PIPPITEL! – BOOM DEL “COMMISSARIO MONTALBANO – IL METODO CATALANOTTI” SU RAI 1: L’ULTIMO ATTO CONQUISTA LA SERATA CON IL 38.4% E OLTRE 9 MILIONI DI SPETTATORI – MEDIASET SI ARRENDE IN PARTENZA E SU CANALE 5 MANDA PER L’ENNESIMA VOLTA “TITANIC” CHE RACIMOLA L’11.4% - PORRO SU RETE4 CON “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8%, SU ITALIA 1 “TRE UOMINI E UNA GAMBA” AL 4.1% - AMADEUS (20%), “STRISCIA” (15.8%), PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.3%) – IN SECONDA SERATA “SETTE STORIE” DELLA MAGGIONI AL 14.7% GRAZIE AL TRAINO DI MONTALBANO