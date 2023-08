PIPPITEL! – CAMILLERI NON PASSA MAI DI MODA: “IL GIOVANE MONTALBANO” RESUSCITA LA SERATA DI RAI1 E SI PORTA A CASA IL 21.1% DI SHARE E 3 MILIONI DI SPETTATORI. LA REPLICA DI “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 SI FERMA ALL'11.9% - I CAMPIONATI MONDIALI DI ATLETICA SU RAI2 AL 9.8% - IL MEGLIO DI “REPORT” SU RAI3 AL 5.3%, SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 6.1% - “TECHETECHETÈ” (18.3%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.4%) - APRILE E TELESE (5.8%), VIERO (4.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 21 agosto 2023 vedono, in prima serata, la conferma del successo intramontabile di Andrea Camilleri. La replica del Giovane Montalbano su Rai1 ha infatti sfiorato i 3 milioni di spettatori con il 21.1%, lasciando nella polvere la replica di Scherzi a parte su Canale5 che si ferma all'11.9% con 1.438.000 spettatori.

Sempre bene i Campionati Mondiali di Atletica su Rai2 con i loro 1.486.000 appassionati pari al 9.8% di share. Flop invece per la docuserie Scugnizzi per sempre che, a seguire, incentrata sulla storia della società di basket Juvecaserta, si è fermata al 2.5% con 300.000 spettatori.

Per l'approfondimento, il meglio di Report su Rai3 all'ennesima replica. la sesta per la precisione, ha segnato invece una media di 762.000 individui all'ascolto con il 5.3%, mentre la replica de Le Iene Presentano Inside ha totalizzato 686.000 teste con il 6.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.908.000

Campionati Mondiali di Atletica (Rai2) - 1.486.000

Scherzi a parte (Canale5) - 1.438.000

Report (Rai3) - 716.000

Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 686.000

All'inseguimento della pietra verde (Rete4) - 528.000

Scugnizzi per sempre (Rai2) - 300.000

Vento di passioni (Tv8) - 237.000

Atlantide Files (La7) - 219.000

Frankenstein Junior (Nove) - 196.000

In access prime time, su Rai1 Techetechetè ha segnato il 18.3%, mentre Paperissima Sprint Estate ha conquistato il 14.4%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 totalizzano il 5.8% e Alessandra Viero con Controcorrente su Rete4 sigla il 4.1% e il 4.2%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2 2.908.000 (21.1%). Canale5: Scherzi a Parte 1.438.000 (11.9%), presentazione 1.801.000 (12%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica 1.486.000 (9.8%), Scugnizzi per Sempre 300.000 (2.5%). Italia1: Le Iene Presentano Inside 686.000 (6.1%), presentazione 602.000 (4%). Rai3: Report 762.000 (5.3%), presentazione 529.000 (3.5%), Report Plus 603.000 (4.8%). Rete4: All’Inseguimento della Pietra Verde 528.000 (4%). La7: Atlantide Files 219.000 (2.2%). Tv8: Vento di Passioni 237.000 (1.9%). Nove: Frankenstein Junior 196.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.774.000 (18.3%). Canale5: Paperissima Sprint 2.184.000 (14.4%). Italia1: NCIS 813.000 (5.4%). Rai3: Un Posto al Sole – Le Storie 673.000 (4.4%). Rete4: Controcorrente 614.000 (4.1%), nella prima parte, 640.000 (4.2%) nella seconda. La7: In Onda 887.000 (5.8%). Tv8: 4 Hotel 367.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash 381.000 (2.5%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.010.000 (20.6%) Reazione a Catena 3.151.000 (25.9%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.239.000 (13.3%) The Wall 1.898.000 (16.1%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera 988.000 (8.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 298.000 (2.9%). CSI Miami 463.000 (3.4%). Rai3: Tgr 1.645.000 (12.7%). Blob 633.000 (4.4%). Via dei Matti N 0 543.000 (3.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 563.000 (3.9%). La7: Padre Brown 108.000 (1.3%), nel primo episodio, 97.000 (0.9%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 294.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash 311.000 (2.3%).

Seconda Serata

Rai1: Tutti in Piedi 553.000 (8.9%). Canale5: TG5 Notte talizzato 456.000 (l’8.4%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 126.000 (2%). Rai3: Il Fattore Umano 379.000 (4.2%). Tg3 Linea Notte 252.000 (4%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 344.000 (9.3%). Rete4: Il Gioiello del Nilo 194.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 211.000 (11.5%). Il Tg1 ore 7.00 375.000 (13.7%). TgUnoMattina Estate 684.000 (18%); Tg1 Ore 8.00 756.000 (18.9%). Uno Mattina Estate 770.000 (17.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 390.000 (16.9%). Tg5 Mattina 1.120.000 (27.7%), Morning News 872.000 (21.5%), nella prima parte, 695.000 (17.6%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 172.000 (4.3%).

Italia1: Dr House 98.000 (2.4%), 156.000 (3.9%), CSI: NY 212.000 (4.9%). Rai3: Rai News 131.000 (5.5%), Agorà Estate (presentazione) 135.000 (3.3%), Agorà Estate 192.000 (4.7%), Agorà Extra 139.000 (3.5%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 193.000 (4.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 109.000 (2.7%). La7: Omnibus (News) 81.000 (3.1%), Omnibus (Dibattito) 129.000 (3.2%), Coffee Break Estate 103.000 (2.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.325.000 (18%), Camper 1.695.000 (16.3%). Canale5: Forum 1.120.000 (16.5%). Rai2: La Nave dei Sogni 412.000 (5.8%). Italia1: CSI: NY 337.000 (5.5%), Sport Mediaset .000 (%) (Extra: .000 – %). Rai3: Doc Martin 288.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 612.000 (8.8%), Quante Storie 431.000 (5%), Passato e Presente 440.000 (3.7%). Rete4: Carabinieri 5 189.000 (4%), Il Segreto 142.000 (1.5%), La Signora del West 294.000 (2.5%). La7: L’Aria che Tira Estate 197.000 (3.9%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 293.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.172.000 (18.6%), Don Matteo 1.131.000 (10.7%) nel primo episodio, 1.043.000 (11.9%) nel secondo, Sei Sorelle 734.000 (9.6%), Tg1 948.000 (13%), Estate in Diretta 1.432.000 (17.5%), presentazione 1.147.000 (15.3%). Canale5: Beautiful 2.453.000 (21%), Terra Amara 2.585.000 (23.9%), La Promessa 2.090.000 (22.1%), My Home My Destiny 1.600.000 (20.3%), Inga Lindstrom – Febbre da Matrimonio 1.035.000 (13.3%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 297.000 (2.9%), Squadra Speciale Cobra 11 296.000 (3.5%), nel primo episodio, 501.000 (6.6%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 482.000 (4.1%) nel primo episodio, 503.000 (4.7%) nel secondo, American Dad 383.000 (3.8%), 316.000 (3.4%) nel terzo, NCIS New Orleans 185.000 (2.3%), nel primo episodio, 221.000 (3%) nel secondo, Cold Case 273.000 (3.5%). Rai3: Tgr 2.098.000 (18.1%), In Cammino 497.000 (5.5%), Geo Magazine 720.000 (8.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 681.000 (6.5%). Tg4 Diario del Giorno 540.000 (6.7%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 243.000 (2.7%). Tv8: L’Amore sa dove Trovarti 282.000 (3.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.879.000 (24.3%)

20.00 - 3.518.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.459.000 (12.7%)

20.30 - 1.048.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.406.000 (13.2%)

19.00 - 1.645.000 (12.7%)

TG4

11.55 - 319.000 (4.6%)

18.55 - 400.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.604.000 (22.5%)

20.00 - 2.560.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.156.000 (12.4%)

18.30 - 435.000 (4.9%)

TGLA7

13.30 - 420.000 (3.5%)

20.00 - 674.000 (4.7%)