PIPPITEL! IL “GRANDE FRATELLO VIP” CHIUDE CON IL BOTTO DOPO SEI MESI: SU CANALE5 L’ULTIMA PUNTATA È STATA VISTA DA 3.6 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 26% DI SHARE – SU RAI1 “VOSTRO ONORE” CALA AL 15.4% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” CON IL 7.7% SUPERA “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE4 AL 5.6% - SU ITALIA1 “FREEDOM – OLTRE IL CONFINE” AL 4.7% - AMADEUS (19.4%) BATTE “STRISCIA” (16.8%), PALOMBA (4.6%) GRUBER (7.9%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

grande fratello vip 4

Nella serata di ieri, lunedì 14 marzo 2022, su Rai1 la fiction Vostro Onore ha appassionato 3.262.000 spettatori pari al 15.49%. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.50 - Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.659.000 spettatori pari al 26.06% di share (presentazione di 1 minuto e mezzo: 4.473.000 – 18.13%; qui i dati di tutte le finali).

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.223.000 spettatori pari al 5.11% di share, nel primo episodio, e 933.000 spettatori pari al 5.02%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 985.000 spettatori con il 4.72% (presentazione di 19 minuti: 828.000 – 3.3%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari ad uno share del 7.76% (presentazione: 994.000 – 3.95%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 980.000 spettatori con il 5.67% di share.

la serie tv vostro onore 5

Su La7 Sherlock – L’Abominevole Sposa ha registrato 500.000 spettatori con uno share del 2.22% mentre a seguire in seconda serata Sherlock – I Mastini di Baserville segna 201.000 spettatori con l’1.71%. Su Tv8 Sahara segna 336.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Mai Stati Uniti ha raccolto 371.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Amici x la Morte segna 408.000 spettatori con l’1.82%. Su Rai4 L’Acchiappasogni registra 172.000 spettatori con lo 0.8%. Su Iris Scarface raggiunge 341.000 spettatori pari all’1.81%. Su Rai Movie La collera di Dio ha ottenuto 272.000 spettatori con l’1.17%.

Ascolti TV Access Prime Time

grande fratello vip 7

Prima della finale del GF Vip, Scotti e Graci (al posto della Manzini) al 16.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.879.000 spettatori con il 19.45%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.219.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.265.000 spettatori con il 5.01%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.468.000 spettatori con il 5.93%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.201.000 spettatori (5.03%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.684.000 spettatori (6.72%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.122.000 individui all’ascolto (4.62%), nella prima parte, e 1.082.000 spettatori (4.28%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.002.000 spettatori (7.96%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 344.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove la replica di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 233.000 spettatori con lo 0.9%.

presa diretta 2

Preserale

Insinna allunga le distanze.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.436.000 spettatori (20.75%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.013.000 spettatori (24.97%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.331.000 spettatori (14.78%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.597.000 spettatori (18.42%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 733.000 spettatori (3.87%) mentre The Good Doctor ha raccolto 699.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 426.000 spettatori con il 2.37%. CSI Miami ha ottenuto 691.000 spettatori (3.16%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.567.000 spettatori con il 12.17%. Blob segna 1.045.000 spettatori con il 4.57%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 848.000 individui all’ascolto (3.65%). Su La7 – dalle 17.01 alle 19.51 - TGLA7 Speciale ha raccolto 594.000 spettatori (share del 3.98%). Su Tv8 4 Hotel raccoglie 252.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy registra 224.000 spettatori con l’1.1%.

grande fratello vip 3

Daytime Mattina

Italia1 al 5% col cartone animato degli anni 80 Lovely Sara.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria – dalle 6.59 alle 9.01 – ha informato 997.000 spettatori con il 17.95%. A seguire Uno Mattina Speciale dà il buongiorno a 1.005.000 telespettatori con il 18.26%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 895.000 spettatori (16.79%). Su Canale5 TG5 Mattina ha informato 1.213.000 spettatori con il 20.56%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 987.000 spettatori con il 17.42%, nella prima parte, e 1.043.000 spettatori con il 19.57% nella seconda parte (I Saluti: 882.000 – 16.48%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 214.000 spettatori con il 3.83%.

la serie tv vostro onore 4

Su Italia 1 Lovely Sara segna 289.000 spettatori con il 4.98%. Chicago Fire ottiene un ascolto di 175.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 205.000 spettatori (3.81%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 199.000 spettatori (3.59%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione segna 716.000 spettatori con il 12.51%. Agorà convince 416.000 spettatori pari al 7.2% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 306.000 spettatori con il 5.74%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 166.000 spettatori (3.11%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 142.000 spettatori con il 3.14%, nelle News, e 295.000 spettatori con il 5.08%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 251.000 spettatori pari al 4.7%. Su La5 Brave and Beautiful segna 74.000 spettatori e l’1.37%.

grande fratello vip 2

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 967.000 spettatori con il 15.42%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.762.000 spettatori con il 15.13%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.560.000 telespettatori con il 18.16%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 582.000 spettatori (8.13%), nella prima parte, e 1.020.000 spettatori (9.06%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 239.000 spettatori con il 3.03%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 722.000 spettatori con il 5.44%. Sport Mediaset ha ottenuto 799.000 spettatori con il 5.48%.

quarta repubblica

Su Rai3 Elisir segna 345.000 spettatori con il 5.39% (presentazione: 230.000 – 4.24%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 903.000 spettatori (9.62%). Quante Storie ha raccolto 750.000 spettatori (5.64%). Passato e Presente ha interessato 567.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 177.000 spettatori con il 2.92%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 186.000 spettatori con l’1.59%. La Signora in Giallo ha ottenuto 676.000 (4.75%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 424.000 spettatori con share del 6.51% nella prima parte, e 660.000 spettatori con il 5.54% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tagadà raggiunge Detto Fatto.

jessica selassie vince il gf vip 1

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.721.000 spettatori pari al 13.7% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.014.000 spettatori con il 18.51%. Dopo il TG1 Economia (1.489.000 – 13.99%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.763.000 spettatori (15.52%), nella presentazione, e 2.125.000 spettatori (16.45%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.551.000 spettatori con il 17.82%. Una Vita ha convinto 2.370.000 spettatori con il 17.44% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.792.000 spettatori con il 23.41% (finale: 2.347.000 – 21.09%). Il daytime di Amici ha interessato 1.956.000 spettatori con il 18.15%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.914.000 spettatori con il 18.02%.

la serie tv vostro onore 3

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.721.000 spettatori pari al 15.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.564.000 spettatori con il 13.58%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.37, e 1.873.000 spettatori con il 14.58% dalle 17.41 alle 18.26 (Saluti: 1.744.000 – 12.01%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 623.000 spettatori con il 4.72%. Detto Fatto ha ottenuto 445.000 spettatori con il 4.03%. Dalle 17.29 alle 18.59, Speciale TG2 – Bombe, Profughi e Negoziati ha interessato 404.000 spettatori con il 2.98%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 607.000 spettatori (4.33%), nel primo episodio, 706.000 spettatori (5.26%), nel secondo episodio, e 556.000 spettatori (4.44%), nel terzo episodio.

grande fratello vip 1

Big Bang Theory ha appassionato 398.000 spettatori con il 3.49%. The Goldbergs segna 283.000 spettatori (2.63%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 296.000 spettatori con il 2.38%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.428.000 spettatori con il 17.32%. TG3 Speciale ha coinvolto 564.000 spettatori pari al 5.02%. Dalle 17 alle 17.11, Aspettando Geo… ha raccolto 754.000 spettatori con il 6.84%. Geo ha registrato 1.381.000 spettatori con il 10.56%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 768.000 spettatori con il 5.88%. Dalle 15.38 alle 16.41, TG4 Diario di Guerra segna 344.000 spettatori e il 3.13%. Su La7 Tagadà interessato 463.000 spettatori con il 4.02% (presentazione: 504.000 – 3.73%). Tagadà Focus ha raccolto 498.000 spettatori con il 4.68%. Su TV8 il film La Ricetta dell’Amore ha raccolto 232.000 spettatori con il 2.1%.

Seconda Serata

La Mannoia chiude col 4.6%.

jessica selassie vince il gf vip 3

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 657.000 spettatori con il 6.44% di share. S’è Fatta Notte ha ottenuto 234.000 spettatori con il 3.56%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Restart segna 274.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella ha raccolto 650.000 spettatori con il 4.57%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 412.000 spettatori con il 4.75%. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 362.000 spettatori con il 5.09% (presentazione: 520.000 – 4.28%). Su Rete 4 il telefilm Motive è stato scelto da 179.000 spettatori con il 2.99% di share.

le sorelle selassie

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.393.000 (23.39%)

Ore 20.00 5636.000 (24.32%)

TG2

Ore 13.00 2.133.000 (15.25%)

Ore 20.30 1.529.000 (6.25%)

TG3

Ore 14.25 1.489.000 (11.1%)

Ore 19.00 2.219.000 (11.95%)

TG5

Ore 13.00 2.958.000 (20.98%)

Ore 20.00 4.588.000 (19.58%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.203.000 (10.28%)

Ore 18.30 646.000 (4.27%)

TG4

Ore 12.00 296.000 (3.31%)

jessica selassie vince il gf vip 2

Ore 18.55 795.000 (4.18%)

TGLA7

Ore 13.30 745.000 (5.18%)

Ore 20.00 1.600.000 (6.82%)

