PIPPITEL! – BOOM PER L’ESORDIO SU RAI 1 DI “UN PROFESSORE”: LA FICTION CON ALESSANDRO GASSMANN HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 25.3% E 5.4 MILIONI DI SPETTATORI – LA SECONDA PUNTATA DI “D’IVA” INCHIODA AL 13.4% - SU RAI2 “QUELLI CHE” TRACOLLA AL 2.5%, SU RAI3 “CHE FINE HA FATTO BABY JANE?” AL 3.1%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 4.8%, SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 5.6% - AMADEUS DA RECORD (21.9%), “STRISCIA” (15.9%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (6.2%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

un professore

Nella serata di ieri, giovedì 11 novembre 2021, su Rai1 l’esordio della fiction Un Professore ha appassionato 5.090.000 spettatori pari al 25.3% (primo episodio: 5.475.000 – 24.5%, secondo episodio: 4.731.000 – 26.2%). Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.16 – la seconda e ultima puntata di D’Iva ha raccolto davanti al video 1.969.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Quelli Che ha interessato 512.000 spettatori pari al 2.5% di share. Su Italia 1 Jack Reacher – Punto di non ritorno ha intrattenuto 1.690.000 spettatori (8.2%).

d’iva

Su Rai3 Che Fine Ha Fatto Baby Jane?, con Franca Leosini, ha raccolto davanti al video 665.000 spettatori pari ad uno share del 3.1% (presentazione di 8 minuti: 731.000 – 3.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 801.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 917.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Inferno segna 236.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 388.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 l’incontro di qualificazione ai Mondiali Grecia-Spagna ha ottenuto 372.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Rai4 70 Binladens – Le Iene di Bilbao registra 227.000 spettatori con l’1%. Su Iris Collateral Beauty raccoglie 377.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Uno X Factor ha ottenuto 496.000 spettatori con il 2.6% (517.000 complessivi considerando +1 e on demand). Su Sky Cinema Uno Jack Reacher – La Prova Decisiva segna 74.000 spettatori e lo 0.34%.

un professore 6

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti da record con (e prima di) Gassmann.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.181.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.748.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 710.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.269.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.429.000 spettatori (6.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.739.000 spettatori (7.4%).

che fine ha fatto baby jane?

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.066.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.020.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.472.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 368.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 320.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Caduta Libera al 19.3% con la vincita di 30 mila euro.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.355.000 spettatori (20.5%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.531.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.524.000 spettatori (16.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.619.000 spettatori (19.3%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 454.000 spettatori (2.6%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 821.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 547.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 594.000 spettatori (2.9%).

un professore 7

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.751.000 spettatori con il 13.7%. Blob segna 1.161.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 901.000 individui all’ascolto (4.1%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 203.000 spettatori (share dell’1.4%), nel primo episodio, e 267.000 spettatori (share dell’1.5%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 232.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 237.000 spettatori con l’1.2%.

corrado formigli 4

Daytime Mattina

Coffee Break al di sotto del 3%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 634.000 telespettatori con il 12.8%, nella lunga presentazione, e a 928.000 spettatori con il 17.3%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 802.000 spettatori (16%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 552.000 spettatori pari al 16%. L’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 914.000 spettatori con il 17.3%, nella prima parte, e 894.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti: 788.000 – 15.7%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 227.000 spettatori con il 4.3%.

un professore 4

Su Italia 1 L’Incantevole Creamy ha ottenuto 134.000 spettatori pari al 2.5%. CSI:NY ottiene un ascolto di 127.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 810.000 spettatori con il 14.7%. Agorà convince 497.000 spettatori pari al 9.1% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 335.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 142.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 165.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Coffee Break ha informato 140.000 spettatori pari al 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

Record stagionale di Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 864.000 spettatori con il 14.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.554.000 spettatori con il 14.4%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.577.000 telespettatori con il 19.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 580.000 spettatori (8.7%), nella prima parte, e 926.000 spettatori (9%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 181.000 spettatori con il 2.8%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 593.000 spettatori con il 4.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 674.000 spettatori con il 4.8%.

dritto e rovescio

Su Rai3 Elisir segna 430.000 spettatori con il 7% (presentazione: 354.000 – 7%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 930.000 spettatori (10.7%). Quante Storie ha raccolto 875.000 spettatori (7.1%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 640.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 158.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 188.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 566.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 233.000 spettatori con share del 3.8% nella prima parte, e 403.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bortone al 14%, D’Urso al 15.4%.

un professore 5

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.780.000 spettatori pari al 14% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.873.000 spettatori con il 17.3%. Dopo il TG1 Economia (1.512.000 – 14.1%), Vita in Diretta ha raccolto 1.816.000 spettatori (16%), nella presentazione, e 2.244.000 spettatori (17%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.676.000 spettatori con il 18.9%. Una Vita ha convinto 2.443.000 spettatori con il 17.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.709.000 spettatori con il 22.6% (finale: 2.232.000 – 20.5%). Il daytime di Amici ha interessato 2.059.000 spettatori con il 19.2%.

d’iva 1

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.887.000 spettatori con il 18.1%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.738.000 spettatori pari al 15.5% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.625.000 spettatori con il 13.7%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.46, e 2.056.000 spettatori con il 15.4% nella seconda parte (Saluti: 1.902.000 – 13.1%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 574.000 spettatori con il 4.3%. Detto Fatto ha ottenuto 450.000 spettatori con il 4.1%. Una Parola di Troppo ha interessato 380.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 619.000 spettatori (4.4%), nel primo episodio, 642.000 spettatori (4.8%), nel secondo episodio, e 554.000 spettatori (4.4%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 386.000 spettatori (3.4%).

un professore 3

Big Bang Theory ha appassionato 346.000 spettatori con il 3.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 242.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.442.000 spettatori con il 17.4%. #Maestri ha coinvolto 347.000 spettatori pari al 3.1%. Aspettando Geo… ha raccolto 875.000 spettatori con l’8.1%. Geo ha registrato 1.581.000 spettatori con l’11.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 830.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà interessato 315.000 spettatori con il 2.7% (presentazione: 280.000 – 2%). Tagadoc ha raccolto 206.000 spettatori con l’1.8%. Su TV8 In Tempo per Natale raccoglie 283.000 spettatori con il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 118.000 spettatori con l’1%.

quelli che

Seconda Serata

Mannoia ferma al 2.6%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.054.000 spettatori con il 12.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 452.000 spettatori pari ad uno share del 12.4%. Su Rai2 Anni 20 Notte segna 150.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai 3 La Versione di Fiorella raggiunge 368.000 spettatori con il 2.6%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 299.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 The Accountant è visto da 429.000 spettatori (6.3%). Su Rete 4 Slow Tour Padano è stato scelto da 146.000 spettatori con il 3.3% di share. Sul Nove Wild Teens – Contadini in Erba raggiunge 208.000 spettatori e l’1.3%.

Telegiornali

TG1

un professore 1

Ore 13.30 3.301.000 (23.4%)

Ore 20.00 5.296.000 (24.1%)

TG2

Ore 13.00 1.808.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.332.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.552.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.216.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 2.790.000 (21%)

Ore 20.00 4.378.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.128.000 (10.3%)

Ore 18.30 664.000 (4.5%)

TG4

Ore 12.00 275.000 (3.2%)

Ore 18.55 774.000 (4.3%)

striscia la notizia

TGLA7

Ore 13.30 515.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.181.000 (5.3%)