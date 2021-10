PIPPITEL! “TALE E QUALE” DOMINA LA SERATA (4,2 MLN – 21.8%). I TELEMORENTI PREFERISCONO ASSISTERE ALLA VITTORIA DI PRETELLI-CLEMENTINO PIUTTOSTO CHE AGLI SCAZZI TRA BRUGANELLI-VOLPE AL "GF VIP" (2,6 MLN – 17%) - SU ITALIA1 JOHN RAMBO HA RACCOLTO 1.125.000 SPETTATORI (5%). PALOMBA (4.5%), GRUBER (7.5%)…

Da davidemaggio.it

tale e quale

Nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre 2021, su Rai1 Tale e Quale Show dalle 21:39 alle 00:03 ha conquistato 4.204.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:46 all’1:08 ha incollato davanti al video 2.641.000 spettatori con uno share del 17% (Night dall’1:13 all’1:21 a 1.208.000 e il 24.8%, Live dall’1:24 all’1:31 a 734.000 e il 17%). Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.172.000 spettatori (5%) e Bull 817.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 John Rambo ha raccolto 1.125.000 spettatori (5%).

Su Rai3 Vivere è visto da 707.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.077.000 spettatori (6.4%). Su La7 Propaganda Live registra 845.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Gomorra 4 in replica segna 406.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.069.000 spettatori (4.7%). Sul 20 la partita Germania-Romania valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 è vista da 525.000 spettatori (2.3%). Su Iris Il texano dagli occhi di ghiaccio arriva a 522.000 spettatori (2.6%). Su RaiMovie La ballerina del Bolshoi sigla 374.000 spettatori (1.7%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è la scelta di 609.000 spettatori (2.7%).

Access Prime Time

tale e quale

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.572.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.803.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 848.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.189.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.241.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole da 1.639.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.001.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 973.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.730.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età sigla 387.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco raccoglie 429.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 434.000 spettatori (1.9%).

tale e quale show 5

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.642.000 spettatori pari al 18.8%, mentre L’Eredità è visto da 4.028.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.989.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 3.210.000 spettatori (18.9%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha raccolto 713.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 579.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.796.000 spettatori pari al 15.1%, mentre Blob segna 1.091.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 837.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 80.000 spettatori (0.6%) nel primo episodio e 159.000 spettatori (1%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 201.000 spettatori (1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 134.000 spettatori (0.7%).

cristiano malgioglio e carlo conti

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 631.000 spettatori (13.1%) nella presentazione dalle 7:09 alle 7:56 e 918.000 spettatori (17.6%) dalle 8:36 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.265.000 spettatori (22.9%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 764.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6:00 alle 7:56 informa 566.000 spettatori con il 16.4% e Tg5 Mattina 976.000 spettatori con il 17.8%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 841.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte e 832.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte (I Saluti a 686.000 e il 14%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 250.000 spettatori (4.9%), mentre Tg2 Italia è visto da 171.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 92.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 157.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 173.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 intrattiene 552.000 spettatori pari al 12.9%, mentre TgR – Buongiorno Regione informa 781.000 spettatori pari al 14.7%. A seguire Agorà convince 410.000 spettatori pari al 7.7% (Extra a 252.000 e il 5.2%), mentre Elisir segna 335.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 284.000 e il 5.8%). Su Rete4 The Closer ha raccolto 86.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 209.000 spettatori (4.1%) e Coffee Break di 174.000 spettatori (3.6%).

carlo conti

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 889.000 spettatori (15%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.591.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.497.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 487.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 865.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 175.000 spettatori (2.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 669.000 spettatori (5.2%) e Sport Mediaset a 747.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 915.000 spettatori (10.7%), Quante Storie conquista 760.000 spettatori (6.2%) e Passato e Presente arriva a 571.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 111.000 spettatori (1.9%) e, dopo il tg, Il Segreto 174.000 spettatori (1.6%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 554.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 325.000 spettatori con il 5.4% nella prima parte e 433.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 92.000 spettatori (1.2%) e 4 Hotel 190.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

gfvip

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.468.000 spettatori (11.9%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.752.000 spettatori (17.6%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.516.000 spettatori con il 15.6% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:27 e 1.859.000 spettatori con il 17.2% dalle 17:27 alle 18:38. Su Canale5 Beautiful conquista 2.502.000 spettatori (17.7%) e Una Vita 2.550.000 spettatori (18.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.672.000 spettatori pari al 23.1% (Finale a 2.174.000 e il 21.4%), Amici 1.870.000 spettatori (19.3%), Grande Fratello Vip 1.730.000 spettatori (18.6%) e Love is in the Air 1.529.000 spettatori (15.9%).

scazzo sonia bruganelli adriana volpe 2

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.307.000 spettatori pari al 13.1% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:48 e 1.475.000 spettatori pari al 13.3% dalle 17:52 alle 18:29 (I Saluti a 1.453.000 e l’11.9%). Su Rai2 Ore 14 conquista 575.000 spettatori con il 4.4%, mentre Detto Fatto incolla 457.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 624.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 664.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 548.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. A seguire Big Bang Theory ha conquistato 404.000 spettatori (3.7%), Young Sheldon 368.000 spettatori (3.6%) e Mom 309.000 spettatori (3.2%); alle 18:03 Grande Fratello Vip interessa 267.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.575.000 spettatori (18.4%); Aspettando… Geo arriva a 633.000 spettatori (6.6%) e Geo a 1.099.000 spettatori (10.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 861.000 spettatori con il 6.7%; Airport arriva a 416.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà è visto da 286.000 spettatori (2.5%) e Tagadoc da 117.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Colpevole d’innocenza realizza un ascolto di 306.000 spettatori (2.4%) e Un dolce autunno di 207.000 spettatori (2.1%). A seguire Vite da Copertina raccoglie 82.000 spettatori pari allo 0.8%.

Seconda Serata

sonia bruganelli e giancarlo magalli

Su Rai1 Tv7 è seguito da 780.000 spettatori con il 10.1%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 469.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 Tanta Strada segna 273.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere è visto da 392.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Che Succ3de? interessa 188.000 spettatori con l’1.3% e Tg3 Linea Notte 245.000 spettatori con il 2.9%. Su Rete4 The Enemy Within arriva a 272.000 spettatori (5.9%). Su La7 TgLa7 informa 232.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 Sotto assedio raccoglie 130.000 spettatori (1.5%). Sul Nove La Confessione interessa 389.000 spettatori (2.2%) e 246.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie totalizza 333.000 spettatori pari al 2.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.147.000 (22.3%)

Ore 20.00 4.856.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.836.000 (14%)

Ore 20.30 1.254.000 (5.5%)

TG3

Ore 14.25 1.556.000 (11.7%)

Ore 19.00 2.138.000 (13.4%)

TG5

adriana volpe 2

Ore 13.00 2.779.000 (21%)

Ore 20.00 4.183.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.192.000 (11.1%)

Ore 18.30 599.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 259.000 (3%)

Ore 18.55 625.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 544.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.145.000 (5.4%)