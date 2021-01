PIPPITEL! - MILAN-TORINO SU RAIUNO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON 16.2% DEGLI SPETTATORI – SU RAIDUE STEFANO DE MARTINO E IL CUCUZZARO DI "STASERA TUTTO È POSSIBILE" AL 12.1% FA LE SCARPE AL "VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA" DI CANALE5 (8.4%) - PARI TRA "CARTABIANCA" E "FUORI DAL CORO" AL 5.6%. FLORIS AL 7% CON PRODI, TRAVAGLIO E SILERI - GRUBER (7.6%) CON VIOLA, ORLANDO E STEFANO FELTRI BATTE ANCORA "STASERA ITALIA" (4.7-4.9%) CON GELMINI, CROSETTO E RICHETTI

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

viaggio nella grande bellezza 5

Nella serata di ieri, martedì 12 gennaio 2021, su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 4.152.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto davanti al video 1.751.000 spettatori pari all’8.4% di share (i minuti finali 777.000 – 8.7%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 2.573.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Italia 1 L’Uomo d’Acciaio ha catturato l’attenzione di 1.594.000 spettatori (6.8%).

stasera tutto e' possibile 5

Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.274.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.086.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.630.000 spettatori con uno share del 7%. Su TV8 Una Festa di Natale da Sogno ha segnato l’1.9% con 498.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In fuga dal nemico ha catturato l’attenzione di 412.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Red Lights sigla l’1.5% con 377.000 spettatori, su Rai Premium la replica di Volare – La Grande Storia di Domenica Modugno l’1.8% con 420.000 spettatori, mentre su Rai Movie Words and Pictures si porta al 2% con 533.000 spettatori.

milan torino

Sul 20 Final Score è la scelta di 338.000 spettatori (1.3%) e su La5 il Grande Fratello Vip conquista l’1.2% con 229.000 spettatori. Su Real Time Primo Appuntamento si porta al 2.1% con 554.000 spettatori. Su Sky Uno la nuova puntata di 4 Ristoranti interessa a 302.000 spettatori con l’1.1% di share.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.737.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.9% con 1.633.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.196.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.594.000 spettatori pari al 5.9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.825.000 spettatori pari al 6.6%.

fuori dal coro

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.350.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 1.325.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.111.000 spettatori (7.6%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 635.000 spettatori con il 2.3% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 573.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci sigla l’1.1% con 308.000 spettatori.

Preserale

cartabianca

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.010.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.572.000 spettatori (24.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.624.000 spettatori con il 14.4% di share e Caduta Libera 3.927.000 con il 17.8% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 762.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 1.270.000 (5%) nel secondo. Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il 2.9% con 602.000 spettatori e CSI Miami segna il 2.5% con 601.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 3.482.000 spettatori con il 14.8% di share e Blob segna 1.350.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.8% con 934.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 257.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 337.000 (1.6%) nel secondo. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 334.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 339.000 spettatori (1.5%).

dimartedi'

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 558.000 telespettatori con il 12.4% di share e Uno Mattina informa 1.156.000 spettatori (18.1%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.054.000 spettatori con il 17% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (17.9%) nella prima parte, 1.067.000 (17.3%) nella seconda e .000 (%) nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 3.8% con 242.000 spettatori.

milan torino 1

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 198.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 462.000 spettatori pari al 7.3% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5.2% con 324.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Carabinieri registra 156.000 spettatori con share del 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 125.000 spettatori con il 3.2% nelle News e 219.000 (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 327.000 spettatori pari al 5.3%. Su TV8 Il Perfetto Regalo di Natale fa compagnia a 108.000 spettatori (1.7%).

stasera tutto e' possibile 1

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.054.000 spettatori (14.6%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.5% con 1.797.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.628.000 telespettatori con il 17.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 549.000 spettatori con il 7.1% nella prima parte e 1.015.000 spettatori (8.8%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago Justice è la scelta di 266.000 spettatori con il 3.1% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.6% di share con 848.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.103.000 spettatori con il 6.6%.

viaggio nella grande bellezza 1

Su Rai3 Elisir è seguito da 478.000 spettatori (6.5%), Quante Storie si porta al 6.2% con 878.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 173.000 spettatori con l’1.4% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 706.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 475.000 spettatori con share del 6.5% nella prima parte e 616.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

viaggio nella grande bellezza 3

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.989.000 spettatori (13.7%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.120.000 spettatori (17.5%). La Vita in Diretta informa 2.465.000 spettatori con il 16.5% (presentazione 1.918.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.933.000 spettatori (17.6%), Una Vita ha convinto 2.734.000 spettatori con il 17.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 21.8% con 2.986.000 spettatori (finale 2.456.000 – 19.8%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.249.000 spettatori (18.9%), il Grande Fratello Vip sigla il 17.4% di share con 2.104.000 spettatori e Il Segreto il 16.5% con 2.020.000 spettatori.

stasera tutto e' possibile 4

Pomeriggio Cinque si porta al 14.3% con 1.923.000 spettatori nella prima parte, al 15.3% con 2.407.000 spettatori nella seconda e al % con .000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Ore 14 informa 495.000 spettatori (3.2%), Detto Fatto ha convinto 558.000 spettatori con il 4.5% di share (Quasi Detto Fatto 442.000 – 3.3%), NCIS Los Angeles 404.000 (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 661.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 504.000 (3.5%) nel secondo; Baby Daddy è la scelta di 266.000 spettatori (2.2%) e Friends diverte 342.000 spettatori (2.5%) mentre il Grande Fratello Vip sigla il 2% di share con 312.000 spettatori.

viaggio nella grande bellezza 2

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.194.000 spettatori (19.6%) e Geo 1.903.000 spettatori con il 12.5% di share (Aspettando Geo 1.050.000 – 8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.048.000 spettatori con il 7%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 447.000 spettatori con il 3.4% e Tagadoc convince 230.000 spettatori (1.8%). Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 169.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

stasera tutto e' possibile 3

Su Rai1 Porta a Porta convince 690.000 spettatori con l’8% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 407.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rai2 Magazzini Musicali segna 470.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.7% con 612.000 spettatori. Su Italia1 Push viene visto da una media di 416.000 ascoltatori con il 6% di share. Su Rete4 Un Boss sotto stress ha segnato il 4.5% con 213.000 spettatori. Su Real Time Il Salone delle Meraviglie è la scelta di 409.000 spettatori con l’1.7% di share.

viaggio nella grande bellezza 4 stasera tutto e' possibile 2