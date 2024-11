PIPPITEL! – IL CALCIO NON HA RIVALI E RESUSCITA LA RAI: LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE ITALIA-FRANCIA FA VOLARE IL PRIMO CANALE AL 35.8% GRAZIE AI 7.7 MILIONI DI ITALIANI INCOLLATI AL TV – SOLITO SPEZZATINO DI FAZIO SU NOVE: “CHE TEMPO CHE FA” ALL’8.2% - SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” REGGE AL 14.1%, SU ITALIA1 “LE IENE” RESISTONO AL 9.4% - SU RAI3 “REPORT” AL 6.1%, SU RETE4 BERLINGUER AL 3.5% - “PAPERISSIMA SPRINT” (12.3%), BARRA-POLETTI (4.6%), GRAMELLINI (2.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 17 novembre 2024, su Rai1 l’incontro di Nations League Italia-Francia segna 7.722.000 spettatori con il 35.8% (primo tempo: 8.073.000 – 36.6%, secondo tempo: 7.400.000 – 35.1%). Su Canale5 – dalle 21:31 alle 3:45 – il finale de La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.557.000 spettatori con uno share del 14.1% (gli ascolti di tutte le puntate). Su Rai2 9-1-1 intrattiene 746.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1: Lone Star 663.000 spettatori (3.1%). F.B.I. International ha ottenuto 634.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia1 preceduto da una presentazione di 23 minuti (1.074.000 – 4.9%), Le Iene Show incolla davanti al video 1.323.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 preceduto dall’anteprima Report Lab (824.000 – 3.9%) e dalla presentazione di 26 minuti (1.092.000 – 4.9%), Report segna 1.243.000 spettatori pari al 6.1% (Plus: 981.000 – 7.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca di domenica totalizza un a.m. di 512.000 spettatori (3.5%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 276.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 Parigi può attendere ottiene 215.000 spettatori con l’1.1%.

Sul Nove dopo una presentazione (984.000 – 4.8%), Che Tempo Che Fa raduna 1.770.000 spettatori, con l’8.2%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.011.000 con l’8.9% (L’importante è finire: .000 – %). Sul 20 3 Days to kill fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Paradise Highway è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Indiana Jones e l’ultima crociata è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Ti presento i suoceri sigla .000 spettatori (%). Su Rai Premium The Voice Kids raccoglie .000 spettatori con il %.

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.711.000 spettatori pari al 12.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.239.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 964.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 833.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 611.000 spettatori (2.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 583.000 spettatori pari al 2.8%.

Preserale

Con Sinner di mezzo, la replica della Ruota batte L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.394.000 spettatori pari al 14%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.120.000 spettatori pari al 16%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.288.000 spettatori (13.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.117.000 spettatori (16.4%). Su Rai2 – dalle 18:01 alle 19:44 – per il Tennis la finale degli ATP Finals Sinner-Fritz totalizza 3.513.000 spettatori con il 20.8% (breve pre e post lungo: 2.791.000 – 14.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 499.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. Scena del Crimine raccoglie 555.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.881.000 spettatori (9.4%). A seguire Blob segna 695.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 804.000 spettatori (3.9%). Su La7 The Queen raggiunge 142.000 spettatori e lo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 230.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 387.000 spettatori con il 2.4%. Che Tempo Che Farà ha interessato 378.000 spettatori con l’1.9%.

Daytime Mattina

Mi Manda Rai3 al 5.5%.

Su Rai1 Il Caffè dà il buongiorno a 157.000 spettatori con il 9.9%. Unomattina in Famiglia intrattiene 579.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte e, dopo il TG1 delle 8 (949.000 – 19.6%), 1.279.000 spettatori con il 20.8% nella seconda parte. TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa è vista da 1.156.000 spettatori con il 17.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 387.000 spettatori con il 16.7% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.284.000 spettatori con il 24%. A seguire Speciale TG5 nella Morsa del Dragone raccoglie 899.000 spettatori con il 14.2%, mentre la Santa Messa raduna 914.000 spettatori con il 13.9%. Su Rai2 Radio2 Social Club raduna 157.000 spettatori (2.6%).

A seguire Binario 2 Extra segna 231.000 spettatori con il 3.5%. Dalle 10:11 alle 10:52, la presentazione di Citofonare Rai2 segna 307.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Young Sheldon è seguito da 204.000 spettatori (3.1%). Big Bang Theory sigla 235.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 285.000 spettatori (4.4%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 305.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 41.000 spettatori (1.5%) e Sulla Via di Damasco 63.000 spettatori (1.6%), mentre Agorà Weekend totalizza 163.000 spettatori con il 2.8% (presentazione: 96.000 – 2%) e Mi Manda Raitre 357.000 spettatori con il 5.5% (presentazione di 4 minuti: 195.000 – 3.1%). A seguire O Anche No arriva a 226.000 spettatori (3.4%) e Timeline è visto da 194.000 spettatori (2.9%).

Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 125.000 spettatori (3.9%) e Terra Amara 332.000 spettatori (5.6%). Preceduto da una presentazione (201.000 – 3.1%), Dalla Parte degli Animali è seguito da 216.000 spettatori (3.3%), nella prima parte, 234.000 spettatori (3.3%), nella seconda (Saluti: 205.000 – 2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 122.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (238.000 – 6%), 242.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Camera con Vista sigla 175.000 spettatori (2.7%) e Amarsi un po’, istruzioni per l’uso arriva a 145.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde stacca Melaverde.

Su Rai1 A Sua Immagine raduna 1.527.000 spettatori con il 19.5% e l’Angelus 1.951.000 spettatori (22.1%). A seguire Linea Verde interessa 2.939.000 spettatori con il 24.1% (presentazione: 2.032.000 – 19.9%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 795.000 spettatori con l’11.4% nella prima parte e 976.000 spettatori con il 13.2% nella seconda parte, mentre Melaverde interessa 1.651.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2, dopo, TGSport Giorno (319.000 – 4.6%), Citofonare Rai2 raduna 426.000 spettatori (5.8%), nella prima parte, e 574.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 343.000 spettatori (4.7%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 756.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 TGR-Regioneuropa ottiene 241.000 spettatori (3.2%) e il TG3 delle 12 informa 574.000 spettatori (6.4%). TGR-Mediterraneo conquista 406.000 spettatori (3.6%), mentre ll Cacciatore di Sogni è seguito da 258.000 spettatori con l’1.8% (presentazione: 192.000 – 1.4%). Su Rete4, dopo il TG, Colombo raduna 349.000 spettatori pari al 2.6%. Su La7 L’Ingrediente perfetto interessa 124.000 spettatori con l’1.8%, mentre Le parole della salute cattura l’attenzione di 97.000 spettatori con l’1.2%. Uozzap segna 169.000 spettatori con l’1.6%. Gigawatt – Tutto è energia segna 172.000 spettatori con l’1.3%. Su Tv8 la Moto 3 raccoglie 313.000 spettatori (4.4%), la Moto 2 550.000 (5.1%).

Daytime Pomeriggio

Amici oltre i 3 milioni.

Su Rai1 Domenica In colleziona 1.985.000 spettatori con il 13.5% nella presentazione di 30 minuti, 2.183.000 spettatori con il 16.3% nella prima parte, 1.840.000 spettatori con il 16% nella seconda parte e 1.549.000 spettatori con il 13.5% con I Saluti di Mara. A seguire, dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera è scelto da 1.829.000 spettatori con il 13.1%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè (2.403.000 – 16.7%), Amici di Maria De Filippi raggiunge 3.063.000 spettatori pari al 22.7%. A seguire Verissimo intrattiene 2.183.000 spettatori pari al 19.3% nella prima parte e 2.221.000 spettatori pari al 17.2% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.122.000 spettatori pari al 13.7% ne I Saluti di 18 minuti. Su Rai2 Il Palio d’Italia totalizza 344.000 spettatori pari al 2.4%. L’incontro di Serie A femminile Roma-Lazio incolla davanti al video 270.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 dopo E-Planet (450.000 – 3.1%), Batman e Robin è scelto da 388.000 spettatori (3.1%).

Forever raccoglie 425.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.901.000 spettatori (12.7%). In Mezz’ora è visto da 891.000 spettatori (6.4%) e da 648.000 spettatori (5.4%) ne Il Mondo di In Mezz’ora. Dopo una presentazione (626.000 – 5.6%), Rebus segna 767.000 spettatori (6.7%). A seguire Kilimangiaro – Il Grande Viaggio conquista 972.000 spettatori (7.7%) mentre Kilimangiaro segna 1.091.000 spettatori e il 7.1%. Su Rete4 Il complice segreto ha convinto 296.000 spettatori con il 2.3%. Uomini e Cobra ha raccolto 501.000 spettatori e il 3.8%.

Su La7 Una Giornata Particolare è visto da 437.000 spettatori pari al 3.4% e La7 Doc – Il Louvre un Museo Faraonico 310.000 spettatori pari al 2.7%. Su Tv8 la Moto GP coinvolge 1.927.000 spettatori (13.1%). Zona Rossa segna 595.000 spettatori con il 4.9%. Per il Rugby Italia-Georgia segna 219.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove La Corrida è visto da 315.000 spettatori (2.6%) e 403.000 spettatori (3.4%) ne Il Vincitore.

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 538.000 spettatori con il 5.8%. Binario 2 Extra segna 240.000 spettatori con il 5.7%. Su Canale5 Segreti di Famiglia è visto da 1.401.000 spettatori (14.5%). TG5 Notte segna 596.000 spettatori e il 9.7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva al 90esimo raccoglie 576.000 spettatori pari al 68%. Su Italia1 Metti in campo il cuore segna 264.000 spettatori con l’8.9%. Su Rai3 Magistrati interessa 525.000 spettatori (5.2%).

A seguire TG3 Mondo informa .000 spettatori (%). Su Rete4 Cape Fear: Il promontorio della paura è la scelta di 98.000 spettatori (3.1%). Su La7 Copycat – Omicidi in serie è visto da .000 spettatori (%). Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone sigla .000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene .000 spettatori pari al %.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.743.000 (26.1%) – h.13:30

3.161.000 (22.1%) Libri 4.281.000 (20.8%) – h.20

TG2 1.424.000 (10.7%) – h.13 1.132.000 (5.3%) – h.20:30

TG3 1.375.000 (9.4%) – h.14:15 1.881.000 (9.4%) – h.19

TG5 2.628.000 (19.7%) – h.13 3.648.000 (17.7%) – h.20

STUDIO APERTO 999.000 (9%) – h.12:25 665.000 (4.1%) – h.18:30

TG4 317.000 (3.5%) – h.11:55 604.000 (3.3%) – h.19

TGLA7 653.000 (4.5%) – h.13:30 1.058.000 (5.1%) – h.20