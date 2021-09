PIPPITEL! IL MATCH DI CHAMPIONS LEAGUE MALMOE-JUVENTUS DIVORA LA PRIMA SERATA CON IL 21.4% DI SHARE. REGGE BENE IL DEBUTTO DELLA SERIE FRANCESE “MORGANE – DETECTIVE GENIALE” SU RAI1 AL 19.8% - MAZZATA PER I TALK CHE RACIMOLANO LE BRICIOLE: SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 3.9%, SU RETE4 “FUORI DAL CORO” 5.3%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 4.4% - TRACOLLO DI VERONICA GENTILI SU ITALIA1: IL SUO “BUONI O CATTIVI” CON “DIVETTA” LEOTTA OSPITE FA IL 2.9% CON POCO PIU' DI 550MILA SPETTATORI – AMADEUS (18.1%), “PAPERISSIMA SPRINT” AL 16.6%, GRUBER (5.5%), PALOMBA (4.8%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, martedì 14 settembre 2021, su Rai1 il debutto della serie francese Morgane – Detective Geniale ha appassionato 4.476.000 spettatori (19.87%), nel primo episodio, e 3.886.000 spettatori (21.48%), nel secondo episodio (media: 4.172.000 spettatori pari al 20.6%). Su Canale 5, preceduto dal pre gara (3.735.000 – 16.31%), l’incontro di Champions League Malmoe-Juventus ha raccolto davanti al video 4.477.000 spettatori pari al 20.15% di share (primo tempo: 5.016.000 – 21.54%, secondo tempo: 3.951.000 – 18.65%). Su Rai2 Resta con Me ha interessato 917.000 spettatori pari al 4.31% di share.

Su Italia 1 Buoni o Cattivi ha intrattenuto 553.000 spettatori con il 2.96% (presentazione di 16 minuti: 677.000 – 2.91%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 715.000 spettatori pari ad uno share del 3.91%(presentazione: 582.000 – 2.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 821.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 843.000 spettatori con uno share del 4.49% (DiMartedì Più: 292.000 – 4.18%). Su Tv8 The Undoing – Le Verità non Dette segna 277.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 458.000 spettatori con il 2.53%. Su Iris La Notte dell’Agguato registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Il ritorno di Via dei Matti N.0 non va oltre il 3.94%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.181.000 spettatori con il 18.13%. Su Canale 5 la puntata di 10 minuti di Paperissima Sprint registra una media di 3.621.000 spettatori con uno share del 16.68%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 672.000 spettatori con il 2.87%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.086.000 spettatori con il 4.79%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 835.000 spettatori (3.94%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.443.000 spettatori (6.26%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.070.000 individui all’ascolto (4.88%), nella prima parte, e 926.000 spettatori (3.95%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.267.000 spettatori (5.51%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito .000 spettatori con il %. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto .000 spettatori con %.

Preserale

Scotti non migliora.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.636.000 spettatori (21.88%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.056.000 spettatori (25.62%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.466.000 spettatori (12.83%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.201.000 spettatori (14.56%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 303.000 spettatori (2.18%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 727.000 spettatori (3.79%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 373.000 spettatori con il 2.79%.

CSI ha ottenuto 504.000 spettatori (2.76%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.502.000 spettatori con il 14.66%. Blob segna 831.000 spettatori con il 4.22%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 806.000 individui all’ascolto (4.07%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 135.000 spettatori (share dell’1.28%), nel primo episodio, e 137.000 spettatori (share dello 0.93%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie .000 spettatori con il %.

Daytime Mattina

Barbarossa riparte dal 2.88%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 774.000 telespettatori con il 16.86%, nella parte indicata come Presentazione in onda dalle 7.10 alle 7.55 (netto 37 minuti), e a 936.000 spettatori con il 19.96% dalle 8.32 alle 9.50 (netto 54 minuti). All’interno il TG1 delle 8 ha informato 1.215.000 spettatori con il 24.06%. Dopo il breve TG1 (841.000 – 18.75%), la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 781.000 spettatori (17.72%). Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.018.000 spettatori con il 20.32%. A seguire l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 714.000 spettatori con il 15.05%, nella prima parte, e 586.000 spettatori con il 13.27% nella seconda parte (Saluti di 2 minuti: 557.000 – 12.4%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 134.000 spettatori con il 2.88%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 162.000 spettatori (3.42%). Su Rai3 Nel Mondo ha informato 334.000 spettatori pari al 6.7%. Agorà convince 269.000 spettatori (5.33%), nella presentazione di 32 minuti, e 311.000 spettatori pari al 6.61% di share dalle 8.32 alle 9.45. A seguire Agorà Extra ha raccolto 225.000 spettatori con il 5.13%. Elisir segna 251.000 spettatori con il 4.71% (presentazione di 12 minuti: 172.000 – 3.87%). Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 120.000 spettatori (2.71%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 156.000 spettatori con il 3.32%. A seguire Coffee Break ha informato 100.000 spettatori pari al 2.25%.

Daytime Mezzogiorno

Forum sempre leader.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane, dalle 10.52 alle 11.56, ha raccolto 807.000 spettatori con il 14.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.560.000 spettatori con il 14.91%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.224.000 telespettatori con il 16.26%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 341.000 spettatori con il 5.82%, nella prima parte in onda dalle 11.10 alle 12.04, e 624.000 spettatori, con il 6.51%, nella seconda parte dalle 12.04 alle 12.53.

Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 178.000 spettatori con il 2.63%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.035.000 spettatori con il 7.57%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 794.000 spettatori (9.73%). Quante Storie ha raccolto 573.000 spettatori (5.46%). Storie in Movimento ha interessato 427.000 spettatori con il 3.38%. Passato e Presente segna 386.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 105.000 spettatori con l’1.92%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.33%. La Signora in Giallo ha ottenuto 580.000 (4.28%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 196.000 spettatori con share del 3.56% nella prima parte, e 354.000 spettatori con il 3.31% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La striscia del GF su Canale 5 parte dal 17.45%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.330.000 spettatori pari all’11.47% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.628.000 spettatori con il 17.26%. Dopo il TG1 Economia (1.319.000 – 14.67%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.553.000 spettatori con il 16.84% (presentazione: 1.399.000 – 15.97%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.253.000 spettatori con il 16.38%. Una Vita ha convinto 2.281.000 spettatori con il 18.08% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.479.000 spettatori con il 22.77% (finale: 1.844.000 – 19.03%).

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.641.000 spettatori con il 17.45%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.472.000 spettatori pari al 16.58% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.127.000 spettatori con il 12.86%, nella prima parte in onda dalle 17.36 alle.17.55, e 1.275.000 spettatori con il 13.41% nella seconda parte dalle 17.59 alle 18.30 (Saluti: 1.188.000 – 11.57%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 402.000 spettatori con il 3.27%. Detto Fatto ha ottenuto 380.000 spettatori con il 3.95%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 658.000 spettatori (4.82%), nel primo episodio, e 754.000 spettatori (5.9%), nel secondo episodio.

I Griffin ha raccolto 574.000 spettatori (4.75%), nel primo episodio, e 421.000 spettatori (3.77%), nel secondo episodio. Big Bang Theory segna 323.000 spettatori (3.16%). Superstore ha raccolto 200.000 spettatori con il 2.25%. Friends ha appassionato 171.000 spettatori con l’1.96%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 194.000 spettatori con il 2.09%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.330.000 spettatori con il 17.66%. Il Commissario Rex ha coinvolto 585.000 spettatori pari al 5.57%. Aspettando Geo… ha raccolto 530.000 spettatori con il 5.73%. Geo ha registrato 718.000 spettatori con il 7.64%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 658.000 spettatori con il 5.64%. Su La7. preceduto da una presentazione di 13 minuti (266.000 – 2.1%), Tagadà interessato 203.000 spettatori (share dell’1.92%). Tagadoc ha raccolto 103.000 spettatori con l’1.16%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

X Style torna col 7.05%.

Su Rai1 la prima puntata Porta a Porta, con Roberto Mancini tra gli ospiti, è stata seguita da 779.000 spettatori con il 9.93% di share. Su Canale 5 Champions League Live ha totalizzato una media di 1.411.000 spettatori pari ad uno share del 12.43%. X Style segna 331.000 spettatori e il 7.05%. Su Rai2 l’esordio della seconda edizione di Ti Sento segna 239.000 spettatori con l’1.95%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 Bordertown è visto da 176.000 spettatori (3.25%). Su Rete 4 The Last Vegas Jobs è stato scelto da 146.000 spettatori con il 4.01% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 2.563.000 (19.36%)

Ore 20.00 3.736.000 (18.48%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.288.000 (12.25%)

Ore 18.30 489.000 (4.56%)

TG4

Ore 12.00 313.000 (3.82%)

Ore 18.55 545.000 (3.84%)

TGLA7

Ore 13.30 490.000 (3.58%)

Ore 20.00 1.039.000 (5.09%)

