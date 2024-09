PIPPITEL! – AMADEUS NON SPOSTA PUBBLICO. ANZI, LO PERDE: IN ACCESS SUL NOVE “CHISSÀ CHI È” SCENDE AL 3%, CON 572MILA SPETTATORI. SU RAI1 DE MARTINO VA CON IL PILOTA AUTOMATICO: “AFFARI TUOI” FA IL 25.7% CON 4.8 DI APPASSIONATI – IN PRIMA SERATA VINCE CARLO CONTI CON “TALE E QUALE SHOW” SU RAI1 CON IL 19.6% E OLTRE 3 MILIONI DI TELEMORENTI. SU CANALE5 “ENDLESS LOVE” NON VA OLTRE IL 14.1% - SU RETE4 “QUARTO GRADO” ALL’8.9%, LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 6.1%, CROZZA AL 6.1%, MA CON PIÙ SPETTATORI – VESPA (23.8%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.1%) DAMILANO (6%), DEL DEBBIO (4.6%), GRUBER (7.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, venerdì 27 settembre 2024, su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 3.025.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.243.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 852.000 spettatori pari al 4.5% e N.C.I.S. Hawai’i 575.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo incolla davanti al video 842.000 spettatori (6%).

Su Rai3 The Miracle Club segna 684.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.222.000 spettatori (8.9%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 787.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 389.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove il ritorno di Fratelli di Crozza raduna 1.098.000 spettatori (6.1%).

Sul 20 The Accountant fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Bronx è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris L’uomo nel mirino è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Entrapment sigla .000 spettatori (%). Su La5 la replica di Grande Fratello totalizza .000 spettatori (%). Su RealTime Bake Off – Dolci in Forno è scelto da .000 spettatori con il %.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.325.000 spettatori (23.8%), mentre Affari Tuoi raduna 4.890.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.491.000 spettatori pari al 13.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 599.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.271.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.118.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.374.000 spettatori (7.2%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 849.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 870.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.386.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia gioca con 367.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 572.000 spettatori con il 3%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla .000 spettatori (%).

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.347.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.423.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.810.000 spettatori (17.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.746.000 spettatori (20.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (359.000 – 3.8%), Medici in Corsia totalizza 234.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 349.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 346.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 613.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.334.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 963.000 spettatori (5.6%) e Riserva Indiana sigla 853.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 567.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 179.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 339.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 689.000 spettatori con il 4.3%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 446.000 spettatori con il 12.4% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 411.000 e il 13.1%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (928.000 – 19.9%), Unomattina di 20 minuti intrattiene 814.000 spettatori con il 18.4% e TG1 – G7 Riunione Ministeriale dell’Agricoltura, dalle 8:57 alle 10:02, arriva a 569.000 spettatori con il 15.2%, mentre Storie Italiane è seguito da 659.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 597.000 spettatori con il 19.9% e TG5 Mattina delle 8 1.203.000 spettatori con il 26%.

A seguire Mattino Cinque News raccoglie 931.000 spettatori con il 23.6% nella prima parte e 772.000 spettatori con il 22% nella seconda parte (I Saluti a 624.000 e il 17%). Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (216.000 – 4.8%), Radio2 Social Club raggiunge 203.000 spettatori (5.2%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 181.000 spettatori (5%) e TG2 Flash 210.000 spettatori (5.1%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (90.000 – 2%), Law & Order – Unità Speciale sigla 142.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 189.000 spettatori (5.3%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 241.000 spettatori (6.2%) nel primo episodio.

Su Rai3 Buongiorno Italia informa 351.000 spettatori (9.8%) e TGR Buongiorno Regione 493.000 spettatori (10.9%). A seguire, dopo la presentazione (201.000 – 4.3%), Agorà intrattiene 237.000 spettatori (5.7%), mentre ReStart totalizza 139.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raccolto 40.000 spettatori (0.9%) e Love is in the Air è visto da 87.000 spettatori (2.2%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 154.000 spettatori (4.3%). Su La7 Omnibus raduna 106.000 spettatori (2.8%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (212.000 – 4.7%), 173.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 159.000 spettatori (4.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 778.000 spettatori (16.9%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.538.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.326.000 spettatori con il 20.3%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (205.000 – 4.9%), I Fatti Vostri raduna 399.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 693.000 spettatori (8.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 300.000 spettatori (5.2%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 583.000 spettatori (5%) e 528.000 spettatori (4.5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3, dopo la presentazione (170.000 – 4.6%), Elisir sigla 254.000 spettatori (5.4%) e il TG3 delle 12 informa 651.000 spettatori (9.2%). A seguire Quante Storie conquista 544.000 spettatori (5.2%), mentre Passato e Presente è seguito da 398.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 160.000 spettatori pari al 3.5% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 489.000 spettatori pari al 4.6%.

Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 251.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 363.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 97.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 219.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 70.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 159.000 spettatori (1.9%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.003.000 – 16.9%), La Volta Buona colleziona 1.152.000 spettatori con il 9.9% nella prima parte di 19 minuti chiamata La Volta Magazine e 1.228.000 spettatori con il 12.5% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.398.000 spettatori con il 17.8%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.078.000 – 14.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.459.000 spettatori con il 20% nella presentazione e 1.692.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.161.000 spettatori pari al 18.2% e Endless Love sigla 2.222.000 spettatori pari al 19.4%, mentre Uomini e Donne raduna 2.295.000 spettatori pari al 23.9% (Finale a 1.806.000 e il 21.5%) e, dopo il Grande Fratello (1.508.000 – 19%), My Home My Destiny segna 1.351.000 spettatori pari al 17.8% e La Promessa sigla 1.463.000 spettatori pari al 19%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.183.000 spettatori pari al 16.2% nella prima parte e 1.118.000 spettatori pari al 14% nella seconda parte (I Saluti a 1.162.000 e il 13.2%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 886.000 spettatori con l’8.2% e BellaMa’ intrattiene 504.000 spettatori con il 6.2%. A seguire Gli Specialisti è seguito da 223.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 538.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 537.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio e 420.000 spettatori (4.1%) nel terzo episodio. A seguire Magnum P.I. arriva a 373.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio e 346.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 292.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.087.000 spettatori (17.5%), mentre Hudson e Rex coinvolge 253.000 spettatori (2.9%) e O’ Festivàl. I 20 Anni del Festival della Canzone Napoletana intrattiene 309.000 spettatori (4%). A seguire, dopo Aspettando Geo (524.000 – 7.2%), Geo conquista 942.000 spettatori (11.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 693.000 spettatori con il 6.4%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 452.000 spettatori con il 5.3%. A seguire Il caso Drabble sigla 276.000 spettatori con il 3.4%.

Su La7, dopo la presentazione (421.000 – 3.8%), Tagadà è visto da 298.000 spettatori pari al 3.4% e 209.000 spettatori pari al 2.7% nella parte chiamata #Focus, mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 119.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Un ragazzo quasi perfetto segna 216.000 spettatori (1.9%), In politica e in amore 218.000 spettatori (2.7%) e A Country Romance 200.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo la replica di Chissà chi è (116.000 – 1%), Ho Vissuto con un Serial Killer totalizza 92.000 spettatori (0.9%), mentre Madri Killer – Vittime o Carnefici? interessa 119.000 spettatori (1.5%). A seguire Little Big Italy è scelto da 281.000 spettatori (3.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 totalizza 476.000 spettatori con l’8.7%. Su Canale5 Station 19 è visto da 540.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Tango raccoglie 182.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 La leggenda di un amore – Cinderella segna 339.000 spettatori con il 9% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai3 Vola Colomba interessa 340.000 spettatori (2.5%), mentre TG3 Linea Notte totalizza 168.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Caccia alla Spia – The Enemy Within è la scelta di 263.000 spettatori (7%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 170.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone arriva a 143.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raggiunge 282.000 spettatori e il 3.2%. Su RealTime Il Castello delle Cerimonie interessa 216.000 spettatori (1.8%).