha raccolto 124.000 spettatori e il 2.45%.

Daytime Mezzogiorno

Tracollo Sport Mediaset.

blanca 7

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 825.000 spettatori con il 14.72%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.753.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.358.000 telespettatori con il 17.59%. Dopo il TGSport Giorno (201.000 – 45), su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 535.000 spettatori (8.41%), nella prima parte, e 808.000 spettatori (8.07%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 139.000 spettatori con il 2.23%. Dopo Cotto e Mangiato Menù Giovani (244.000 – 2.79%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 476.000 spettatori con il 3.84%. Sport Mediaset ha ottenuto 514.000 spettatori con il 3.7% (Extra: 460.000 – 3.3%). Su Rai3 Elisir segna 378.000 spettatori con il 6.6% (presentazione: 239.000 – 4.8%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 948.000 spettatori (11.26%). Quante Storie ha raccolto 783.000 spettatori (7.48%).

scazzo tra bianca berlinguer e francesco borgonuovo a cartabianca 5

Passato e Presente ha interessato 622.000 spettatori con il 4.52%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 117.000 spettatori con il 2.13%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 184.000 spettatori con l’1.75%. La Signora in Giallo ha ottenuto 609.000 (4.56%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 249.000 spettatori con share del 4.34% nella prima parte, e 369.000 spettatori con il 3.45% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Rai Sport – dalle 12.58 alle 13.59 – la Coppa del Mondo Femminile di Sci ha raccolto 271.000 spettatori pari al 2.02%.

Daytime Pomeriggio

Il daytime di Amici oltre il 20%.

blanca 5

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.883.000 spettatori pari al 15.04% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.952.000 spettatori con il 17.5%. Dopo il TG1 Economia (1.646.000 – 14.77%), Vita in Diretta ha raccolto 1.904.000 spettatori (16.17%), nella presentazione di 16 minuti, e 2.133.000 spettatori (16.34%) dalle 17.25 alle 18.36. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.552.000 spettatori con il 18.16%. Una Vita ha convinto 2.367.000 spettatori con il 17.65% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.752.000 spettatori con il 23.04% (finale: 2.390.000 – 21.73%). Il daytime di Amici ha interessato 2.289.000 spettatori con il 20.46%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.121.000 spettatori con il 19.42%.

il primo natale

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.903.000 spettatori pari al 16.39% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.650.000 spettatori con il 13.63%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.46, e 1.712.000 spettatori con il 12.83% nella seconda parte (Saluti: 1.669.000 – 11.69%). Su Rai2 Il Miglior Natale della Mia Vita ha raccolto 384.000 spettatori con il 2.98%. Detto Fatto ha ottenuto 443.000 spettatori con il 3.95%. Una Parola di Troppo ha interessato 473.000 spettatori con il 3.87%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 481.000 spettatori (3.51%), nel primo episodio, 613.000 spettatori (4.66%), nel secondo episodio, e 508.000 spettatori (4.07%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 402.000 spettatori (3.52%). Big Bang Theory ha appassionato 330.000 spettatori con il 2.95%.

blanca 4

Due Uomini e Mezzo ha interessato 322.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.608.000 spettatori con il 18.88%. #Maestri ha coinvolto 471.000 spettatori pari al 4.16%. Aspettando Geo… ha raccolto 892.000 spettatori con il 7.97%. Geo ha registrato 1.653.000 spettatori con il 12.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 704.000 spettatori con il 5.44%. Su La7 Tagadà interessato 347.000 spettatori con il 2.96% (presentazione di 17 minuti: 362.000 – 2.71%). Tagadoc ha raccolto 152.000 spettatori con l’1.28%. Su TV8 il film Come Salvare il Natale ha raccolto 396.000 spettatori con il 3.5%. A seguire – dalle 17.26 – il film La Città del Natale segna 345.000 spettatori e il 2.5%.

Seconda Serata

Il 7.45% per la TGR dopo mezzanotte.

IL CIRCOLO DEGLI ANELLI SOTTO L’ALBERO

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.193.000 spettatori con il 15.48% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 717.000 spettatori pari ad uno share del 6.79%. Su Rai2 Data Comedy Show segna 100.000 spettatori con l’1.74%. Su Rai 3 l’informazione della TGR (durata 4 minuti) segna 718.000 spettatori con il 7.45% mentre il TG3 raccoglie 573.000 spettatori con il 6.63% (durata 11 minuti). Più tardi, sempre su Rai3, l’informazione di Rai News raccoglie 140.000 spettatori con il 3.33% (durata 64 minuti). Su Italia1 I Griffin è visto da 352.000 spettatori (8.39%) e da 258.000 spettatori (7.74%). Su Rete 4 il film Le Parole che non ti ho detto è stato scelto da 155.000 spettatori con il 2.54% di share. Su Rai Sport Novantesimo Minuto Speciale segna 53.000 spettatori e lo 0.4%.

Telegiornali

TG1

blanca 1

Ore 13.30 3.378.000 (24.07%)

Ore 20.00 5.245.000 (24.15%)

TG2

Ore 13.00 1.706.000 (13.41%)

Ore 20.30 1.385.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.738.000 (13.15%)

Ore 19.00 2.309.000 (13.34%)

TG5

Ore 13.00 2.722.000 (21.11%)

Ore 20.00 4.287.000 (19.41%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.084.000 (10.3%)

Ore 18.30 668.000 (4.54%)

TG4

blanca 8

Ore 12.00 284.000 (3.55%)

Ore 18.55 639.000 (3.65%)

TGLA7

Ore 13.30 464.000 (3.21%)

Ore 20.00 1.143.000 (5.18%)

blanca maria chiara giannetta blanca 1 maria chiara giannetta blanca